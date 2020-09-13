«Зенит» — «Арсенал». Прогноз: Дзюба, Семак и Азмун вернутся на победный путь в Петербурге

14 сентября «Зенит» примет «Арсенал» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 14.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Зенит» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал» Тула (14.09.2020)

Российская Премьер-Лига благополучно возобновилась после сентябрьской паузы для сборных. Программа седьмого тура растянута на три дня: с субботы по понедельник. В одном из двух завершающий матчей 14 сентября петербургский «Зенит» примет тульский «Арсенал». Встреча стартует в 18:30 мск и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

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Петербуржцы крайне мощно начали новый сезон. Сходу залетели на первое место в таблице, набрав 12 максимально возможных очков в стартовых четырёх турах, и даже обыграли прямых конкурентов. В гостях был повержен «Ростов» (2:0) и на своём поле переигран ЦСКА (2:1).



Только вот в двух последних играх случились серьёзные осечки, которые удержать лидирующую позицию не позволили. Началось всё с выезда в столицу страны к местному «Динамо» (0:1). Сине-бело-голубые проморгали стандарт в первом тайме и пропустили, а потом не сумели взломать качественную оборону хозяев.



На матч же последнего тура подопечные Сергея Семака снова отправились в Москву, на этот раз к «Локомотиву». Там пришлось довольствоваться лишь нулевой ничьей. Впрочем, результат был вполне закономерен. Команды на двоих нанесли только один удар в створ ворот (он пришёл в ворота Михаила Кержакова).

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Вообще, в последних двух турах яркая атака «Зенита» в лице Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна дала сбой. В прошлом сезоне они на двоих за 28 сыгранных матчей в РПЛ наколотили 34 гола. А за две предыдущие московские игры нынешнего сезона на двоих нанесли 0 ударов в створ ворот. Слишком слабо.



Впрочем, теперь им предстоит игра на своём поле. К тому же, была пауза на матчи сборных команд, которая наверняка пошла на пользу нападающим. Азмун должен был отдохнуть, а Дзюба за два матча в сборной России успел отметиться двумя голами и голевой передачей, что, вероятно, придаст ему уверенности. А потому и без того хромающему «Арсеналу» будет туго.



Дела у туляков действительно очень плохи. Пятая часть Российской Премьер-Лиги уже позади, а они сумели насобирать только пять очков. Разумеется, это место внизу турнирной таблицы. Если конкретнее, то 14-е, в зоне стыков.

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До спасительной 12-й строчки не хватает двух пунктов, но выше забраться даже при победе будет трудно. У казанского «Рубина», который находится на 11-м месте, уже восемь баллов. Правда, тулякам даже на ничью будет трудно рассчитывать, не говоря уже о победе.



У «Зенита» отличная оборона, только три пропущенных за шесть туров. «Арсенал» же похвастаться мощной атакой едва ли сможет. Да, моменты есть, игра не самая плохая, но пока что не везёт. К тому же, лидеры атаки помочь не смогут. Евгений Луценко всё ещё в лазарете, а Даниил Лесовой перебрался в столичное «Динамо».



При таких раскладах вполне можно проверить П1 всухую за коэффициент 1.85. Статистика личных встреч на нашей стороне. В трёх из пяти последних игр в Санкт-Петербурге против туляков петербуржцы побеждали и не пропускали.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» 14 сентября

«Зенит» потерял лидерство после двух неубедительных гостевых матчей, а потому на своём поле наверняка постарается одержать уверенную победу. «Арсенал» находится в зоне вылета, да ещё и не сможет рассчитывать на двух основных нападающих: Луценко в лазарете, а Лесовой перебрался в «Динамо». При таких раскладах П1 всухую смотрится интересно.



Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.85.