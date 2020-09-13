«Сибирь» — «Динамо Р». Прогноз: Скудра и Сятери дадут зайти коэффициенту 4.20 в матче КХЛ

14 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо Рига». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Динамо» идёт за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Р» 14 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Рига» 14 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.24, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Динамо Рига» (14.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.

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Впрочем, пока первенство не приостановили. На понедельник, 14 сентября, запланированы три встречи. В 15:30 в Новосибирске местная «Сибирь» начнёт выяснять отношения с рижским «Динамо». Старт сезона получился для соперников непростым: они начали с серии поражений, но смогли выиграть предыдущий матч.

«Снеговики» потерпели четыре неудачи кряду, в каждой из которых имели шансы рассчитывать на большее. Выездная серия прошла вхолостую — 0:1 от «Авангарда», 3:4 от «Торпедо», 1:2 от «Северстали». На своём льду дело пошло веселее. Для начала удалось доиграть до серии буллитов с ЦСКА (1:2 Б), и это несмотря на пару сомнительных решений в пользу соперника.

А в субботу состоялась первая победа в регулярном чемпионате. Справедливости ради, радоваться особенно нечему. С горем пополам обставили едва живой «Куньлунь» (5:4), который собрался прямо перед стартом сезона, играет усечённым составом и не может рассчитывать на легионеров.

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Дело в том, что физическое состояние лидеров «Сибири» тоже оставляет желать лучшего. Главный тренер Николай Заварухин отметил, что ближе всех к дебюту из отсутствовавших защитник Николай Тимашов. В остальном приходится непросто. Накануне выручило большинство — три шайбы пришли в формате «5-на-4».

Рижане провели всего три матча, поскольку игру с «Нефтехимиком» перенесли из-за коронавируса. Уступили «Барысу» со счётом 2:3, затем получили 1:3 от «Йокерита» и добыли волевую победу над «Витязем» (4:3). Подопечные Петериса Скудры не выходили на лёд аж с 8 сентября.

В принципе, это гарантирует им свежесть. «Сибирь» проведёт третий поединок за пять суток, причём два предыдущих выдались плотными и нервными. Потому уверенности в победе хозяев нет, забрать «конёк» им будет сложно. Думается, гости сумеют дать бой, а при удачном раскладе даже зацепятся за очки.

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Можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.20. Этот исход устроит всех: старт сезона получился непростым, если к старту третьего периода счёт будет равным, команды вряд ли станут рисковать и раскрываться. Также удивляет, что на «обе забьют более 1.5 шайбы» дают аж 2.46.

Подопечные Петериса Скудры многое позволяют сопернику в своей зоне, зато в атаке вполне неплохи. «Сибири» же пока не хватает кондиций, так что работы у вратарей достаточно. На наш взгляд, по две шайбы соперники вполне способны сообразить.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Р» 14 сентября 2020 года

«Сибирь» имеет преимущество по уровню исполнителей, но лидеры находятся в плохой форме и вынуждены набирать кондиции через матчи. Кроме того, хозяева проведут третий поединок за пять суток, а рижане не выходили на лёд аж с 8 сентября и будут свежее. На наш взгляд, гости дадут бой и вполне способны зацепиться за очки.

Ставка №1: ничья за 4.20.

Ставка №2: обе забьют более 1.5 шайбы за 2.46.