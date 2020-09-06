«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Знарок закроет Яшкина, Шипачёва и Кагарлицкого в дерби

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Спартака» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.14.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» — «Спартак» (07.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 7 сентября запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Москве на «ВТБ-Арене» «Динамо» сразится со «Спартаком».

Естественно, это центральная игра всего дня в КХЛ. Хотя обе команды стартовали неудачно: очки набрать не удалось, бело-голубые провели одну встречу, а красно-белые — две. Подопечным Владимира Крикунова винить себя не в чем — накануне они уступили «Авангарду» (1:2) в гостях при абсолютно равном хоккее.

Без Теему Пулккиннена и Оскара Линдберга провисло второе звено, так что старт сезона обещает быть тяжёлым. Тем не менее москвичи смотрелись не хуже оппонента, а в концовке имели хорошие шансы спастись: сняли вратаря, давили. Подтащил Эмиль Гарипов. А разницу сделали спецбригады.

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Формально омичи отличились в большинстве только один раз, хотя на деле это не совсем так. Первый гол они забили по инерции: с момента возвращения на лёд Дмитрия Кагарлицкого прошло четыре секунды. А вот вторая шайба целиком и полностью состоялась в формате «5-на-4». Гости три раза имели численное преимущество, однако использовать их не вышло.

У «Спартака» поводов для расстройства больше. Начали с 2:7 в Ярославле: получили быстрый гол, напрочь проиграли «конёк», а Никита Беспалов совсем не выручал. С «Автомобилистом» получилось ровнее, однако разжиться очками снова не удалось. Уральцы открыли счёт в дебюте второго периода, так и докатали — 0:1.

Много выручал Якуб Коварж, оформивший дебютный шатаут. А подопечным Олега Знарка тоже не хватило большинства. За 4 минуты до сирены удалился Михаил Назаров, вот только наказать не вышло. В остальном первое звено смотрелось довольно бодро, моменты создавались. Не хватает только завершения.

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Соперники прекрасно знают друг друга. В прошлом сезоне пересекались 10 раз (и это только официальные матчи), в конце августа встречались на Кубке мэра Москвы. Там «Спартак» победил со счётом 4:1, хотя это мало что значит. Шансы «Динамо» действительно смотрятся выше, но букмекеры дают на хозяев меньше двойки.

Это, пожалуй, уже перебор. Всё же у бело-голубых осталось всего одно рабочее звено, которое, судя по увиденному накануне, находится не в оптимальном состоянии. Шипачёв и Яшкин способны решать и на чистом мастерстве, но без функциональной готовности уровень исходящей угрозы, конечно, падает.

Потому мы бы отталкивались от номинального аутсайдера. Классические Х2 доступны в букмекерских конторах за 1.89 — вполне недурно. Альтернативные варианты — «Спартак» откроет счёт за 2.25 и ИТМ 2.5 шайбы «Динамо» за 2.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 сентября 2020 года

Шансы «Динамо» действительно чуть выше, но котировки букмекеров вызывают сомнения. «Спартак» начал с двух поражений, хотя в Екатеринбурге выглядел бодро. Первое звено в порядке, движение есть. Давать на хозяев меньше двойки несколько сомнительно: ведущая тройка пока находится не в оптимальном состоянии, а ждать помощи на фоне травм Пулккинена и Линдберга особенно не от кого. Возьмём Х2 за 1.89.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.89.