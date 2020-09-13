На матч ЦСКА — «Спартак» можно поставить с коэффициентом 1000.00! Букмекеры жгут

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт на «ВЭБ Арене» в воскресенье 13 сентября. Это центральная встреча 7-го тура РПЛ. Прямой эфир онлайн покажет «Матч Премьер». Смотреть трансляцию можно с 18:25 мск, игра начнётся в 19:00 мск.
Прогноз букмекеров идёт в пользу ЦСКА. Победу «армейцев» эксперты оценивают коэффициентом 2.65. Поставить на выигрыш «Спартака» можно за 2.95, а ничья доступна за 3.25. С базовыми ставками вы уже ознакомились, но что ещё предлагают аналитики? Ниже разберём самые невероятные исходы и посмотрим, какие пари идут с коэффициентом 1000.00.
Гол в концовке или очередной шедевр
Для разогрева рассмотрим три пари с коэффициентами от 6.00:
- Пенальти и удаление за 6.20;
- Гол в компенсированное время второго тайма за 6.20;
- Гол ударом со штрафного за 7.00.
Встречу обсудит бригада Сергея Карасёва. Московский арбитр в этом сезоне стал куда сдержаннее, чем прежде. Знаменитый рефери за четыре отработанных в РПЛ матча ни разу не указал на точку и не дал ни одного удаления.
Последний раз в «дерби всея Руси» пенальти и удаление было в 2014 году. Тогда «Спартак» на выезде выиграл со счётом 1:0, с точки забил Комбаров, а в концовке матча по второй жёлтой получили Паршивлюк и Набабкин.
Гол в компенсированное время был в прошлом дерби. 30 июня ЦСКА вёл 1:0, «армейцы» убежали в контратаку, и на 96-й минуте Влашич оформил дубль.
Предыдущий гол прямым ударом со штрафного в битвах между ЦСКА и «Спартаком» пришёлся на 2018 год. На «ВЭБ Арене» Фернандо выдал изумительный по красоте удар, не выручил даже Акинфеев. Но три очка красно-белые не набрали, хозяев спас Влашич.
Антигерой или волевая победа
С коэффициентом выше 10.00 есть множество предложений, остановимся на двух:
- Автогол за 11.50;
- Победа «Спартака» в первом тайме, выигрыш ЦСКА в матче за 34.00.
Последний автогол в «дерби всея Руси» случился летом 2019 года на предсезонном турнире. Тогда «Спартак» выиграл у ЦСКА со счётом 3:1, но все мячи забили красно-белые. После одной из атак «армейцев» Айртон пытался вынести мяч, однако угодил в Ломовицкого, от груди которого снаряд оказался в воротах.
Победа к перерыву в матчах ЦСКА и «Спартака» почти всегда гарантирует хотя бы ничью по итогам встречи. Прошлое исключение случилось в 2010 году. Благодаря голу Ибсона после первого тайма на табло горели 1:0 в пользу красно-белых. Во второй 45-минутке Хонда, Думбия и Вагнер Лав принесли три очка «армейцам».
Кто повторит подвиг Вагнера
Для желающих сорвать куш букмекеры предлагают пару любопытных вариантов на точный счёт:
- 5:1 за 176.00;
- 2:2 после первого тайма и 2:2 по итогам всего матча за 251.00.
Легендарные 5:1 датированы 2008 годом. Только тогда на табло горели 1:5, так как «Спартак» был хозяином поля в Лужниках.
Зато 2:2 после первого тайма и по итогам всей встречи были совсем недавно. В марте этого года в 1/4 финала Кубка России на голы Бакаева и Понсе ЦСКА ответил мячами Дивеева и Ахметова. Уже в дополнительное время «Спартак» остался в меньшинстве, но Ларссон принёс красно-белым победу.
Коэффициент 1000.00 можно найти в ставках на индивидуальный тотал голов больше 2.5, то есть на хет-трик некоторых игроков.
На три или более гола лучших бомбардиров команд котировка ниже, но тоже внушительная:
- Влашич за 101.00;
- Соболев и Ларссон за 126.00;
- Кучаев за 251.00.
Увеличить сумму ставки в 1000 раз можно, если три гола забьёт Айртон, Крал, Зобнин, Обляков, Фернандес или Бистрович.
Последний на данный момент хет-трик в дерби случился во время тех самых 1:5 в Лужниках. Ещё в первом тайме дерби со «Спартаком» Вагнер Лав отгрузил сопернику три гола и стал героем встречи.
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