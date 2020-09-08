«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Ткачёв, Ландер и Ткачёв добавят бед Крикунову с Яшкиным

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Локомотива» идёт за 2.90.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.84.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» (09.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.
2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. На 9 сентября запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местное «Динамо» сразится с «Локомотивом».
Начало сезона сложилось для соперников прямо противоположным образом: гости добыли две победы в основное время, хозяева дважды уступили в основное время. Ярославцы сейчас в полном порядке. Разгром «Спартака» это доказал, в той игре получалось абсолютно всё, а дело закончилось счётом 7:2.
Ярославцы забили быстрый гол и сразу же получили преимущество, а в третьем периоде поймали волну на фоне функциональных проблем соперника. Забросили четыре шайбы за 14 минут, собрали красивую личную статистику, порадовали зрителей. Правда, сутки спустя удержать заданную планку не вышло.
Если судить по цифрам, то всё просто замечательно: 49-16 по броскам в створ, 44-27 по вбрасываниям, всего два малых штрафа. На деле победа над «Амуром» (2:0) получилась смазанной — много сумбура и технического брака. И это ещё дальневосточники играли полуторным составом из-за проблем с коронавирусом.
Справедливости ради, без великолепных действий вратаря Евгения Киселёва они всё равно бы пропустили как минимум пять-шесть штук. А так интрига сохранялась практически до финальной сирены, снять вратаря «тиграм» не удалось только из-за позднего удаления. Борьбу они навязали.
А вот «Динамо» потерпело два поражения в основное время. Оба вроде бы по делу, но при этом очень обидные. 1:2 от «Авангарда» с фактически двумя пропущенными шайбами в меньшинстве и 1:3 от «Спартака», там красно-белые отыгрались в формате «4 на 5», после чего дожали оппонента.
Трудно сомневаться в том, что у бело-голубых всё будет в порядке. Состав классный, тренер опытный. Но сентябрь грозит получиться очень тяжёлым. Первое звено находится не в лучших кондициях: руки и голова на месте, а ноги отстают. В результате эффективность падает, да и ошибок многовато. Именно Шипачёв помог «Спартаку» с одной из шайб.
А второй тройки пока нет, поскольку Пулккинен и Линдберг травмированы (их возвращение ожидается в выездной серии, хотя Оскар накануне вернулся к тренировкам). На таком фоне даже странно, что букмекеры отдают бело-голубым заметное преимущество. Москвичи, конечно, стараются и выглядят достойно, но ресурсов у «Локомотива» на данный момент явно больше.
Потому не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 2.17. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88. На наш взгляд, с учётом всех проблем динамовцев шансы гостей никак не меньше 50%. Раз так, сыграем против линии.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября 2020 года
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом, хотя проблем у него достаточно. Первое звено находится в плохой форме и пока не готово действовать на полную мощь, а вторая тройка отсутствует из-за травм Пулккинена и Линдберга. У «Локомотива» крепкий состав, да и Андрей Скабелка своё дело знает. На наш взгляд, шансы гостей никак не меньше 50%.
Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.17.
- 8 сентября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:37
-
14:30
-
14:19
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 сентября 2020
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30