«Ротор» — «Краснодар». Прогноз: Вандерсон, Кабелла и Берг не дадут волгоградцам вздохнуть

Обычно «Ротор» не подаёт даже двух угловых за 90 минут. У «быков» в среднем почти шесть.

13 сентября «Ротор» примет «Краснодар» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ротор» — «Краснодар»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Ротор» — «Краснодар» (13.09.2020)

Сентябрьское окно сборных успешно закрыто, сборная России снова порадовала своих болельщиков и добыла две результативные победы. Теперь национальные команды соберутся только в октябре, так что пора вернуться в национальное первенство. РПЛ уже раскочегарилась – на носу седьмой тур.

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Программа седьмого тура Российской Премьер-Лиги открылась тремя поединками 12 сентября, а продолжится 13 сентября тоже тремя. Среди прочих в субботу сойдутся волгоградский «Ротор» и «Краснодар». Встреча стартует в 19:00 мск и пройдёт на «Волгоград Арене».



«Ротор» после возвращения в РПЛ пока что не радует. После шести туров клуб имеет в активе только два балла и замыкает турнирную таблицу. Правда, плотность внизу такова, что дистанция до спасительной 12-й строчки составляет всего три пункта.



На мини-паузу волгоградцы должны были уйти в довольно неплохом расположении духа. Игра начинает более-менее проглядываться. Сперва чуть не отобрали очки у московского «Спартака» (0:1) на своём поле, а в последнем туре в гостях расписали мировую с подмосковными «Химками» (1:1). Причём во втором случае играли вторым номером, но сумели даже открыть счёт.

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«Краснодар» пока что несколько барахлит. После 20% сезона команда с юга страны насобирала только восемь баллов и располагается на девятом месте. Причём при довольно крепкой обороне (лишь 4 пропущенных гола) не получается достичь желаемого результата, поскольку созидание оставляет желать лучшего.



Краснодарцы за пять последних игр в чемпионате России добыли только одну победу. А в предыдущих трёх турах набрали лишь два очка. Первая ничья пришлась на домашнюю игру с ЦСКА (1:1). Тогда еле-еле получилось отыграться, по качеству футбола москвичи смотрелись лучше.



Ну а в матче прошлого тура (снова дома) «быки» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Преимущество хозяев было подавляющим — как и во владении, так и в ударах. Однако первыми забили гости на 64-й минуте. Впрочем, получилось быстро отыграться – спустя восемь минут опытный Маркус Берг сравнял счёт.

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На своём поле «Ротор» старается показывать зубы любому сопернику, но коронавирус вновь сказал своё слово: сразу семь футболистов хозяев ушли на карантин. Понятно, что и без того небольшие шансы стали минимальным: коэффициент на П2 тут же упал с 1.60 до 1.35. Краснодарцы любят контролировать мяч и часто бьют по воротам, что запросто может породить кучу угловых у ворот волгоградцев.

Вообще, «Ротор» в среднем за игру в текущем сезоне не подаёт даже двух угловых. Это не сравнится с практически шестью корнерами «быков» в среднем за встречу. При таких раскладах П2 по угловым с форой (-2.5) выглядит логично. А к нашей радости букмекеры дают на неё весьма уверенный коэффициент 1.90.



При желании можно проверить П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.8. «Краснодар» бесспорный фаворит, но сейчас имеет некоторые трудности с результативностью, так что града мячей не ждём. Ну а «Ротор» в свою очередь даже до проблем с коронавирусом забил только три гола в шести играх.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» 13 сентября

Понятно, что «Краснодар» выйдет явным фаворитом на поединок с «Ротором», у которого из-за коронавируса не будет семи футболистов. «Быки» любят контролировать мяч и наверняка постараются завладеть инициативой, а потому единственным выходом для волгоградцев выглядит игра вторым номером. При таких раскладах П2 по угловым с форой выглядит логично. Статистика на нашей стороне.



Ставка: победа «Краснодара» по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.90.