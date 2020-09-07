«Автомобилист» — «Куньлунь». Прогноз: Коварж и Дацюк помогут зайти коэффициенту 4.00 в КХЛ

«Автомобилист» пропустил всего один гол в двух матчах, а у «Куньлуня» проблемы с созиданием.

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.32, успех «Куньлуня» идёт за 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь» 8 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь» 8 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.60.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь» (08.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 8 сентября запланированы сразу четыре матча. Два наиболее ранних стартуют в 17:00 мск.

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» будет выяснять отношения с «Куньлунь Ред Стар». Соперники начали сезон прямо противоположным образом. Хозяева набрали максимально возможное количество очков, добыв две победы в основное время. Гости, напротив, дважды проиграли, тоже в основное время.

В принципе, упрекать подопечных Алексея Ковалёва не в чем. Приходится обходиться без легионеров, которые никак не могут получить визы и прибыть в Россию. Состав набирался непосредственно перед стартом регулярного чемпионата, а потому физическое состояние и уровень взаимопонимания оставляют желать лучшего.

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На таком фоне 1:2 от «Металлурга» и 1:3 от «Трактора» — более чем рабочий результат. Следует отметить Дмитрия Шикина, который оставил партнёров в игре в Магнитогорске и помог избежать разгрома в Челябинске. Без мощных действий вратаря (44 сейва) «мишки» закинули бы не меньше пяти-шести штук.

Забивает «Куньлунь» строго один раз за поединок, зато секунда в секунду — можно часы сверять. Делает он это в 59:59, то есть прямо перед окончанием встречи. А «Автомобилист» как раз очень мало пропускает — всего одна шайба за 120 минут. 3:1 всё с тем же «Трактором» и 1:0 со «Спартаком».

Справедливости ради, челябинцы смотрелись гораздо лучше, однако Якуб Коварж по-прежнему великолепен. Накануне он повторил номер на бис: битва со «Спартаком» получилась довольно близкой, на гол москвичи точно наиграли. Однако чех действовал безукоризненно и оформил шат-аут.

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Естественно, букмекеры не сомневаются в победе «Автомобилиста», что абсолютно логично. На П1 дают смешной коэффициент 1.32. Потому придётся выкручиваться. П1 с форой (-2) идёт за 1.88, это уже интереснее. Но вообще предпосылок к высокой результативности немного: созидание даётся обеим командам с трудом, а вратари пока в полнейшей порядке.

Потому П1 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.73 смотрится довольно надёжно. Альтернативные варианты — ИТМ 1.5 шайбы «Куньлуня» за 1.70 или даже победа «Автомобилиста» всухую, на которую дают мощнейший коэффициент 4.00. На наш взгляд, риск тут кажется оправданным.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Куньлунь» 8 сентября 2020 года

Якуб Коварж принёс уральцам две победы на старте сезона, пропустив за 120 минут всего одну шайбу. У «Куньлуня» огромные проблемы с составом и сыгранностью, созидание даётся с колоссальным трудом. Чех получает хороший шанс продлить сухую серию. На наш взгляд, с учётом всех условий 4.00 на П1 кажется подарком.

Ставка: победа «Автомобилиста» всухую за 4.00.