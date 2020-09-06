Маттео Берреттини — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин не доберётся до 1/4 финала US Open

7 сентября Маттео Берреттини и Андрей Рублёв сыграют в матче 4-го круга US Open. Начало — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Берреттини, ставки на победу итальянца принимаются с коэффициентом 1.73. Успех Рублёва оценён коэффициентом 2.13.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го круга US Open Берреттини — Рублёв

Аналитики считают, что матч US Open Маттео Берреттини — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 42.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 42.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.00.

Анализ матча US Open Маттео Берреттини — Андрей Рублёв (07.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: в конце августа состоялся только “Мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступило время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Рублёв без особых проблем добрался до четвёртого круга, не отдав по пути ни единого сета. Больше того — даже тай-брейк пришлось играть лишь однажды. Правда, уровень соперников отказался откровенно скромненьким, но это уже детали. В первом раунде досталось возрастному Жереми Шарди, хватило 129 минут.

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Дальше настал черёд другого француза, Грегуа Баррера. Тот дошёл до тай-брейка в третьей партии, но не более того. Россиянин управился за 115 минут. А накануне под горячую руку попал Сальваторе Карузо. Скромный итальянец выглядел откровенным пассажиром. Забрал всего четыре гейма, получил две “баранки”. Рублёву не пришлось проводить на корте даже 1,5 часа.

Теперь шутки закончились, предстоит сразиться с Маттео Берреттини. Итальянец не отличается стабильностью, но если у него идёт игра, то это становится большой проблемой для кого угодно за пределами топ-3. Собственно, по пути к четвёртому кругу он тоже не проиграл ни одного сета. Зато тай-брейка было два.

Соперники тоже выдались средненькие — Го Соеда из второй сотни, а также Уго Умбер и Каспер Рууд. За последние два года пути Рублёва и Берреттини пересекались пять раз, пока впереди итальянец (3-2). Любопытно, что всякий раз победитель определялся в минимальном количестве сетов.

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Однако сейчас оба спортсмена находятся в хорошей форме. По стилям они тоже довольно похожи: великолепно бьют с правой руки, отлично подают. Уверенно чувствуют себя на задней линии, стараются действовать агрессивно. А дальше многое зависит от настроения: иногда брак зашкаливает и они проигрывают сами себе.

Всё это обещает довольно упорный матч. И всё же планка тотала кажется завышенной. Даже на тотал меньше 43.5 гейма предлагается поставить за крепкий коэффициент 1.79. Если дело не дойдёт до пятой партии, то преодолеть эту отметку теннисисты, скорее всего, не смогут. Вариант посмелее — победа Берреттини + тотал меньше 4.5 сета за 2.34.

Ставки на матч US Open Маттео Берреттини — Андрей Рублёв 7 сентября 2020 года

Теннисисты похожи по стилю игры и прекрасно знают друг друга, поскольку часто пересекались в последнее время. В то же время планка тотала кажется завышенной, даже на ТМ 43.5 гейма дают 1.79. Берреттини и Рублёв не отличаются стабильностью, а во всех пяти предыдущих очных встречах обходились минимальным количеством сетов. На наш взгляд, четырёх партий им хватит.

Ставка: тотал меньше 43.5 гейма за 1.79.