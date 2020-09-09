«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз: Тухель справится с новичком Лиги 1 без Неймара, Мбаппе и Паредеса

10 сентября «Ланс» примет «ПСЖ» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ»

Букмекеры не уверены, что матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» (10.09.2020)

Окно для сборных успешно закрыто до октября, можно возвращаться к национальным первенствам. Многие из них только на подходе, а некоторые уже стартовали. Например, рубятся уже вовсю в Российской Премьер-Лиге, следом подтянулась французская Лига 1, где заканчивается второй тур.

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Прошлый розыгрыш чемпионата Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Боссы Лиги 1 решили, что с первого тура нового сезона в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, то её могут отправить на карантин. Матчи уже начали переносить. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



«Ланс» является одним из новичков высшего французского дивизиона. В прошлом сезоне он выступал в Лиге 2, которая тоже завершилась досрочно после 28 туров. За это время клуб успел набрать 53 очка и занять второе место. При этом стоит отметить, что он потерпел всего пять поражений, а это лучший показатель среди всех участников турнира.



Свой первый шаг в Лиге 1 кроваво-жёлтые начали с гостевого поражения от «Ниццы» (1:2). Любопытно, что тогда они даже вышли вперёд на 11-й минуте, часто били по воротам и смотрелись, пожалуй, даже лучше хозяев. Однако те при крохотном количестве моментов сумели забить два мяча.

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«Пари Сен-Жермен» в прошлом усечённом сезоне финишировал, разумеется, первым. За 27 игр, которые он успел провести, было набрано 68 очков, а отрыв от второго места составил целых 12 пунктов. Реальной интриги в Лиге 1 болельщики снова не дождались.



В новом сезоне национального первенства парижане ещё не играли. Однако все помнят их недавнее выступление в Лиги чемпионов. К слову, поединок с «Лансом» они попросили перенести как раз из-за того, что играли в финале турнира с «Баварией».



К новому розыгрышу чемпионата Франции команда Томаса Тухеля подходит без своего капитана и основного защитника Тьяго Силвы, поскольку бразилец покинул клуб. Также стоит отметить очень вероятное отсутствие Килиана Мбаппе, который по сообщениям СМИ заразился коронавирусом. А раннее сообщалось о болезни у Неймара, Ди Марии, Икарди, Наваса и ещё ряда игроков.

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Понятно, что практически половины основного состава нет, но едва ли это помешает «ПСЖ» добыть победу. Столичный клуб — гегемон французского футбола со всеми вытекающими. Качественных исполнителей здесь хватит на две команды. Те же Сарабия и Дракслер по-прежнему остаются высококлассными игроками, способными выходить на поле и решать.



Букмекеры дают на лобовую победу гостей вполне приличный коэффициент 1.76. На наш взгляд, он несколько завышен. Всё-таки «Ланс» довольно скромная команда из Лиги 2, которая вернулась в высший дивизион страны впервые спустя пять лет.



При желании вполне можно проверить фору по вкусу. Парижане наверняка сумеют показать класс и без своих ключевых исполнителей. С соперником посерьёзнее нехватка ряда футболистов могла бы сказать, но тут запас в мастерстве кажется слишком солидным.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ» 10 сентября

«Ланс» – скромный клуб, который блуждал в Лиге 2 пять лет. У «ПСЖ», конечно, проблем сейчас хватает: целый ряд ключевых игроков подхватили коронавирус. Однако, на наш взгляд, парижане сумеют показать класс в предстоящем поединке. Всё же у Томаса Тухеля в обойме много качественных исполнителей.



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.76.



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