«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: Карпин, Ерёменко, Николич и Смолов забудут о голах

14 сентября «Ростов» примет «Локомотив» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ростов» — «Локомотив»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.38. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.80.

Анализ и прогноз матча «Ростов» — «Локомотив» (14.09.2020)

Российская Премьер-Лига благополучно возобновилась после сентябрьской паузы для сборных. Программа седьмого тура растянута на три дня: с субботы по понедельник. В одном из двух завершающий матчей 14 сентября «Ростов» примет московский «Локомотив». Встреча стартует в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

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Разумеется, тягаться с московским дерби ЦСКА и «Спартака» за звание центрального матча тура этот поединок не сможет, но статус второй по значимости игры у него никто не отнимет. Здесь определённо будет, на что посмотреть. Проблем с интригой нет.



«Ростов», кажется, понемногу начинает приходить в себя. За три последних тура набрано семь из девяти возможных очков. Это позволило клубу расположиться в верхней части турнирной таблицы чемпионата России и не отстать от группы лидеров.



После двух трудовых побед с минимальным счётом над «Уфой» и «Уралом» подопечные Валерия Карпина отправились в Краснодар. Играть против местного одноименного клуба было тяжело, поскольку тот имел преимущество и по владению, и по ударам. Однако получилось даже выйти вперёд на 64-й минуте. Правда, ненадолго. Через восемь минут инициатива хозяев дала о себе знать, и они сравняли счёт.

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К седьмому туру ростовчане подходят в неплохом состоянии. Полезный Роман Ерёменко получает всё больше игровой практики и постепенно набирает форму. Также очень уверенно вписался в игровую схему японский новичок Кэнто Хасимото, он уже успел стать лучшим бомбардиром команды. Жёлто-синие разыгрываются, так что «Локомотиву» придётся непросто.



«Железнодорожники» сейчас испытывают натуральный спад на фоне кадровых потерь в середине поля. Травмирован Дмитрий Баринов, наконец-то уехал покорять Серию А Алексей Миранчук. А без своих лидеров команда выглядит вяло.



За четыре последних тура набрано всего два очка. Правда, последнюю игру с «Зенитом» (0:0) можно записать в актив. Смотрелись красно-зелёные здорово, ничего не позволили создать действующему чемпиону страны, могли даже набрать три очка. Однако по-прежнему имеются проблемы с созиданием.

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Новичок Франсуа Камано пока что не освоился, а Фёдор Смолов, судя по всему, до сих вспоминает голы «Барселоне» и «Реалу». Брата по части созидания вполне может заменить Антон Миранчук, но стать полноценным лидером пока не выходит. Так что ждать много голов от «Локо», на наш взгляд, не стоит.



Впрочем, с результативностью у «Ростова» тоже не всё гладко. Команда за шесть туров забила всего четыре мяча. Меньше забито в РПЛ лишь у аутсайдера «Ротора» (три гола). Эльдор Шомуродов давно не забивает, заглох и Алексей Ионов, а Дмитрий Полоз только перебрался из «Сочи».



К слову, половина всех забитых мячей ростовчан на счету полузащитника Хасимото, который в основе начал играть только с четвёртого тура. А это говорит о многом. Словом, голевого парада не ждём. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.81 при таких раскладах смотрится вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» 14 сентября

У обеих команд в последнее время очень туго с результативностью. «Локомотив» в четырёх прошлых турах забил ровно четыре мяча, а «Ростов» вообще с момента начала сезона отличился всего четырежды. На наш взгляд, ожидать града голов от команд не стоит и в предстоящем поединке. Возьмём классический низ за 1.81.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.