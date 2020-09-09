«Тампа» — «Айлендерс». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв не успокоятся после 8:2

В первой игре интрига прожила недолго, но Барри Тротц так просто не сдастся.

10 сентября во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» 10 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.48.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс» (10.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

«Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Лехтеря и Сошников возьмут выходной Красно-белые далеки от оптимальных кондиций, а уфимцы проведут четвёртый гостевой матч за неделю.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

Пришло время финалов конференции. «Вегас» и «Даллас» минувшей ночью провели второй поединок, теперь черёд Восточной конференции. Здесь 10 сентября выяснять отношения продолжат «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск.

О первом матче даже сказать особенно нечего, настолько подавляющим оказалось преимущество «молний». Интрига дожила до старта второго периода, дальше разница в счёте достигла трёх шайб, и всё окончательно стало ясно. Итог выглядит даже как-то несолидно для финала конференции Кубка Стэнли. 8:2!

«Металлург» — «Амур». Прогноз: Илья Воробьёв, Бек и Нестрашил продолжат мучения хабаровчан «Амур» потерпел три поражения подряд с разницей в две и более шайбы.

Никита Кучеров и Брейден Пойнт разорвали оппонента, набрав по пять очков. А вратарский вопрос у «островитян» встал с новой силой. Семён Варламов слишком долго играл без пауз, в результате чего стал давать сбои в серии с «Филадельфией» на фоне усталости. Томас Грайсс блистательно провёл два матча, и тренерский штаб решил довериться немцу.

Получилось плохо. Грайсс запустил три шайбы с девяти бросков и покинул лёд в середине первого периода. Варламов до определённого момента тащил, однако в заключительном периоде получил три шайбы при полном попустительстве партнёров. Скорее всего, второй поединок начнёт россиянин, но затеянная на ровном месте чехарда определённо не добавит голкиперам уверенности.

На старте серии шансы подопечных Барри Тротца изначально казались скромными. Накануне они провели шестой матч за 10 суток, тогда как «Лайтнинг» разобрались с «Бостоном» в пяти играх и получили неделю на восстановление. Понятно, что разница в уровне исполнителей и огромное преимущество в свежести — это слишком большая фора.

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Ткачёв, Ландер и Коршков добавят бед Крикунову с Яшкиным Первое звено бело-голубых не в лучшем состоянии, а Линдберг и Пулккинен травмированы.

Задача номинальных гостей не меняется — затащить фаворита в свой любимый вязкий хоккей, где шансы станут осязаемыми. В принципе, по ходу серии преимущество в свежести должно нивелироваться, так что выносы в одну калитку вряд ли повторятся. Букмекеры сделали выводы, теперь на П1 дают не 2.10, а 1.93.

Линия позволяет взять тотал больше 5 шайбы за крепкий коэффициент 1.78. Вопреки стереотипам, «Нью-Йорк» в плей-офф забивает много. Первое звено здесь в порядке. А с «Тампой» всё и так понятно: она поймала волну и почувствовала свою мощь. В такой ситуации ослаблять хватку нет смысла — нужно ковать железо, пока горячо.

Потому ждём сравнительно бодрого хоккея, при котором пять-шесть голов кажутся посильной планкой. Соперники пересекались в нынешнем сезоне четырежды, в трёх случаях забивалось как минимум шесть шайб. Альтернативный вариант — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы, на него дают 2.13.

Прогноз и ставки на 2-й матч серии «Тампа» — «Нью-Йорк» 10 сентября 2020 года

Букмекеры продолжают ждать закрытого хоккея, хотя «Айлендерс» в нынешнем плей-офф много забивают, а поймавшей кураж «Тампе» нет никакого смысла ослаблять хватку и давать оппоненту оправиться. К тому же в трёх очных встречах сезона из четырёх было не менее шести голов. Линия позволяет подстраховаться и взять ТБ 5 шайб за крепкий коэффициент 1.78.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.78.