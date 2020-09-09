«Сибирь» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Слепышев и Голдобин продлят чёрную серию новосибирцев

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.53, успех «Сибири» идёт за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА 10 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА 10 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — ЦСКА (10.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

Четверг получается относительно спокойным, на этот день запланированы всего два матча. Наиболее ранний из них стартует в 15:30 мск в Новосибирске, где местная «Сибирь» сразится с ЦСКА. Подопечные Николая Заварухина провалили дебют сезона, потерпев три поражения в основное время подряд.

При этом нельзя сказать, что они играют из рук вон плохо или имеют какие-то колоссальные проблемы. Вовсе нет. Даже наоборот — качество хоккея вполне приемлемое, особенно для первой половины сентября. Тем более с учётом усечённого состава, при котором рассчитывать можно только на двух-трёх легионеров — О’Делла и Йокипакку, к которым потихоньку добавляется набирающий форму Харри Сятери.

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Вот только в завершении творится полнейший кошмар. При нормальной реализации «снеговики» спокойно забрали бы три-четыре очка. Вместо этого остались с «баранкой». Несколько нереализованных выходов «один-в-ноль», заметные проблемы в большинстве, а также обидные промахи из хороших позиций.

Результат — 0:1 от «Авангарда», 3:4 от «Торпедо» и 1:2 от «Северстали». Вопросы есть разве что по стартовому отрезку в Нижнем Новгороде, там команда умудрилась пропустить три шайбы за 14 минут. В остальном игра вполне неплохая. На дистанции результаты должны прийти в норму, тем более после возвращения отсутствующих хоккеистов.

Правда, с соперником по первому домашнему поединку откровенно не повезло. ЦСКА не смог провести нормальную предсезонку и тоже имеет кадровые проблемы, но даже в таких условиях уверенно набрал пять очков из шести возможных. На тоненького проиграл «Ак Барсу», задушил «Сочи» (3:1) и абсолютно по делу превзошёл «Барыс» (3:1).

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Накануне бодро дебютировал Брэнден Лайпсик, сходу получивший 15,5 минуты и выдавший передачу Андрею Светлакову на победную шайбу. Всё ближе к возвращению основной вратарь Ларс Юханссон. В общем, дела идут нормально, а красно-синие вполне логично идут у букмекеров фаворитом.

Спорить с линией сложно. К тому же «армейцы» в последнее время удачно играют с новосибирцами: в семи предыдущих официальных матчах добыто шесть побед, все — в основное время. Собственно, в пользу «Сибири» говорит только один фактор — рано или поздно удача должна повернуться к ним лицом.

На П2 дают скромный коэффициент 1.53, а лезть в форы опасно. «Сибирь» своё дело знает и пока проигрывает исключительно с разницей в одну шайбу. Предпосылок для высокой результативности не видно: обе команды хороши в обороне, а у хозяев Харри Сятери в матче с «Северсталью» впервые вышел с первых минут.

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Мы бы выбирали между классическим тоталом меньше 4.5 шайбы за 1.82 и ставкой «защитник забьёт гол — нет» за 2.10. У гостей защитники в принципе не слишком активно действуют в чужой зоне. У «Сибири» с голами пока туго, да и с таким соперником нужно играть максимально строго. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА 10 сентября 2020 года

Шансы ЦСКА заметно выше, в семи предыдущих очных встречах они шесть раз победили в основное время. Однако коэффициент на победу гостей слишком скромен, а лезть в форы опасно. Поставим на то, что защитники не забьют за 2.10. Обе команды отличаются хорошей обороной, так что голов в принципе не должно быть много. К тому же соперники не склонны к излишнему риску и предпочитают действовать надёжнее — подключения игроков обороны бывают строго эпизодическими.

Ставка: защитник забьёт гол — нет за 2.10.