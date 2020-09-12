«Валенсия» — «Леванте». Прогноз: Хави Грасия сядет в лужу в дерби без Дениса Черышева

13 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Леванте». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Леванте»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Леванте» 13 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74.
Анализ и прогноз матча Примеры «Валенсия» — «Леванте» (13.09.2020)
Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», «Валенсия» терпела бедствие.
Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Изначально его планировали начать 11 сентября, но в итоге пришлось подождать ещё один день. На воскресенье запланированы четыре матча, самый поздний из них стартует в 22:00 мск.
В Валенсии местный одноимённый клуб на стадионе «Месталья» сразится с «Леванте». Начинать с дерби всегда интересно, вот только хозяева сейчас переживают очень непростые времена. Владелец Питер Лим вплотную приблизил клуб к катастрофе: результаты слабые, слухи о финансовых проблемах и продаже всё громче.
Летом «летучие мыши» продали практически всё, что только могли. И в большинстве случаев по дешёвке. Родриго Морено перебрался в «Лидс», Фернан Торрес — в «Манчестер Сити», Дани Парехо и Франсис Коклен — в «Вильярреал». Естественно, фанаты начали протесты, Лим даже был вынужден нанять себе телохранителя.
Никакого усиления болельщики не дождались. Единственное тянущее на позитив событие — пост главного тренера занял Хави Грасия, прекрасно знакомый российским любителям футбола по работе с «Рубином». Испанец однозначно лучше Альберто Селадеса, который руководил командой после отставки Марселино.
Проблема одна — в «Уотфорде» ему не повезло с владельцами, которые сменили тренера при первой же возможности. В «Валенсии» вряд ли будет лучше. Старт обещает получиться непростым. Благо что «Леванте» сейчас хорош. В прошлом сезоне, например, отстал от соседа всего на четыре очка, уверенно финишировав в середине турнирной таблицы.
По мере возможностей даже попробовал укрепить состав: подписал пару свободных агентов, приобрел у «Реала» двух исполнителей в группу атаки (Дани Гомеса и Хорхе де Фрутоса). Уровень индивидуального мастерства у «летучих мышей» по-прежнему выше, но ситуация в клубе просто не может не влиять на футболистов. К тому же травмированных много, включая Дениса Черышева.
Потому логичнее всего играть против линии, хозяева в нынешнем состоянии никак не тянут на однозначного фаворита. Вариантов несколько. Самый очевидный — взять «обе забьют» за 1.68. Коэффициент скромный, зато эта ставка доезжала в шести предыдущих очных встречах.
И посмелее — ИТБ 1 гола «Леванте» за 1.82. «Лягушки» забивают соседу уже семь поединков подряд, да и предсезонные матчи они провели здорово. То есть с физической готовностью проблем вроде как нет.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Леванте» 13 сентября 2020 года
«Валенсия» на фоне финансовых проблем распродала лидеров и не приобрела никого взаимен. Главным тренером назначен Хави Грасия, работы у него будет много. «Леванте» забивал в семи предыдущих дерби, да и в целом «летучие мыши» смотрятся уязвимо. На наш взгляд, без гола гости точно не останутся.
Ставка: ИТБ 1 гола «Леванте» за 1.82.
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