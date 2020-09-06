ЦСКА — «Барыс». Прогноз: Диц, Старченко и Михайлис устроят проблемы Никитину с Окуловым

Обе команды набрали по три очка в двух матчах.

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Барыс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.54, успех «Барыса» идёт за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс» 7 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Барыс» 7 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Барыс» (07.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 7 сентября запланированы сразу пять матчей. Два из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный ЦСКА сразится с «Барысом».

Стартовали команды синхронно — одна победа в основное время и одно поражение в овертайме. Результат в обоих случаях более чем нормальный. «Армейцы» начали предсезонную подготовку только 15 августа, да ещё и в предыдущих матчах состав получился экспериментальным.

Пришлось обходиться двумя легионерами, речь про Класа Дальбека и Мэта Робинсона. Вдобавок травму получил Иван Телегин (уже прооперирован). В воротах продолжит выходить Александр Шарыченков, поскольку Ларс Юханссон пока даже не возобновил тренировки. Позитивная новость всего одна.

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Брендан Лайпсик уже тренируется с командой и имеет хорошие шансы сыграть с «Барысом». Появление техничного канадца добавило бы импульса атаке, которая пока выглядит тяжеловато. «Ак Барсу» проиграли на тоненького (2:3 ОТ), но скорее по делу — много ошибок в своей зоне, глупые удаления.

С «Сочи» проблем не возникло (3:1): гости упорно не могли доехать до ворот москвичей, нанеся всего 14 бросков за 60 минут. А заключительную шайбу вообще пропустили в большинстве. Однако «Барыс» хоть и потерял нескольких важных исполнителей в межсезонье, но по уровню исполнителей «леопардов» превосходит.

Клуб из Казахстана начал с победы в Риге (3:2): забил три шайбы в первом периоде, затем дважды пропустил в меньшинстве, но даже не успел толком испугаться. Разница в счёте стала минимальной за 26 секунд до сирены, динамовцы не успели ничего придумать. А в субботу подопечные Юрия Михайлиса уступили в Минске (4:5 ОТ).

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Две дебютные шайбы опять получили в меньшинстве, вскоре запустили третью. Однако удержались в седле и смогли зацепиться: ликвидировали дефицит в три гола за последнюю 20-минутку, хотя в овертайме всё кончилось в первой же атаке. Пока «Барыс» производит впечатление куражной команды с проблемами в обороне.

Многое будет зависеть от спецбригад, поскольку соперники на старте сезона часто хватают необязательные удаления. Шансы москвичей, разумеется, выше: состав крепче, плюс свой лёд. В то же время коэффициент на лобовую победу фаворита кажется слишком скромным. Физическое состояние далеко от оптимального, плюс кадровые проблемы.

Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.93 и ИТБ 1.5 шайбы «Барыса» за 2.00. Александр Шарыченков — крепкий голкипер, но не более того. А Фрэттин, Валк, Диц, Старченко и Никита Михайлис своё дело знают. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 3:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс» 7 сентября 2020 года

ЦСКА справедливо идёт фаворитом, но перекос в линии кажется чрезмерным. «Армейцы» поздно начали предсезонную подготовку и играют не в оптимальном составе. У «Барыса» с атакой порядок, так что бой гости наверняка дадут. В отсутствии Ларса Юханссона клуб из Казахстана вполне способен забросить пару шайб.

Ставка: ИТБ 1.5 шайбы «Барыса» за 2.00.