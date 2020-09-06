«Северсталь» — «Сибирь». Прогноз: Сятери, Миловзоров и О’Делл добудут первые очки в сезоне

Новосибирцы потерпели два поражения с разницей в одну шайбу. Пора исправляться.

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Северстали» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Сибири» идёт за 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» 7 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» 7 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» (07.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 7 сентября запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Череповце местная «Северсталь» сразится с «Сибирью».

«Снеговики» начали сезон с двух поражений в основное время, хотя выглядели достойно. Оба раза пришлось играть не основным составом: из легионеров на лёд выходили только Эрик О’Делл и Юрки Йокипакка. Харри Сятери, если верить главному тренеру Николаю Заварухину, также находится не в оптимальном состоянии.

Сперва новосибирцы попили кровушки у «Авангарда» на выезде (0:1). Единственную шайбу пропустили в середине третьего периода в меньшинстве, сняли вратаря и могли спастись. Не повезло. А дальше уступили «Торпедо» (3:4). Тут всё испортил дебют. Антон Красоткин много выручал в Балашихе, однако в Нижнем Новгороде покинул лёд уже на восьмой минуте.

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В третьем периоде гости натурально висели на воротах Андрея Тихомирова (время в атаке — 7:19 на 1:22). И могли бы зацепиться, если б не слабая работа спецбригад. Если считать с 38-й минуты, то нижегородцы получили четыре удаления. Реализовать их не удалось. Вполне логично, что отсутствие пары ключевых легионеров больно бьёт по спецбригадам.

«Северсталь» набрала два очка, но гордиться особо нечем. На своём льду одолели полуторный состав «Амура» (6:4). Дальневосточникам из-за коронавируса пришлось обойтись без лидеров, однако они под занавес второго периода вели с разницей в две шайбы. В итоге, правда, не дотерпели.

Первое же испытание серьёзным соперником пройти не удалось. Череповчане в родных стенах без шансов отлетели от «Салавата Юлаева» — 0:2 за 17 минут, 0:3 в середине второго периода, 1:4 в итоге. Никакой интригой там и не пахло. Отметим, что вновь слабо действовал Владислав Подъяпольский.

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Букмекеры отдают преимущество «сталеварам», что объясняется в первую очередь фактором родных стен. По уровню состава «Сибирь» смотрится предпочтительнее даже с учётом отсутствия нескольких важных хоккеистов. Прежде всего это касается обороны — всё же с защитниками у Андрея Разина дела обстоят печально, да и вратарская бригада не впечатляет.

Оба поединка в минувшем сезоне завершились победами подопечных Николая Заварухина, причём в основное время (6:4, 3:2). «Северсталь» старается играть в атаку, подобный стиль полностью удобен колючим и вертикальным новосибирцам. Брать ли П2 за 2.70 — дело вкуса. Мы бы выбирали между Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.43 и П2 с нулевой форой за 2.07.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» 7 сентября 2020 года

«Сибирь» начала сезон с двух поражений с разницей в одну шайбу — 0:1 от «Авангарда» и 3:4 от «Торпедо». С «Северсталью» должно быть полегче — защита у соперника откровенно слабая, вратари не блещут, но при этом череповчане стараются играть в атаку. На наш взгляд, шансы подопечных Николая Заварухина как минимум не ниже.

Ставка: победа «Сибири» с нулевой форой за 2.07.