«Оренбург» — «Шинник». Прогноз: Побегалов, Низамутдинов и Самодин дадут бой лидеру ФНЛ

«Оренбург» оторвался от ближайшего преследователя на пять очков, но много не забивает.

9 сентября «Оренбург» и «Шинник» сыграют в матче 8-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Оренбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Оренбург» — «Шинник» 9 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Оренбург» — «Шинник» 9 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.92, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча 8-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Шинник» (09.09.2020)

ФНЛ набирает обороты. Лучшая лига мира вернулась в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Сентябрь только стартовал, а на носу уже восьмой тур.

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Все 11 матчей состоятся в один день. А именно — в среду, 9 сентября. В 17:00 мск в Оренбурге местный одноимённый клуб на стадионе «Газовик» начнёт выяснять отношения с «Шинником». Соперники начали сезон абсолютно по-разному, после семи туров они находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.

У хозяев всё прекрасно, они семимильными шагами движутся к возвращению в Российскую Премьер-Лигу. В семи турах набрано 19 очков из 21 возможного — шесть побед и одна ничья. Единственная осечка состоялась ещё в середине августа, когда на 95-й минуте пропустили от «Текстильщика» (1:1).

Собственно, невероятно надёжная оборона — главный козырь подопечных теперь уже Марцела Лички. 10 забитых мячей в семи турах — не так уж много, а вот два пропущенных — это серьёзно. В прошлом туре «Оренбург» одержал трудовую победу над «Факелом» (2:0). Быстро открыл счёт и здорово смотрелся в первом тайме, а вот после перерыва заметно просел.

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«Шинник» тем временем находится в подвале турнирной таблицы ФНЛ, хотя в последние годы исправно финишировал в верхней половине. Причина проста — огромное количество кадровых потерь. Постепенно футболисты возвращаются в строй после травм, то есть в ближайшие недели команда должна добавить.

А пока единственной отрадой остаётся Кубок России, где удалось пройти «Торпедо». В ФНЛ положение грустное: пять очков в семи турах и 18-е место. Ярославцы пока совсем не впечатляют на выезде, где потерпели три поражения из трёх возможных. Неудивительно, что «Оренбург» считается у букмекеров фаворитом.

И всё же перекос в линии кажется чрезмерным. На победу хозяев дают смешной коэффициент 1.47, а лезть в большие форы не хочется. Всё же забивает фаворит совсем немного, а «Шинник» при всех своих проблемах ни разу не пропустил больше двух мячей. Рискнём заиграть П2 с форой (+1) за 2.08.

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Логика следующая: ярославцы лишь однажды проиграли с разницей более чем в один мяч (0:2 от «Балтики», второй гол получили в концовке). А «Оренбург» забивает совсем немного. На наш взгляд, гости при помощи возвращающихся из лазарета исполнителей основы смогут дать бой лидеру.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Оренбург» — «Шинник» 9 сентября 2020 года

На своём поле «Оренбург» действительно будет фаворитом, но перекос в линии кажется чрезмерным. «Шинник» имел огромные кадровые проблемы на старте сезона, но постепенно травмированные футболисты возвращаются в строй. А лидер ФНЛ забивает совсем немного. На наш взгляд, хозяева если и победят, то с разницей в один мяч.

Ставка: победа «Шинника» с форой (+1) за 2.08.