«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Ткачёв, Ландер и Ткачёв добавят бед Крикунову с Яшкиным

Первое звено бело-голубых не в лучшем состоянии, а Линдберг и Пулккинен травмированы.

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Локомотива» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» (09.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 9 сентября запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местное «Динамо» сразится с «Локомотивом».

Начало сезона сложилось для соперников прямо противоположным образом: гости добыли две победы в основное время, хозяева дважды уступили в основное время. Ярославцы сейчас в полном порядке. Разгром «Спартака» это доказал, в той игре получалось абсолютно всё, а дело закончилось счётом 7:2.

Ярославцы забили быстрый гол и сразу же получили преимущество, а в третьем периоде поймали волну на фоне функциональных проблем соперника. Забросили четыре шайбы за 14 минут, собрали красивую личную статистику, порадовали зрителей. Правда, сутки спустя удержать заданную планку не вышло.

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Если судить по цифрам, то всё просто замечательно: 49-16 по броскам в створ, 44-27 по вбрасываниям, всего два малых штрафа. На деле победа над «Амуром» (2:0) получилась смазанной — много сумбура и технического брака. И это ещё дальневосточники играли полуторным составом из-за проблем с коронавирусом.

Справедливости ради, без великолепных действий вратаря Евгения Киселёва они всё равно бы пропустили как минимум пять-шесть штук. А так интрига сохранялась практически до финальной сирены, снять вратаря «тиграм» не удалось только из-за позднего удаления. Борьбу они навязали.

А вот «Динамо» потерпело два поражения в основное время. Оба вроде бы по делу, но при этом очень обидные. 1:2 от «Авангарда» с фактически двумя пропущенными шайбами в меньшинстве и 1:3 от «Спартака», там красно-белые отыгрались в формате «4 на 5», после чего дожали оппонента.

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Трудно сомневаться в том, что у бело-голубых всё будет в порядке. Состав классный, тренер опытный. Но сентябрь грозит получиться очень тяжёлым. Первое звено находится не в лучших кондициях: руки и голова на месте, а ноги отстают. В результате эффективность падает, да и ошибок многовато. Именно Шипачёв помог «Спартаку» с одной из шайб.

А второй тройки пока нет, поскольку Пулккинен и Линдберг травмированы (их возвращение ожидается в выездной серии, хотя Оскар накануне вернулся к тренировкам). На таком фоне даже странно, что букмекеры отдают бело-голубым заметное преимущество. Москвичи, конечно, стараются и выглядят достойно, но ресурсов у «Локомотива» на данный момент явно больше.

Потому не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 2.17. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88. На наш взгляд, с учётом всех проблем динамовцев шансы гостей никак не меньше 50%. Раз так, сыграем против линии.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября 2020 года

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом, хотя проблем у него достаточно. Первое звено находится в плохой форме и пока не готово действовать на полную мощь, а вторая тройка отсутствует из-за травм Пулккинена и Линдберга. У «Локомотива» крепкий состав, да и Андрей Скабелка своё дело знает. На наш взгляд, шансы гостей никак не меньше 50%.

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.17.