«Вест Бромвич» — «Лестер Сити». Прогноз: Варди и Мэддисон дадут жару, Шмейхель пропустит

13 сентября «Вест Бромвич Альбион» примет «Лестер Сити» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Лестер»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Лестер Сити» (13.09.2020)

В Английской Премьер-лиге стартует новый сезон! Странный и коронавирусный прошлый благополучно завершился, войдя в историю. Здесь долгожданное чемпионство «Ливерпуля» с именитым Юргеном Клоппом, а также возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легендарных игроков Фрэнка Лэмпарда и Уле-Гуннара Сульшера соответственно.

«Валенсия» — «Леванте». Прогноз: Хави Грасия сядет в лужу в дерби без Дениса Черышева «Летучие мыши» пропускали в семи предыдущих очных встречах.

Только теперь всё это позади, а на носу новые цели и новые лица. В высший английский дивизион вернулись «Фулхэм», «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион». Последнему, к слову, сходу предстоит пройти испытание на прочность, поскольку в первом туре к нему в гости нагрянет «Лестер Сити».



«Дрозды» в прошлом сезоне рубились в Чемпионшипе. Как видно, весьма успешно. За 46 туров получилось добыть 83 очка, чего хватило для финиша на второй сторочке. Отрыв от «Брентфорда» и «Фулхэма», занявших третье и четвёртое место соответственно, составил всего два пункта, финальная часть сезона получилось весьма валидольной.



Стоит также обратить внимание на классную разницу мячей. Здесь 77 забитых голов в 46 играх, что является один из лучших показателей в прошлом сезоне. А пропустил «Вест Бром» всего 45 раз, что по меркам Чемпионшипа тоже совсем немного. В общем, проблем с балансом тут нет.

«Вильярреал» — «Уэска». Прогноз: Эмери, Алькасер и Альбиоль дадут зайти коэффициенту 2.75 Экс-наставник «Спартака» начнёт в «Вильярреале» матчем против новичка Примеры.

Что касается состава, то «Вест Бромвич Альбион» более-менее сохранил костяк команды. Получилось при этом выкупить вингеров Грэйди Диангану и Матеуса Перейру, которые на двоих забили 16 голов. А на посту главного тренера остался прекрасно знакомый российским любителям футбола Славен Билич.



«Лестер Сити» по итогам прошлого сезона АПЛ попал в пятёрку лучших. За 38 туров было набрано 62 очка. Отрыв от ближайшего преследователя «Тоттенхэма» составил три балла, а до топ-4 не хватило четырёх. Боролись до последнего тура, но на место в Лиге чемпионов, пожалуй, не наиграли.



Лига Европы, собственно, это весьма здорово, но дело в том, что «лисы» могли рассчитывать на большее. Однако войти в колею после возобновления чемпионата не удалось. За девять туров после паузы, связанной с коронавирусом, они добыли только две победы. А в матче последнего тура, где решалось, кто займёт место в зоне Лиги чемпионов, подопечные Брендана Роджерса уступили «МЮ».

«Спартак» — «Динамо Мн». Прогноз: Лехтеря, Козун, Широков и Паре устроят концерт в Москве Минчане много забивают, но пропускают ещё больше. Должно быть весело.

К новому сезону «синие» подходят с примерно тем же составом. Стоит выделить только продажу крайнего защитника Бена Чиллвела в «Челси» и покупку крайнего защитника «Аталанты» Тимоти Кастаня. Также из аренды вернулся нападающий Ислам Слимани.



Однако беспрепятственно набрать три очка у «Лестера» едва ли получится. Всё-таки на стороне «Вест Бромвича» родное поле, а также отличная статистика побед и поражений. Дело в том, что «дрозды» проиграли только семь матчей в прошлом сезоне Чемпионшипа. Также стоит отметить, что «Вест Бром» забивал в 38 из 46 игр.



Понятно, что «лисы» справедливо идут фаворитом, но, на наш взгляд, хозяева сумеют постоять за себя в предстоящем поединке. Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.80. У хозяев очень крепкие стандарты, а вот подопечные Брендана Роджерса на заключительной стадии сезона много ошибались в защите.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Лестер» 13 сентября

Понятно, что «Лестер» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке. Однако в прошлом сезоне «Вест Бромвич» играл убойно в атаке и наколотил 77 голов за 46 игр. На наш взгляд, «дрозды» сумеют постоять за себя. Стандарты у них в полнейшем порядке, а гости в заключительной части минувшего сезона регулярно ошибались в обороне.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.80.