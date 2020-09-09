Цветана Пиронкова — Серена Уильямс. Прогноз: большие проблемы для 38-летней американки

9 сентября Цветана Пиронкова и Серена Уильямс сыграют в матче четвертьфинала US Open. Начало — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Уильямс, ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1.22. Успех Пиронковой оценён коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала US Open Пиронкова — Уильямс

Аналитики считают, что матч US Open Цветана Пиронкова — Серена Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.02. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.08.

Анализ матча US Open Цветана Пиронкова — Серена Уильямс (9.09.2020)

US Open-2020 продолжает дарить яркие сюжеты. Начиналось всё грустно: пандемия, отсутствие зрителей, вынужденные ограничения для теннисистов. Зато дальше понеслось. У мужчин впервые с 2014 года турнир Большого шлема выиграет кто-то не из большого трио. Надаль и Федерер в Нью-Йорк не приехали, а Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью.

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У женщин главным сюжетом смело можно считать возвращение Цветаны Пиронковой. Теннисистка из Болгарии возобновила карьеру спустя три года. Ожидания были невысоки: они никогда не входила даже в топ-30 рейтинга, а в Нью-Йорке ни разу не проходила дальше четвёртого круга.

Плюс долгая пауза, после которой по умолчанию сложно с ходу поймать ритм. Но дальше начались чудеса. 32-летняя теннисистка уже выдала лучший результат на US Open в карьере, хотя сетка выпала непростая. Стоит вынести за скобки разве что Людмилу Самсонову, молодая россиянка находится во второй сотне рейтинга. Она забрала всего пять геймов.

А вот все остальные соперницы представляли серьёзную угрозу. Во втором круге досталось 16-й ракетке мира Гарбинье Мугурусе (7:5, 6:3), в третьем — 24-й ракетке Донне Векич (6:4, 6:1), а в четвёртом — Ализе Корне. Повозиться пришлось только накануне, встреча растянулась почти на три часа.

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Опытная француженка забрала вторую партию на тай-брейке, однако проблемы с подачей (девять двойных ошибок при отсутствии эйсов, 30% выигранных розыгрышей после попадания вторым мячом) не позволили рассчитывать на большее. В третьем сете Пиронкова взяла верх с ощутимым запасом.

Похоже, функционально она готова хорошо. Теперь настал черёд Серены Уильямс. Естественно, букмекеры вообще не сомневаются в победе американки, хотя не всё так очевидно. Откровенно говоря, выглядит она довольно бледно. Поначалу везло с сеткой — достались Кристи Анн и Маргарита Гаспарян.

Дальше пошли трудности. Со Слоан Стивенс пришлось играть три сета, хотя та в последнее время выглядела неубедительно. А в четвёртом круге Серена удва унесла ноги от Марии Саккари. 2,5 часа на корте, три партии, тай-брейк. Гречанка штамповала эйсы и ни в чём не уступала именитой сопернице, но в концовке не хватило сил.

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Понятно, что Уильямс будет иметь колоссальное преимущество в мощи, но всё остальное вызывает вопросы. С движением есть заметные проблемы, со стабильностью — тоже. После игры с Саккари 38-летняя американка выглядела совсем тяжело. Если Пиронкова сумеет навязать борьбу, сил может и не хватить.

Все четыре очные встречи остались за Сереной, да только было это совсем давно. Тогда она смотрелась гораздо увереннее. При этом лишь в одном случае уложилась менее чем в 20 геймов, а дважды даже пришлось играть решающий сет. Пиронкова — умная спортсменка, она умеет подстраиваться и любит комбинационный теннис. Похоже, фаворитке придётся побегать.

Сможет ли Цветана продлить сказку — большой вопрос, хотя перекос в линии кажется чрезмерным. Шансы Уильямс действительно выше, но даже ставка “Пиронкова выиграет как минимум один сет” идёт за прекрасный коэффициент 2.48. Мы же подстрахуемся и возьмём тотал больше 19.5 гейма за 1.90.

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Даже на пике американка испытывала определённые проблемы с теннисисткой из Болгарии, а сейчас её игра далека от былого состояния. На наш взгляд, лёгкой прогулки у Серены тут точно не будет.

Ставки на матч US Open Цветана Пиронкова — Серена Уильямс 9 сентября 2020 года

Уильямс выглядит тяжеловато, в двух предыдущих матчах ей пришлось играть третий сет. Проблемы с движением сказываются, выносливость уже не та, стабильности тоже не хватает. Пиронкова забирала как минимум восемь геймов в трёх из четырёх очных встречах, а ведь Серена с тех пор заметно сдала. Пожалуй, американке тут придётся попотеть.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.90.