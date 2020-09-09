Виктория Азаренко — Элисе Мертенс. Прогноз: теннисистка из Беларуси снова покажет характер

10 сентября Виктория Азаренко и Элисе Мертенс сыграют в матче четвертьфинала US Open. Начало — в 2:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Азаренко, ставки на победу теннисистки из Беларуси принимаются с коэффициентом 1.80. Успех Мертенс оценён коэффициентом 2.02.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала US Open Азаренко — Мертенс
Аналитики считают, что матч US Open Виктория Азаренко — Элисе Мертенс получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.72, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.16. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.63.
Анализ матча US Open Виктория Азаренко — Элисе Мертенс (10.09.2020)
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US Open-2020 продолжает дарить яркие сюжеты. Начиналось всё грустно: пандемия, отсутствие зрителей, вынужденные ограничения для теннисистов. Зато дальше понеслось. У мужчин впервые с 2014 года турнир «Большого шлема» выиграет кто-то не из большого трио. Надаль и Федерер в Нью-Йорк не приехали, а Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью.
У женщин основное внимание достаётся Серене Уильямс и триумфальному возвращению Цветаны Пиронковой, а вот возрождение Виктории Азаренко остаётся на втором плане. Экс первая ракетка мира в последнее время выглядела бледно: результаты средненькие, стабильности не хватало, многое не получалось.
Но после пандемии коронавируса она просто великолепна. Для начала выиграла в Цинциннати (правда, выходить на корт в финале не пришлось), высадив по пути Донну Векич, Каролин Гарсию, Ализе Корне, Онс Жабер и Йоханну Конту. Только британка смогла зацепить одну партию, остальные проиграли в двух сетах.
На US Open получается ничуть не хуже. Три стартовых раунда Виктория преодолела на одном дыхании — Барбара Хаас, Арина Соболенко и Ига Свёнтек забрали от трёх до шести геймов. В четвёртом круге пришлось попотеть — мощная Каролина Мухова взяла первый сет, но развить успех не смогла. Азаренко управилась за 2,5 часа (5:7, 6:1, 6:4).
Теперь всё упирается в физическое состояние. График у теннисистки из Беларуси в последнее время крайне плотный, отдыхать было некогда. В матче с Муховой она выглядела тяжеловато, но в нужный момент нашла в себе силы и дожала соперницу. Если проблем с энергией не возникнет, шансы на полуфинал кажутся хорошими.
Мертенс — не подарок. Это очень быстрая теннисистка, которая в последнее время добавила в атаке и стала чаще действовать первым номером. Кроме того, бельгийка должна быть посвежее. Во-первых, она на семь лет моложе. Во-вторых, предыдущие игры забрала в двух партиях и никому не отдала больше восьми геймов.
Накануне Элисе вообще за 76 минут отправила отдыхать Софью Кенин. То есть с качеством тенниса тут проблем нет, а сил должно быть даже побольше. В общем, напрашивается общий верх. Шанс попасть в полуфинал ТБШ очень важен для обеих теннисисток, сейчас они находятся в хорошей форме и будут цепляться до последнего.
Мертенс посвежее, но при этом склонна терять самообладание и срываться, когда что-то не получается. На стороне Азаренко опыт, который должен помочь ей в трудных ситуациях. Тотал больше 20.5 гейма за 1.72 смотрится интересно, варианты посмелее — третий сет за 2.63 и П1 + тотал больше 21.5 гейма за 3.20.
Ставки на матч US Open Виктория Азаренко — Элисе Мертенс 10 сентября 2020 года
Соперницы находятся в замечательной форме: Азаренко выиграла турнир в Цинциннати, а Мертенс дошла там до полуфинала. На US Open бельгийка ни разу не играла три сета, а теннисистка из Беларуси добралась до решающей партии лишь в четвёртом круге. Элисе моложе и должна быть посвежее, зато Азаренко лучше контролирует эмоции и имеет фору в опыте. Возьмём верх по геймам.
Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.72.
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