Швейцария — Германия. Прогноз: Гюндоган, Вернер и Кроос загоняют Яна Зоммера в Базеле

6 сентября Швейцария примет Германию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.33. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Швейцария — Германия 6 сентября
Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Швейцария — Германия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Швейцария — Германия (06.09.2020)
Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.
Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.
Плотность календаря запредельная, отдыхать просто некогда. 5 сентября должен завершиться первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу откроют сразу 10 матчей. Поговорим о битве сборных Швейцарии и Германии, которая состоится в Базеле.
Это четвёртая группа в элитной лиге А. Пожалуй, одна из интереснейших групп всей Лиги наций. Здесь два представителя сильнейших сборных мира – немцы и испанцы. И две команды, которые нередко удивляют в последнее время, – Украина и Швейцария.
Швейцарцы, собственно, в матче первого тура навещали во Львове сборную Украины. Смотрелись гости не так уж плохо, но зацепиться за очки все же не получилось. Хозяева победили со счётом 2:1. На тоненького, но скорее по делу.
Надо сказать, что уже с первых минут украинцы побежали резво вперёд и открыли счёт на 14-й минуте. Однако сборной Швейцарии благодаря голу Сеферовича удалось перед перерывом уравнять шансы. Гости имели некоторое территориальное преимущество, но в одной из контратак пропустили второй мяч.
Сборная Германии играла дома со сборной Испании. Встреча получилась яркой, хоть и завершилась мировой ничьей 1:1. А героями встречи стали голкиперы. Стоит также отметить, что не самый основной вратарь хозяев Кевин Трапп воспользовался отсутствием Мануэля Нойера и отстоял весьма уверенно.
Уже с первых минут соперники стали обмениваться атаками, но немцы смотрелись основательнее впереди и открыли счёт на 51-й минуте. Всё шло, собственно, к их победе, но испанцам повезло. В последней атаке уже сверх добавленного ко второму тайму времени крайний защитник гостей Гайя оказался расторопнее всех в штрафной площади после подачи с фланга.
«Красная фурия» в том матче играла хорошо. Но тут надо бы сказать, что более закономерной была бы всё же победа сборной Германии, которая просто потеряла концентрацию и не дотерпела. Команда Йоахима Лёва на данный момент по праву считается одним из фаворитов турнира.
Костяк состава, вероятно, останется тем же на матч со Швейцарией, хотя пару-тройку замен мы наверняка увидим для поддержания свежести. Вполне можно подумать над лобовой победой немцев. Букмекеры дают на неё рабочий коэффициент 1.83.
Интересным вариантом для ставки также выглядит П2 по угловым с форой (-1.5) за 1.87. Германия наверняка постарается прибрать к своим рукам мяч и осадить ворота хозяев. Швейцарцы едва ли будут против. Игра вторым номером с таким мощным соперником как раз им подойдёт.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швейцария — Германия 6 сентября 2020 года
Сборная Германии показала яркий футбол в матче с грозной Испанией, в особенности в атаке. Крепкой, но скромной Швейцарии ничего не остаётся, кроме как прижаться к своим воротам и действовать вторым номером. Победа гостей по угловым с форой при таких раскладах смотрится интересно.
Ставка: победа Германии по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 1.87.
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