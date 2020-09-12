«ПСЖ» — «Марсель». Прогноз: Неймар поможет Тухелю, Виллаш-Боаша и Пайета это не впечатлит

13 сентября «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в матче третьего тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» 13 сентября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 13 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» (13.09.2020)

Французский футбол отсутствовал невероятно долго. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Разумеется, титул всё равно достался «ПСЖ».

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В конце августа стартовал новый сезон. «ПСЖ» и «Лион» присоединились уже после сентябрьского окна для сборных, поскольку получили дополнительный отдых в связи с участием в плей-офф Лиги чемпионов. Проблемы с коронавирусом никуда не делись — несколько игр уже перенесли.

Парижан это тоже коснулось. 10 сентября они гостили у «Ланса» сразу без семи футболистов основного состава. В заявку не попали Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас, Леандро Паредес, Мауро Икарди и Маркиньос. На фоне таких потерь действующий чемпион умудрился проиграть новичку Лиги (0:1).

Территорией владел целиком и полностью (78%), вот только делал это без обострения. Рафинированный контроль мяча не стал для хозяев проблемой, а нехватка сыгранности и взаимопонимания перевесили индивидуальное мастерство. Всего один удар в створ и два угловых за 90 минут — никуда не годится.

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Главный тренер Томас Тухель на пресс-конференции признал поражение справедливым, но важнее другое. Он добавил, что рассчитывает на возвращение как минимум двух футболистов к битве с «Марселем». Накануне в общую группу вернулся Неймар, что определённо повышает шансы хозяев.

В то же время лезть в исход слишком опасно именно из-за непонятного состава парижан. Неймар вряд ли проведёт на поле все 90 минут, потому что находится не в лучшей физической форме. А без него атака «ПСЖ» испытывает серьёзные проблемы даже с откровенными середняками и аутсайдерами.

А «Марсель» под руководством Андре Виллаш-Боаша хорош. В прошлом сезоне финишировал вторым и напрямую попал в Лигу чемпионов, что само по себе огромное достижение. В нынешнем первенстве стартовал с нервной гостевой победы над «Брестом» (3:2). Восемь попаданий в створ обернулись пятью голами. И это без пенальти.

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В общем, мы предпочтём поставить на голы. Логика следующая: защита у южан в порядке, а нападение «ПСЖ» точно не сможет работать на полную мощность. Состав, похоже, в лучшем случае окажется полуторным, причём вернувшиеся лидеры вряд ли будут на пике формы. Потому высокой результативности не ждём.

Линия позволять взять тотал меньше 3 гола за нестыдный коэффициент 1.74. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за прекрасные 2.30. Он доезжал в четырёх из пяти предыдущих встречах, так что с точки зрения математики выглядит превосходно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» 13 сентября

На днях парижане на выезде новичку Лиги 1 «Лансу» без семи игроков основы. Вроде бы минимум двое из них вернутся в состав, но в каком они будут состоянии — непонятно. Потому лезть в исход не станем. Проверим «обе забьют — нет» за 2.30, в пяти предыдущих очных встречах он доезжал четыре раза. У «Марселя» крепкая защита, а «ПСЖ» будет сложно созидать на фоне таких кадровых проблем.

Ставка: обе забьют — нет за 2.30.