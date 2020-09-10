Кокорин надеется попасть в заявку и начать с гола Акинфееву в дерби, но поверить в это сложно.

ЦСКА — «Спартак». Ставки на голы: Кокорин и Бакаев — мимо, главный кандидат на гол — Чалов

13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» в Москве и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Трансляции на общедоступном ТВ не запланировано.

Анализ и ставки букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (13.09.2020)

Международная пауза осталась позади, теперь игроки отправятся в национальные сборные только в октябре. Пора снова переключаться на клубные дела. Пока АПЛ, Примера, Серия А и Бундеслига только готовятся стартовать, в Российской Премьер-Лиге вовсю кипят страсти. Между прочим, 20% сезона уже позади.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз букмекеров: Акинфеев пропустит, Карасёв обойдётся без пенальти Дерби всея Руси уже близко. Выясняем, чего букмекеры ждут от центрального матча 7-го тура РПЛ.

На носу седьмой тур РПЛ, жемчужиной которого однозначно станет московское дерби. ЦСКА и «Спартак» сойдутся на «ВЭБ Арене» 13 сентября. Накануне мы рассмотрели линии букмекерских контор на основные события: исходы и тоталы. Пришло время поговорить о главном в футболе — голах (да простит нас Вадим Евсеев_.

Первые матчи после международных пауз часто получаются сумбурными, но вообще предпосылки для вменяемой результативности налицо. Во-первых, в девяти предыдущих дерби всея Руси забивалось как минимум два мяча. В низовом чемпионате России такое встречается довольно редко.

Во-вторых, соперники входят в число наиболее результативных коллективов нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Они забили по десять голов. Столько же у «Зенита», а все остальные до двузначных показателей пока не добрались. Дальше начинается самое интересное.

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Любопытно, что в обеих командах отличались ровно пять человек. У красно-синих есть крен в сторону двух футболистов. Лучшим бомбардиром остаётся Константин Кучаев, который расцвёл после смены позиции. Четыре гола и одна результативная передача в шести матчах — это серьёзно.

Ещё три мяча забил Никола Влашич (также на счету хорвата две передачи). С хорватом всё понятно: уровень РПЛ он сильно перерос и через год-два наверняка окажется в АПЛ или Серии А. По одному результативному удару нанесли Илья Шкурин, Алан Дзагоев и Кристиян Бистрович.

Как видно, Фёдор Чалов пока не забивал, но это нормально. Форвард получил повреждение в первом туре с «Химками», вернувшись на поле только в пятом туре. Пока в нынешнем сезоне он провёл на поле всего 183 минуты. С «Ахматом» успел отметиться голевой передачей, когда в касание скинул Кучаеву на дальнюю штангу под первый мяч.

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Прогноз: британец побеждал Тайсона, но в Химках он ляжет Брикстонскому бомбардировщику уже 47, бои с Тайсоном, Виталием Кличко и Маскаевым далеко позади.

У «Спартака» крен в сторону нападающих куда заметнее. По три гола забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. На счету россиянина также один результативный пас, а у шведа их два. Правда, один из мячей 11-й номер провёл с пенальти. Впрочем, это уже детали. На старте сезона он выглядит выше всяких похвал.

Дважды отличился Эсекьель Понсе. Аргентинец вполне мог бы добиться большего, но получил мышечную травму в дерби с «Локомотивом» и две игры пропустил. Правда, два дня назад форвард вернулся в общую группу, а потому готов помочь команде в битве с ЦСКА. Выбор у Доменико Тедеско прекрасный.

Ведь вместе с Понсе в общей группе занимался и Александр Кокорин, который до сих пор не провёл за красно-белых ни единой минуты. Сам форвард на фоне слухов о трансфере в «Рому» заметил, что надеется попасть в заявку на дерби. Начать с гола принципиальнейшему сопернику в первом же матче — это очень красиво.

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Вот только букмекеры в такой ход событий не верят, ставки на результативный удар Кокорина принимаются с коэффициентом 3.20 (около 33% вероятности). Любопытно, что ровно столько же дают на голы ещё двух нападающих «Спартака» — Эсекьеля Понсе и Александра Соболева. А вот шансы Джордана Ларссона чуть выше (3.00).

В двух из трёх предыдущих дерби забивал центральный защитник. В августе 2019 года дублем во втором тайме отметился Самуэль Жиго (у ЦСКА отличился Марио Фернандес), а в минувшем марте забил Игорь Дивеев. Правда, в дополнительное время красно-синие всё же уступили и из Кубка России вылетели.

Разумеется, за голы центральных защитников щедро платят. На Самуэля Жиго дают 15.0, на Георгия Джикию — 11.0, на Вадима Карпова — 9.50, на Виктора Васина — 12.0. Результативный удар Павла Маслова оценён в 12.0, а на Илью Кутепова и Илью Гапонова предлагают 17.0. Вот только Гапонов отыграл в шести турах всего 37 минут (ещё в первом туре с «Сочи»), а Кутепов на поле вообще не появлялся.

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Разумеется, основными кандидатами считаются нападающие ЦСКА. Ставки на Фёдора Чалова принимаются за 2.50, следом идут Адольфо Гайч и Илья Шкурин (по 2.88). Перспективнее всего выглядят варианты с голами полузащитников «армейцев». Точный удар Константина Кучаева оценён в 6.00, а на Николу Влашича дают 3.60.

Хорват оформил дубль в предыдущем дерби. К тому же он исполняет большое количество стандартов, включая пенальти. Это стоит учитывать. В полузащиту «Спартака» букмекеры верят меньше: на Зелимхана Бакаева дают 4.74, на Наиля Умярова — 6.00, на Резиуана Мирзова 6.50, на Романа Зобнина — 8.50, а на Алекса Крала — вообще 15.0.

Предыдущая нулевая ничья в дерби всея Руси зафиксирована аж 20 октября 2003 года. Ворота красно-белых тогда защищал Войцех Ковалевски, а ворота ЦСКА, естественно, Игорь Акинфеев. Если вы считаете, что настало время снова обойтись без голов, можно поставить на точный счёт 0:0 с коэффициентом 8.90. Хотя поверить в такой исход ещё тяжелее.