«Шанхай СИПГ» — «Циндао Хайню». Прогноз: Халк, Оскар и Ахмедов сохранят лидерство в Китае

10 сентября «Шанхай СИПГ» сыграет с «Циндао Хайню» в матче 10-го тура чемпионата Китая. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех номинальных гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хайню»

Букмекеры считают, что матч Суперлиги «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хайню» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз матча «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хайню» (10.09.2020)

Чемпионат Китая всё же взял старт, хоть и гораздо позже. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, позади уже полтора месяца. Играют в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.



На носу уже 10-й тур первенства Китая, в Сучжоу встретятся «Шанхай СИПГ» и «Циндао Хайню». Расклад в турнирной таблице группы В примерно следующий. Между соперниками растянулась настоящая пропасть. Как, впрочем, и ожидалось перед стартом сезона.



«Красные орлы» по-прежнему лидируют в своей группе, имея в активе после девяти игр 20 очков. У них порядок с обороной, пропущено только восемь голов. С атакой проблем тоже нет: 20 голов за 9 матчей – результат вполне неплохой.

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Правда, статус гранда китайского футбола не помог шанхайцам в прошлом матче. Там они встречались с середняком Суперлиги «Хэбей Чайна Форчун» и довольно неожиданно уступили со счётом 0:2. Причём преимущество в цифрах было привычно большим для команды Халка и Оскара, но набрать очки не получилось.



«Циндао Хайню», как видно, не справляется с новым форматом турнира. Команда располагается на предпоследнем месте в группе В, набрав всего семь очков. Отставание от зоны плей-офф составляет ровно семь пунктов, впереди борьба за выживание.



В прошлом матче команда из Циндао потерпела третье кряду поражение. На этот раз обидчиком стал «Шицзячжуан Эвер Брайт» (0:1), который вовсю борется за попадание в топ-4. Преимущество шицзячжуаньского клуба было очень заметно, но единственный и победный гол он забил только на 88-й минуте.

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Тут надо бы ещё сказать, что «Циндао Хайню» помимо трёх поражений подряд имеет всего одну победу за девять игр. Понятно, что противопоставить что-то мощному «Шанхай СИПГ» будет невероятно тяжело. Букмекеры справедливо считают шанхайский коллектив фаворитом в предстоящем поединке.



Преследователи «красных орлов» подобрались практически вплотную. Занимающий вторую строчку «Бэйцзин Гоань» отстаёт всего лишь на два пункта, а потому есть риск потерять лидирующую позицию. Так что, вероятно, номинальные хозяева будут играть только на победу и постараются сразу же осадить штрафную площадь соперника.



Едва ли «Циндао Хайню» сможет чем-то ответь. В прошлой игре он нанёс по воротам «Шицзячжуан Эвер Брайт» всего три удара, все мимо. Мы бы ожидали чего-то похожего и в этот раз. Скорее всего, большую часть времени матч будет проходить на половине поля номинальных гостей. А при таких раскладах П1 по угловым с форой (-3) за коэффициент 1.84 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хайню» 10 сентября 2020 года

Для удержания лидирующей позиции «Шанхай СИПГ» должен играть только на победу. Понятно, что он чуть ли не на две головы сильнее «Циндао Хайню», который в прошлой игре нанёс всего три удара в сторону ворот соперника. Мы бы не стали ждать тут сенсации, скорее всего, игра будет проходить в основном на половине поля номинальных гостей. При таких раскладах вполне можно проверить П1 по угловым с форой.



Ставка: победа «Шанхай СИПГ» по угловым с форой (-3) за 1.84.



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