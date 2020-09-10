СКА — «Локомотив». Прогноз: Брагин, Скабелка, Вей и Ландер устроят шоу в Санкт-Петербурге

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Локомотива» идёт за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — «Локомотив» (11.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а затем регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

На пятницу запланированы сразу пять матчей, два из них стартуют в 19:30 мск. В Санкт-Петербурге местный СКА будет выяснять отношения с «Локомотивом». Соперники хорошо начали сезон, на данный момент они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

Ярославцы вообще одержали три победы в основное время с общим счётом 12:4. Для начала разнесли на своём льду «Спартак» (7:2): там получалось абсолютно всё, а соперник никак не мог нащупать ритм. Затем одолели «Амур» (2:0). Владели заметным преимуществом, но было слишком много сумбура и ошибок.

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А в среду состоялась тяжелейшая победа над московским «Динамо». Начали откровенно слабо, без Ильи Коновалова всё могло бы закончиться уже ко второму перерыву. Но вратарь подтащил, а дальше включились партнёры. В третьем периоде «железнодорожники» смотрелись гораздо лучше, забросили две шайбы и могли отличиться ещё (3:2).

Пока у подопечных Андрея Скабелка не всё получается в большинстве и не хватает стабильности, но для первой половины сентября это абсолютно нормально. СКА тоже играет неровно. Однако результаты более чем достойные — с выезда привезли пять очков из шести возможных.

Для начала с горем пополам дожали полуторный состав «Нефтехимика» (2:1), потом проявили характер в Казани и отыгрались у «Ак Барса» (2:3 ОТ), а на десерт выдали шоу в Нижнем Новгороде (6:4). Там, правда, придумали себе проблемы на ровном месте. Вели со счётом 5:1 к середине третьего периода, но умудрились получить три шайбы за 4,5 минуты.

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В общем, лезть в исход при таких раскладах опасно, обе команды играют всплесками. Единственное — можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.10. На сегодня соперники сопоставимы по классу, а главное — они прекрасно знают друг друга, поскольку аж четыре раза за пять суток встречались на предсезонном турнире в Сочи.

Мы же предпочтём ставку «обе забьют в третьем периоде» за 3.20. Коэффициент кажется завышенным. Во-первых, соперники крайне результативны в заключительном отрезке: ярославцы успели забросить семь шайб, петербуржцы — четыре (и пропустили пять). Во-вторых, они должны быть хорошо готовы физически.

СКА имел дополнительный выходной после окончания выездной серии, а «железнодорожники» не играли трое суток перед визитом к московскому «Динамо». Молодых хоккеистов много с обеих сторон, сезон только начался, а результаты хорошие. Смысла жаться к воротам не видно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 сентября 2020 года

Обе команды здорово начали сезон, но действуют неровно и постоянно чередуют мощные отрезки с провальными. Потому отдать преимущество кому-то сложно. Проверим лобовую ничью за 4.10. На сегодня соперники смотрятся сопоставимо, а главное — они прекрасно знают друг друга, так как в августе успели четыре раза пересечься на предсезонном турнире в Сочи.

Ставка №1: ничья за 4.10.

Ставка №2: обе забьют в третьем периоде за 3.20.