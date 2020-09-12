«Динамо» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий отправит Шунина с Новиковым в середину таблицы РПЛ

13 сентября «Динамо» примет «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Динамо» — «Рубин»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо М» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Динамо М» — «Рубин» (13.09.2020)

Сентябрьское окно сборных успешно закрыто, сборная России снова порадовала своих болельщиков и добыла две результативные победы. Теперь национальные команды соберутся только в октябре, так что пора вернуться в национальное первенство. РПЛ уже раскочегарилась – на носу седьмой тур.

«Металлург» — «Торпедо». Прогноз: Воробьёв, Бек и Плотников снова разочаруют зрителей Накануне магнитогорцы по всем статьям проиграли «Авангарду».

Программа 7-го тура Российской Премьер-Лиги откроется тремя поединками 12 сентября, а продолжится 13 сентября тоже тремя. Среди прочих в субботу сойдутся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Встреча стартует в 16:30 мск и пройдёт на «ВТБ Арене».



«Динамо» в новом сезоне выглядит очень бодро. За шесть туров преобразившаяся команда Кирилла Новикова успела набрать 11 баллов. Это позволяет ей входить в группу лидеров чемпионата России, хотя с качеством футбола всё не так здорово.



На паузу для сборных бело-голубые ушли в довольно смешанных чувствах. В шестом туре они гостили у «Уфы» и потеряли очки, скатав ничью (1:1). В целом, преимущество было за гостями, они даже забили незадолго до перерыва. Однако во втором тайме в одной из своих немногочисленных атак хозяева смогли сравнять счёт.

«Спартак» — «Динамо Мн». Прогноз: Лехтеря, Козун, Широков и Паре устроят концерт в Москве Минчане много забивают, но пропускают ещё больше. Должно быть весело.

«Рубин» начинает поправлять свои дела после неудачного дебюта. Сейчас команда Леонида Слуцкого находится в середине турнирной таблицы, но заметен некоторый прогресс. За три последних игры набрано семь из девяти возможных очков, а это уже серьёзно.



Сперва казанцы увезли три очка из Москвы от местного ЦСКА (2:1), затем уничтожили на своём поле «Уфу» (3:0). Ну а в последнем матче перед перерывом они принимали скромный «Тамбов», с которым пришлось довольствоваться лишь ничьей (2:2). При этом надо сказать, что казанский клуб мог даже проиграть, если бы не гол Джордже Деспотовича на 90-й минуте.



С результативностью у «Рубина», как это ни странно, сейчас всё неплохо. Получается забивать уже пять матчей кряду. За три последних игры вовсе получилось забить семь голов. А атака в лице Деспотовича, Хвичи, Макарова и Хван Ин Бома выглядит весьма перспективно.

«Локомотив» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев удивят Скабелку в Ярославле Челябинцы показывают бодрый хоккей, но в завершении упорно не везёт.

«Динамо», судя по матчам с «Ротором» (0:0), «Арсеналом» (0:2) и «Уфой» (1:1) имеет некоторые проблемы с позиционным нападением. Подбор игроков атаки тут хороший: есть Комличенко, Филипп, Игбун с Н'Жье. Только вот столичный клуб очень хорошо играет вторым номером, а с «Рубином» такое не пройдёт.



Бело-голубые рискуют лишиться своего козыря, а при Слуцком казанцы показывают весьма неплохие результаты. На наш взгляд, у «Рубина» есть вполне ощутимые шансы зацепиться за очки в предстоящем поединке. Х2 за коэффициент 1.81 смотрится довольно интересно.



При этом стоит отметить статистику личных встреч между соперниками. Дело в том, что за 16 последних выездов в Москву к «Динамо» казанский клуб потерпел всего лишь одно поражение. Тренд рискует подтвердиться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Рубин» 13 сентября 2020 года

«Динамо» имеет некоторые трудности при позиционных атаках, а вторым номером с «Рубином» едва ли получится сыграть. При этом у казанцев сейчас с результативностью порядок. Мы бы подумали над ставкой Х2 за крепкий коэффициент 1.81. Подбор исполнителей у бело-голубых хороший, а вот качество футбола хромает. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.81.