Венгрия — Россия. Прогноз и ставка на статистику в матче Лиги наций 6 сентября

6 сентября Венгрия примет Россию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Венгрия — Россия

Букмекеры считают, что матч третьей группы в лиге В Венгрия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Венгрия — Россия (06.09.2020)

Шесть туров Российской Премьер-Лиги остались позади: голы забиты, очки набраны, жалобы на судейство написаны. Уже довольно скоро отечественные клубы потихоньку начнут стартовать в квалификационных раундах еврокубков, ну а пока пришло время для сборной России.

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Пауза получилась очень долгой, целых девять месяцев. Но оно того стоило. Накануне подопечные Станислава Черчесова триумфально стартовали в Лиге наций УЕФА, обставив на своём поле крепкую сборную Сербии (3:1). Правда, триумфальным оно получилось скорее по счёту, чем по качеству футбола.



Это была классическая игра сборной России последних лет против крепкого соперника. Действовали вторым номером, делали упор на позиционной обороне, караулили потери в центре поля, а также старались выжимать максимум из контратак и стандартных положений. Всё получилось.



По уровню исполнителей сербы, может, и поинтереснее. При отсутствии Головина и Алексея Миранчука — уж точно. Однако уровень взаимодействия по-прежнему слабый, а всё остальное сделала разница в физической подготовке. РПЛ уже давно стартовала, а вот большинство игроков сборной Сербии в последнее время не имели внятной игровой практики.

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Во втором туре, пожалуй, будет даже тяжелее. Сборная Венгрии похожа на коллектив Станислава Черчесова по стилю. Она тоже не претендует на мяч с опасными оппонентами, тоже спокойно действует вторым номером и тоже ставит на организованность действий. И контратаки, разумеется.



С такими командами россияне испытывают проблемы. У “волшебных мадьяров” есть классный вратарь (Петер Гулачи из “РБ Лейпциг”), несколько футболистов из топ-5 лиг, а также пара-тройка очень талантливых игроков, которые уже успели проявить себя на взрослом уровне.



Венгрия уже успела выиграть в Турции (1:0). Единственный гол забила после удара дивной красоты со штрафного, но это не столь важно. Нас больше интересует модель игры: 40% владения мячом, зато ударов и попаданий в створ даже больше. Минимум перекатов в центре поля, максимум конкретики.

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Оба коллектива не отличаются большим количеством угловых, поскольку в матчах с их участием мяч часто гостит в центре поля. И самое главное — после побед в первом туре ничья станет для обеих сторон вполне рабочим результатом. Потому ожидать яркого дебюта не стоит. Скорее, команды станут приглядываться друг к другу, карауля ошибки.



Тотал меньше 9.5 углового за 1.75 выглядит отлично. Также нам нравится ИТМ 1 гола в первом тайме за 1.80, альтернатива — “гол в первую 31 минуту — нет” за 2.28. В первом туре обе команды начали осторожно и первые таймы завершили с нулями на табло. Есть все основания ожидать такого же развития события. Брать ли ничью за 3.48 — дело вкуса. Коэффициент, конечно, соблазнительный.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Венгрия — Россия 6 сентября 2020 года

Команды похожи по стилю: не стремятся владеть мячом, караулят контратаки, стараются действовать у чужой штрафной максимально конкретно, хороши на стандартах. Как правило, в играх с их участием угловых совсем немного. Скорее всего, дебют получится закрытым, а мяч станет часто гостить в центре поля. Проверим низ по корнерам.



Ставка №1: тотал меньше 9.5 углового за 1.75.



Ставка №2: гол в первую 31 минуту — нет за 2.28.



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