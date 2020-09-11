«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз: «святые» раскачают Ходжсона с Заа и без Кузяева

Гости играют с высокой линией обороны, а потому много забивают и достаточно пропускают.

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Саутгемптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Кристал Пэлас» оценивается букмекерами коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»

Эксперты считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 12 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (12.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. А это значит, что английская Премьер-лига возвращается на сцену. Первенство стартует в субботу, 12 сентября, четырьмя матчами. В 17:00 в Лондоне местный «Кристал Пэлас» начнёт выяснять отношения с «Саутгемптоном».



Букмекеры считают «святых» фаворитом, несмотря на гостевой статус. Разгадка кроется в жутких выступлениях «орлов» после пандемии. В восьми заключительных матчах минувшего сезона АПЛ удалось набрать всего одно очко. В последнем туре на своём поле сгоняли ничью с «Тоттенхэмом» (1:1).



Справедливости ради, календарь выдался крепким (либо претенденты на еврокубки, либо сверхмотивированные участники борьбы за выживание). Но есть и вторая причина. Лондонцы решили основную задачу на сезон ещё в начале марта, а оставшаяся часть превратилась для них в формальность.

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Шансы зацепиться за еврокубки были минимальными, но и отставание от зоны вылета смотрелось внушительно. На фоне нехватки мотивации и кадровых проблем подопечные Роя Ходжсона провалили заключительный отрезок. У них было достаточно времени, чтобы прийти в себя и набрать форму.



Контрольные матчи «Кристал Пэлас» провёл здорово и забивал достаточно, вот только проблемы с составом никуда не делись. Травмированных по-прежнему хватает — не будет Кэйхилла, ван Анхольта и Томкинса, так что в защите ожидаются проблемы. В то же время давать на победу хозяев заметно больше тройки несколько сомнительно.



«Саутгемптон» долго запрягал в прошлом году, зато потом покатил на славу. Боссы клуба сохранили терпение и не стали менять тренера после 0:9 от «Лестер Сити» в родных стенах, а дальше дело пошло на лад. В результате команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице. Достойный итог.

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Впрочем, пропускают «святые» много. Дело тут в стилистике футбола: Ральф Хазенхюттль предпочитает высокую линию обороны и агрессивный футбол, так что слухи об интересе к энергичному Далеру Кузяеву выглядят интересно. Такая игра даёт зрелище, но чревата проблемами, если соперник хорош в контратаках. А для скромного «Кристал Пэлас» это основное оружие.



Здесь достаточно исполнителей, которые классно тащат мяч и умеют решать на пространстве. Один Уилфрид Заа чего стоит. Перед стартом сезона арендовали у «Челси» мощного Миши Батшуайи, который при всех своих проблемах обладает несомненным талантом. В общем, просто так хозяева не сдадутся.



Мы бы выбирали между классической ставкой «обе забьют» за 1.93 и ИТБ 1 гола «Кристал Пэлас» за 2.00. Любители рисковать могут рассмотреть 1Х + обе забьют за 2.79. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата. Гости будут владеть территорией, но наверняка пропустят пару выпадов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» 12 сентября

«Саутгемптон» великолепно провёл заключительную часть минувшего сезона, но по-прежнему много пропускает. Высокая линия обороны даёт о себе знать, «святые» уязвимы к контратакам. Для «Кристал Пэлас» это хлеб, а Уилфрид Заа в любой момент способен убежать и решить на пространстве. Ждём голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.93.