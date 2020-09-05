Швейцария — Германия. Прогноз: Гюндоган, Вернер и Кроос загоняют Яна Зоммера в Базеле

6 сентября Швейцария примет Германию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.33. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Швейцария — Германия 6 сентября

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Швейцария — Германия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Швейцария — Германия (06.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

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Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Плотность календаря запредельная, отдыхать просто некогда. 5 сентября должен завершиться первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу откроют сразу 10 матчей. Поговорим о битве сборных Швейцарии и Германии, которая состоится в Базеле.



Это четвёртая группа в элитной лиге А. Пожалуй, одна из интереснейших групп всей Лиги наций. Здесь два представителя сильнейших сборных мира – немцы и испанцы. И две команды, которые нередко удивляют в последнее время, – Украина и Швейцария.

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Швейцарцы, собственно, в матче первого тура навещали во Львове сборную Украины. Смотрелись гости не так уж плохо, но зацепиться за очки все же не получилось. Хозяева победили со счётом 2:1. На тоненького, но скорее по делу.



Надо сказать, что уже с первых минут украинцы побежали резво вперёд и открыли счёт на 14-й минуте. Однако сборной Швейцарии благодаря голу Сеферовича удалось перед перерывом уравнять шансы. Гости имели некоторое территориальное преимущество, но в одной из контратак пропустили второй мяч.



Сборная Германии играла дома со сборной Испании. Встреча получилась яркой, хоть и завершилась мировой ничьей 1:1. А героями встречи стали голкиперы. Стоит также отметить, что не самый основной вратарь хозяев Кевин Трапп воспользовался отсутствием Мануэля Нойера и отстоял весьма уверенно.

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Уже с первых минут соперники стали обмениваться атаками, но немцы смотрелись основательнее впереди и открыли счёт на 51-й минуте. Всё шло, собственно, к их победе, но испанцам повезло. В последней атаке уже сверх добавленного ко второму тайму времени крайний защитник гостей Гайя оказался расторопнее всех в штрафной площади после подачи с фланга.



«Красная фурия» в том матче играла хорошо. Но тут надо бы сказать, что более закономерной была бы всё же победа сборной Германии, которая просто потеряла концентрацию и не дотерпела. Команда Йоахима Лёва на данный момент по праву считается одним из фаворитов турнира.



Костяк состава, вероятно, останется тем же на матч со Швейцарией, хотя пару-тройку замен мы наверняка увидим для поддержания свежести. Вполне можно подумать над лобовой победой немцев. Букмекеры дают на неё рабочий коэффициент 1.83.

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Интересным вариантом для ставки также выглядит П2 по угловым с форой (-1.5) за 1.87. Германия наверняка постарается прибрать к своим рукам мяч и осадить ворота хозяев. Швейцарцы едва ли будут против. Игра вторым номером с таким мощным соперником как раз им подойдёт.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швейцария — Германия 6 сентября 2020 года

Сборная Германии показала яркий футбол в матче с грозной Испанией, в особенности в атаке. Крепкой, но скромной Швейцарии ничего не остаётся, кроме как прижаться к своим воротам и действовать вторым номером. Победа гостей по угловым с форой при таких раскладах смотрится интересно.



Ставка: победа Германии по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.87.



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