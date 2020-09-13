На матч ЦСКА — «Спартак» можно поставить с коэффициентом 1000.00! Букмекеры жгут

Легендарные 5:1, хет-трик и гол со штрафного — все это было в дерби и раньше. Разбираем самые дикие ставки на матч тура в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт на «ВЭБ Арене» в воскресенье 13 сентября. Это центральная встреча 7-го тура РПЛ. Прямой эфир онлайн покажет «Матч Премьер». Смотреть трансляцию можно с 18:25 мск, игра начнётся в 19:00 мск.



Прогноз букмекеров идёт в пользу ЦСКА. Победу «армейцев» эксперты оценивают коэффициентом 2.65. Поставить на выигрыш «Спартака» можно за 2.95, а ничья доступна за 3.25. С базовыми ставками вы уже ознакомились, но что ещё предлагают аналитики? Ниже разберём самые невероятные исходы и посмотрим, какие пари идут с коэффициентом 1000.00.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз букмекеров: Акинфеев пропустит, Карасёв обойдётся без пенальти Дерби всея Руси уже близко. Выясняем, чего букмекеры ждут от центрального матча 7-го тура РПЛ.

Гол в концовке или очередной шедевр

Для разогрева рассмотрим три пари с коэффициентами от 6.00:

Пенальти и удаление за 6.20;

Гол в компенсированное время второго тайма за 6.20;

Гол ударом со штрафного за 7.00.

Встречу обсудит бригада Сергея Карасёва. Московский арбитр в этом сезоне стал куда сдержаннее, чем прежде. Знаменитый рефери за четыре отработанных в РПЛ матча ни разу не указал на точку и не дал ни одного удаления.



Последний раз в «дерби всея Руси» пенальти и удаление было в 2014 году. Тогда «Спартак» на выезде выиграл со счётом 1:0, с точки забил Комбаров, а в концовке матча по второй жёлтой получили Паршивлюк и Набабкин.



Гол в компенсированное время был в прошлом дерби. 30 июня ЦСКА вёл 1:0, «армейцы» убежали в контратаку, и на 96-й минуте Влашич оформил дубль.



Предыдущий гол прямым ударом со штрафного в битвах между ЦСКА и «Спартаком» пришёлся на 2018 год. На «ВЭБ Арене» Фернандо выдал изумительный по красоте удар, не выручил даже Акинфеев. Но три очка красно-белые не набрали, хозяев спас Влашич.

ЦСКА — «Спартак». Ставки на голы: Кокорин и Бакаев — мимо, главный кандидат на гол — Чалов Кокорин надеется попасть в заявку и начать с гола Акинфееву в дерби, но поверить в это сложно.

Антигерой или волевая победа

С коэффициентом выше 10.00 есть множество предложений, остановимся на двух:

Автогол за 11.50;

Победа «Спартака» в первом тайме, выигрыш ЦСКА в матче за 34.00.

Последний автогол в «дерби всея Руси» случился летом 2019 года на предсезонном турнире. Тогда «Спартак» выиграл у ЦСКА со счётом 3:1, но все мячи забили красно-белые. После одной из атак «армейцев» Айртон пытался вынести мяч, однако угодил в Ломовицкого, от груди которого снаряд оказался в воротах.

Победа к перерыву в матчах ЦСКА и «Спартака» почти всегда гарантирует хотя бы ничью по итогам встречи. Прошлое исключение случилось в 2010 году. Благодаря голу Ибсона после первого тайма на табло горели 1:0 в пользу красно-белых. Во второй 45-минутке Хонда, Думбия и Вагнер Лав принесли три очка «армейцам».

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Кто повторит подвиг Вагнера

Для желающих сорвать куш букмекеры предлагают пару любопытных вариантов на точный счёт:

5:1 за 176.00;

2:2 после первого тайма и 2:2 по итогам всего матча за 251.00.

Легендарные 5:1 датированы 2008 годом. Только тогда на табло горели 1:5, так как «Спартак» был хозяином поля в Лужниках.

Зато 2:2 после первого тайма и по итогам всей встречи были совсем недавно. В марте этого года в 1/4 финала Кубка России на голы Бакаева и Понсе ЦСКА ответил мячами Дивеева и Ахметова. Уже в дополнительное время «Спартак» остался в меньшинстве, но Ларссон принёс красно-белым победу.

Коэффициент 1000.00 можно найти в ставках на индивидуальный тотал голов больше 2.5, то есть на хет-трик некоторых игроков.

На три или более гола лучших бомбардиров команд котировка ниже, но тоже внушительная:

Влашич за 101.00;

Соболев и Ларссон за 126.00;

Кучаев за 251.00.

Увеличить сумму ставки в 1000 раз можно, если три гола забьёт Айртон, Крал, Зобнин, Обляков, Фернандес или Бистрович.



Последний на данный момент хет-трик в дерби случился во время тех самых 1:5 в Лужниках. Ещё в первом тайме дерби со «Спартаком» Вагнер Лав отгрузил сопернику три гола и стал героем встречи.