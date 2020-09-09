«Барыс» — «Куньлунь». Прогноз: Диц и Валк добавят Ковалёву боли после 0:7 в Екатеринбурге

«Куньлунь» не готов к сезону: три поражения в трёх матчах с общим счётом 2:12.

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Куньлунь». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Куньлуня» идёт за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 10 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 10 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» (10.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а затем регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

Четверг получается относительно спокойным, на этот день запланированы всего два матча. Наиболее поздний из них стартует в 16:30 мск в Нур-Султане, где местный «Барыс» будет выяснять отношения с «Куньлунь Ред Стар». На двоих соперники одержали всего одну победу в шести играх, но ситуация всё же сильно отличается.

У клуба из Казахстана дела складываются вполне неплохо. Удалось по делу одолеть рижское «Динамо» (3:2): забросили три шайбы в первом периоде, потом дважды пропустили в меньшинстве, но испугаться не успели. Разница в счёте стала минимальной за 26 секунд до сирены.

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Дальше — яркое поражение от минского «Динамо» (4:5 ОТ). Уступали 1:4, отыграли три шайбы за последний период и зацепили одно очко. А в понедельник не совладали с ЦСКА (1:3). Игра оказалась близкой, но «барсы» не реализовали пять удалений соперника, а москвичи забили заключительную шайбу в формате «5 на 3» и спокойно довели дело до успеха.

Три очка по итогам выездной серии — вполне нормальный результат, тем более с учётом встречи с ЦСКА. У «Куньлуня» положение гораздо печальнее. Три поражения в основное время с общим счётом 2:12 — довольно красноречивый итог. Претензий к главному тренеру Алексею Ковалёву при этом нет.

Состав набрали непосредственно перед стартом регулярки, предсезонка получилась скомканной, а сыгранности взяться неоткуда. Строго говоря, ведущих звеньев тут просто нет, а потому созидание даётся с колоссальным трудом. Легионеры пока не могут присоединиться к партнёрам из-за проблем с визами.

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С «Металлургом» (1:2) и «Трактором» (1:3) выглядели достойно благодаря великолепным действиями Дмитрия Шикина. С «Автомобилистом» вышел Александр Лазушин, уральцы быстро забросили две шайбы — и понеслось. Закончили со счётом 7:0, один из голов вообще состоялся в меньшинстве.

В общем, «Куньлунь», конечно, постепенно будет прибавлять и какие-то очки зацепит, но вообще это главный кандидат на звание почётного донора КХЛ. Состав у «Барыса» гораздо крепче, также нужно учитывать календарь. Подопечные Юрия Михайлиса сыграют на своём льду и имели лишние сутки на восстановление.

А вот команда Алексея Ковалёва в четвёртый раз за неделю сыграет на выезде. Потому особых предпосылок для интриги тут нет. Шанс у гостей только один — вновь надеяться на то, что голкипер поймает кураж. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.24 и ИТБ 3 гола «Барыса» за 1.71.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 10 сентября 2020 года

«Барыс» начал сезон вполне нормально, сыграет на своём льду и имеет лишние сутки на восстановление. «Куньлунь», строго говоря, играет четырьмя нижними звеньями. А главное — подопечные Алексея Ковалёва в четвёртый раз за семь суток сыграют на выезде. Ждём уверенную победу хозяев.

Ставка: победа «Барыса» с форой (-2) за 2.24.