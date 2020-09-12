Александр Зверев — Доминик Тим. Прогноз: обидчик Медведева разнесёт болтливого немца

13 сентября Александр Зверев — Доминик Тим сыграют в матче финала US Open. Начало — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Тима, ставки на победу австрийца принимаются с коэффициентом 1.29. Успех Зверева оценён коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч финала US Open Зверев — Тим

Аналитики считают, что матч US Open Александр Зверев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.18.

Анализ матча US Open Александр Зверев — Доминик Тим (13.09.2020)

US Open-2020 абсолютно точно войдёт в историю. Дело тут не только в отсутствии зрителей и ужесточения контроля за теннистами из-за пандемии коронавируса. Впервые с 2014 года у турнира Большого шлема будет новый победитель. В соревнованиях участвовали всего трое человек с опытом победы на ТБШ — Новак Джокович, Энди Маррей и Марин Чилич.

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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в Нью-Йорк не приехали, Чилич с Марреем довольно быстро проиграли, а Джокович считался явным фаворитом по всем раскладам, но был дисквалифицирован после попадания мячом в линейную судью. Всё это лихо закрутило сюжет. Наступает время главного матча турнира.

В нём, к сожалению, обойдётся без россиян. Даниил Медведев высадил в трёх сетах Андрея Рублёва, но ничего не смог поделать с Домиником Тимом. Австрийцу хватило трёх партий. Первую он забрал на удивление легко и спокойно, а вот две оставшиеся в буквальном смысле выцарапал на тай-брейках (6:2, 7:6, 7:6).

В беседе с журналистами он признался, что эта была самая сложная победа в карьере из числа тех, для которых потребовалось минимального количества партий. В принципе, после стартового провала россиянин действительно пришёл в себя и имел все возможности затянуть выяснение финалиста. Он дважды вёл с брейком и подавал на сет.

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Оба раза Тим в нужный момент добавлял, отыгрывался и забирал тай-брейк. С одной стороны, поражения всухую Даниил никак не заслуживал. С другой, нехватка опыта и характера (достаточно вспомнить спор с супервайзером) дали о себе знать. Доминик стабильно забирал ключевые розыгрыши и был точнее в моменты, когда права на ошибку не оставалось. И по праву прошёл дальше.

В финале его ждёт Александр Зверев. Достаточно сказать, что на победу немца букмекеры дают больше четвёрки. Самое грустное, что спорить с линией крайне сложно. И вроде бы 23-летний теннисист накануне проявил характер и отыгрался с 0-2 по сетам у Пабло Карреньо-Бусты, после чего дал довольно высокомерное интервью. Но это ничего не меняет.

Строго говоря, уровень тенниса в том матче просто не соответствовал статусу полуфинала US Open. Зверев дожал колючего испанца, но если качество игры останется примерно тем же, никакой интриги не будет. В затяжных розыгрышах Александр чувствует себя неуютно, принимает заметно хуже, а главное — много ошибается на подаче.

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Практически в каждой встрече случается около 10 двойных ошибок. Это значит, что Тим будет получать лёгкие очки на приёме, что позволит стабильно доходить до брейк-пойнтов и оказывать на соперника давление. А эмоции немец контролирует плохо. Потому предпосылок для упорной борьбы тут не видно.

Проблем с физическим состоянием у Доминика быть не должно, ведь он обыграл Медведева менее чем за три часа, а ближайший соперник накануне отбегал пять сетов с Карреньо-Бустой и отдал очень много эмоций. Александр начал полуфинал на четыре часа раньше, но после полноценных суток отдыха скромный промежуток вряд ли скажется.

Зверев ловко даёт интервью и не отличается скромностью, а вот по качеству тенниса с Тимом тягаться просто не готов. Потому будем отталкиваться от фаворита. Мы бы выбирали между П2 с форой (-5.5 гейма) за 2.01 и тоталом меньше 36.5 гейма за 2.07. С учётом всех факторов один сет кажется для немца потолком.

Ставки на матч US Open Александр Зверев — Доминик Тим 13 сентября 2020 года

Если оба теннисиста сыграют примерно на том же уровне, что и в полуфиналах, то никакой борьбы тут не завяжется. Тим сейчас очень хорош, а вот Зверев выглядит средненько. На приёме немец уступает, в затяжных розыгрышах — тоже. А большое количество двойных ошибок поможет австрийцу стабильно получать брейк-пойнты. Думается, больше сета Александр не возьмёт.

Ставка: победа Тима с форой (-5.5 гейма) за 2.01.