«Чайка» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич и Лебеденко приблизятся к зоне выхода в РПЛ

9 сентября «Чайка» примет «Торпедо» в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Чайка» — «Торпедо»
Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Чайка» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
Анализ и прогноз матча 8-го тура ФНЛ «Чайка» — «Торпедо» (09.09.2020)
Второй розыгрыш Лиги наций триумфально стартовал, европейские сборные провели по два матча, а игроки постепенно возвращаются в клубы. Тем временем лучшая лига мира продолжает набирать обороты. В родной ФНЛ на носу уже восьмой тур. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало.
Вся программа восьмого тура упакована в один день. А точнее, в среду, 9 сентября. Один из поединков начнётся в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки», где местная «Чайка» примет столичное «Торпедо». Оба соперника показывают хорошие результаты в последних турах, игра обещает быть интересной.
«Чайка» после не самого удачного старта нового сезона сумела вырулить в колею стабильности, набрав за последние три игры семь из девяти возможных очков. Это позволило оторваться от дна таблицы ФНЛ и занять 15-ю позицию. При этом плотность таблицы такова, что ещё после пары удачных встреч можно обнаружить себя среди лидеров.
Впрочем, тут надо бы сказать, что соперники у команды из Песчанокопского были не такие уж сильные. Хотя отдать должное команде всё-таки нужно. Сперва подопечные Магомеда Адиева вдевятером победили «Волгарь» (2:1), затем была ещё одна волевая победа — тоже, между прочим, в меньшинстве — над «Факелом» (2:1).
Ну а в матче прошлого тура «Чайка» гостила у «Шинника» и снова сумела наиграть на очки. Встреча завершилась нулями на табло. Результат, пожалуй, закономерен. Хотя гости местами смотрелись чуть лучше, а в концовке снова схлопотали удаление.
Разговор Сергея Игнашевича с болельщиками после поражения в Кубке России, судя по всему, пошёл московскому «Торпедо» на пользу. После кубковой игры столичный клуб провёл в Футбольной национальной лиге два выездных тура, в которых набрал шесть очков. Причём соперников нельзя назвать аутсайдером.
Сначала «автозаводцы» гостили у «Велеса» и отгрузили ему пять мячей. И если здесь можно сетовать на то, что хозяева поля остались в меньшинстве уже на 18-й минуте, то принизить победу в гостях над «СКА-Хабаровском» (4:2) уже не получится.
Дело в том, что там составы были равные, а на перерыв гости ушли с дефицитом в два мяча. Однако, видимо, Игнашевич что-то такое сказал своим парням в раздевалке, так как во втором тайме они положили в ворота хабаровчан четыре гола. Два из которых состоялись за несколько минут до конца встречи.
Девять голов за две игры с довольно крепкими соперниками по меркам ФНЛ! Теперь понятно, почему москвичи идут фаворитом в линии букмекеров в предстоящем поединке с «Чайкой». В целом при желании можно проверить их лобовую победу за коэффициент 2.10. Всё же они действительно хороши сейчас, да и состав тут покрепче.
Альтернативный вариант для ставки – Х2 + общий тотал больше 1.5 мяча за 1.70. С атакой у команды Игнашевича, как видно, полный порядок, с обороной плюс-минус тоже. «Чайка», конечно, может разок больно клюнуть, но у неё проблем с обороной хватает. Так что вполне можно ожидать результативного поединка.
Прогноз и ставки на матч 8-го тура ФНЛ «Чайка» — «Торпедо» 9 сентября 2020 года
«Торпедо» за две последние игры в ФНЛ забило аж девять голов, хотя соперники были довольно крепкие. «Чайка» на своём поле, конечно, может обеспечить головную боль, но всё же у неё своих проблем хватает. На наш взгляд, подопечные Сергея Игнашевича продлят удачную серию и сумеют подобраться к лидерам.
Ставка: победа «Торпедо М» за 2.10.
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- 8 сентября 2020
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