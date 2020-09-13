«Айлендерс» — «Тампа». Прогноз: Варламов и Василевский будут тащить, Кучеров уйдёт в тень

13 сентября в четвёртом матче полуфинала плей-офф НХЛ сыграют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.22.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа» 13 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз 3-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Тампа» (13.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

Пришло время финалов конференции. «Вегас» и «Даллас» минувшей ночью провели четвёртый поединок, теперь черёд Восточной конференции. Здесь 13 сентября выяснять отношения продолжат «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 22:00 мск.

Счёт в серии 2-1 в пользу «молний», интрига жива. Подопечные Барри Тротца смогли вытащить третий матч. Справедливости ради, считать это особым подвигом сложно. Дело в том, что сопернику пришлось играть на фоне значительных кадровых потерь и тасовать тройки. Разумеется, уровень сыгранности упал.

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Со Стивеном Стэмкосом всё и без того понятно. Дисквалификацию получил Алекс Киллорн, который ранее схватил матч-штраф за грязную игру. И самое главное — из-за повреждения на лёд не смог выйти Брейден Пойнт, а это однозначно лучший центральный нападающий коллектива. Его влияние трудно переоценить.

Никита Кучеров всё равно умудрился заработать показатель полезности «+2», а Михаил Сергачёв вообще выбил два очка. А вот все остальные порыв не поддержали. Впрочем, даже в усечённом составе «Лайтнинг» имели шансы добыть третью победу подряд, однако Райан Макдона оказался против.

Фаворит уступал со счётом 1:3 ко второму перерыву, но уже к исходу 53-й минуте отыгрался. К чести «островитян», они не поплыли и добились своего. А в концовке выплеснули эмоции после некрасивого поступка Кучерова, который ударил клюшкой выкатывавшегося на пустые ворота Жана-Габриэля Пажо и спровоцировал потасовку.

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Делать прогноз на четвёртый поединок очень сложно, поскольку информации по состоянию Пойнта по-прежнему нет. «Тампа» с ним и без него — это две разные команды. Потому возникает соблазн не мудрить и взять 1Х за крепкий коэффициент 1.85. Если Брейден не сыграет, шансы «Нью-Йорка» будут как минимум не ниже.

Однако мы предпочтём ставку на голы. Количество ошибок в обороне накануне зашкаливало, особенно для финала конференции. Думается, тренеры проведут разбор полётов и попросят добавить строгости. На таком фоне тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.85 смотрится по меньшей мере интересно.

В конце третьей игры соперники выплеснули эмоции, теперь пришло время упорной работы. Если Пойнт вернётся, «Тампа» будет однозначным фаворитом. Если нет — ко второму матчу в новых сочетаниях какое-никакое взаимопонимание появится и глупых ошибок должно стать поменьше. Ждём аккуратного дебюта.

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В третьем матче ошибок в обороне было очень много, что можно связать с большими кадровыми потерями у «Тампы» и вынужденными перестановками. За плохой игрой должна идти хорошая, так что ждём строгой игры в обороне и осторожного дебюта. Ближе к середине игра, может, и разойдётся, но начало с большой долей вероятности получится аккуратным.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.85.