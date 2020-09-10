«Бордо» — «Лион». Прогноз: Депай, Дембеле, Экамби и Денайер расправятся с Косельни

Голландец может перейти в «Барселону», но пока это только слухи.

11 сентября «Бордо» примет «Лион» в матче 3-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Бордо» — «Лион»

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Бордо» — «Лион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги 1 «Бордо» — «Лион» (11.09.2020)

Окно для сборных успешно закрылось до октября, можно возвращаться к национальным первенствам. Многие из них только на подходе, а некоторые уже стартовали. К слову, рубятся уже вовсю в Российской Премьер-Лиге, следом потянулась французская Лига 1, где большинство клубов успели провести по два матча.

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Прошлый розыгрыш чемпионата Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Боссы Лиги 1 решили, что с первого тура нового сезона в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, то её могут отправить на карантин. Матчи уже начали переносить. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



«Бордо» – один из тех клубов, кто отыграл два тура без форс-мажоров. За эти две игры он набрал четыре из шести возможных очков, что позволяет находиться в группе лидеров. Полёт более чем нормальный, хотя многие сыграли только одну игру.



В матче первого тура жирондинцы встречались дома с «Нантом» и скатали довольно вялую нулевую ничью, оставшись при этом в меньшинстве в первом тайме. А на второй тур пришлась выездная победа над «Анже» (2:0). Тут, в целом, соперники смотрелись сопоставимо, но гости были основательнее в атаке, нанеся все свои семь ударов в створ.

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«Лион» сумел приступить к национальному первенству Франции только со второго тура, поскольку дошёл до полуфинала в Лиге чемпионов. Правда, надо сказать, переход к Лиге 1 дался ему весьма удачно. На своем поле подопечные Руди Гарсии разнесли скромный «Дижон» (4:1).



Тут, конечно, стоит отметить, что два гола «ткачи» забили с пенальти, а один – это автогол защитника. Но их преимущество (как территориальное, так и игровое было просто космическим). Хозяева нанесли в сторону ворот соперника 27 ударов, подали 13 угловых, а процент владения мячом был 64:36 в их пользу.



При этом отдельно стоит выделить игру нападающего Мемфиса Депая, который является лидером «Лиона». По сути, все четыре мяча можно записать на его счёт. Он оформил хет-трик, а автогол случился как раз после его прострела. Правда, нападающий уже одной ногой в «Барселоне», но в клубе отрицают, что получали официальный предложения по трансферу.

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Вообще, у «львов» с результативностью проблем нет абсолютно никаких. За четыре последних официальных матча (три из которых пришлись на плей-офф Лиги чемпионов) они забили восемь голов. Не получилось распечатать ворота мюнхенской «Баварии» в полуфинале, но мюнхенцам и «ПСЖ» не забил. А главное, в дебюте Мануэлю Нойеру пару раз откровенно повезло.



«Бордо» на старте сезона выглядит, извините за каламбур, бодро. На наш взгляд, этот клуб вполне может ответить команде из Лиона, тем более на своём поле. К тому же, статистика личных встреч на стороне жирондинцев.



Однако интересно здесь то, что в 16 последних очных противостояний между соперниками забивалось как минимум два гола. Сейчас, на наш взгляд, тоже стоит ждать сравнительно яркий футбол. Тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.65 при таких раскладах смотрится приемлемо.

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При желании можно проверить комбинированную ставку Х2 + общий тотал больше 1.5 за 1.77. Всё же сейчас «ткачи» выглядят крайне привлекательно. Да и в прошлом сезоне входили в топ-3 по набранным очкам на выезде.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Бордо» — «Лион» 11 сентября

«Лион» сейчас выглядит мощно. Выход в полуфинал Лиги чемпионов — тому подтверждение. Однако «Бордо» на старте нового сезона чемпионата Франции тоже смотрится довольно бодренько и очки набирает исправно. На наш взгляд, тут стоит ожидать яркого футбола и как минимум пары голов.



Ставка: «Лион» не проиграет + общий тотал больше 1.5 мяча за 1.77.



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