«Динамо Р» — «Витязь». Прогноз: Скудра, Сёмин, Артюхин и Паршин не уложатся в 60 минут

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Рига» — «Витязь». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Динамо» идёт за 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Р» — «Витязь» 8 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо Рига» — «Витязь» 8 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Рига» — «Витязь» (08.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 8 сентября запланированы сразу четыре матча. В 18:00 в Риге местное «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Витязем».

Клуб из Латвии точно не может быть доволен стартом сезона: две встречи — ноль очков. Пока категорически не хватает целостности и стабильности, сразу несколько хоккеистов (а порой даже звеньев) заметно выпадают. С «Барысом» напрочь проспали дебют. Получили 0:3 к исходу 17-й минуты, затем включились и понеслись отыгрываться.

Две шайбы забросили, но соперник даже испугаться не успел. Второй гол состоялся за 26 секунд до сирены — шансы спастись оставались, но скорее теоретические. А неудача с «Йокеритом» (1:3) получилась ещё более чувствительной, потому что там не получилось ровным счётом ничего.

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«Джокеры» полностью доминировали: 38-14 по броскам в створ, 84-27 по броскам в сторону ворот. Никаких вопросов не может быть только к Илье Проскурякову, который крутился как белка в колесе и очень много выручал. Без российского голкипера хозяева пропустили бы как минимум пять-шесть штук.

Разочаровывает Микс Индрашис («-3», очень много брака в элементарных ситуациях вроде приёма передачи), большие проблемы в защите. Ну и так далее. Вроде бы состав у динамовцев заметно укрепился, так что перспективы имеются. Вот только раскачиваться нужно побыстрее, иначе отставание от зоны плей-офф окажется солидным.

«Витязь» стартовал в разгромной победы в Казани (4:0). Такого счёта «Ак Барс» не заслуживал (один гол с рикошета, два — в пустые ворота), но вообще подопечные Михаила Кравеца здорово ограничили фаворита и действительно смотрелись лучше. А вот дальше случился конфуз.

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Видимо, хоккеистам просто не хватило концентрации и эмоций. На выезде устроили кошки-мышки с «Нефтехимиком», который вышел на лёд без ряда игроков основы. Получили 0:3 к первому перерыву, героически отыгрались. Но только для того, чтобы пропустить в меньшинстве за 70 секунд до сирены (3:4).

В общем, обе команды должны быть необычайно злы и мотивированны. Визуально создаётся ощущение, что «Витязь» лучше готов физически. У рижан другой козырь: они имели лишние сутки на восстановление, а главное — в третий раз подряд сыграют дома. Клуб из Московской области проведёт третий гостевой поединок за пять суток. График малоприятный.

На таком фоне можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.10. Дело тут ещё и в том, что вот уже 13 матчей подряд соперники не могут дойти до дополнительного времени, а это вполне тянет на аномалию. Вариант попроще — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.67.

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Как правило, очные встречи не получаются результативными, а больше шести голов команды в прошлый раз забивали аж в сезоне-2013/2014. «Витязь» явно имеет фору по уровню сыгранности, поэтому перевес букмекеров в пользу гостей выглядит логично.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Рига» — «Витязь» 8 сентября 2020 года

«Витязь» имеет преимущество по уровню сыгранности и хорошо готов функционально, зато у рижского «Динамо» приятнее календарь. Лишний день отдыха и третий матч дома — это всегда приятно. Подопечные Михаила Кравеца, к слову, проведут третий гостевой поединок за пять суток. Ждём низового хоккея, в котором всё решится на тоненького. На наш взгляд, давать на ничью больше четвёрки несколько опрометчиво.

Ставка: ничья за 4.10.