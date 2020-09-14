«Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз: Сошников поможет Гранлунду усмирить нижегородцев

Соперники встретятся во второй раз за сезон. Две недели назад уфимцы победили — 3:2.

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.55, успех «Торпедо» идёт за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават» — «Торпедо» 15 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо» (15.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», а сами «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Самый ранний из них начнётся в 17:00 мск в Уфе. Местный «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» будет выяснять отношения с «Торпедо». Не прошло и двух недель, а соперники пересекутся во второй раз.

Впервые они сразились на самом старте регулярного чемпионата. Тогда в Нижнем Новгороде сильнее оказались гости (3:2). Маркус Гранлунд сразу же доказал серьёзность намерений и набрал три (1+2) очка. Хозяева дважды забили в большинстве, но для набора очков этого не хватило.

Пожалуй, вкатиться сезон получилось как у тех, так и у других. У подопечных Дэвида Немировски результаты, конечно, поскромнее. Всего четыре очка в пяти матчах, но тут нужно учитывать контекст. Команда собралась слишком поздно, а несколько важных хоккеистов вообще прибыли за считанное количество дней до первого поединка.

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Плюс календарь. Помимо «Салавата» пришлось играть с «Сибирью» (4:3), СКА (4:6), «Автомобилистом» (4:3 Б) и «Металлургом» (1:3). На таком фоне четыре балла кажутся более чем достойным показателем. Осталось вытерпеть выезд в Уфу, а дальше календарь станет заметно легче и можно будет подняться в таблице.

«СЮ» тем временем рвёт и мечет. Четыре победы в основное время в пяти играх. Это при том, что четыре из них оказались выездными. Единственное поражение пришлось на «Спартак» (3:5). Там надо учесть два фактора. Во-первых, та встреча завершала гостевую серию. Выходить на лёд пришлось в четвёртый раз за семь суток, сил не хватило.

Во-вторых, основному вратарю Юхе Метсоле предоставили отдых, а Владислав Сухачёв отстоял так себе. После трёх выходных на своём льду уфимцы нанесли первое поражение в сезоне «Авангарду» (3:2), что само по себе непросто. Перебросать омичей в полтора раза редко кому удаётся (42:28).

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Шансы подопечных Томя Лямся заметно выше. В то же время на П1 дают скромнейший коэффициент 1.55, а лезть в большие форы смысла нет. «Салават» много побеждает с разницей в одну шайбу (исключение — «Северсталь», но она совсем не хватает звёзд с неба), а нижегородцы, напротив, никого просто так не отпускают.

Потому рискнём взять гол гостей в первом периоде за 2.22. Слишком уж высокий коэффициент, а оборона уфимцев пока далека от оптимальной. В стартовых 20-минутках они пропустили уже пять раз. И вторая ставка — гол Никиты Сошникова за 3.20. Форвард был хорош в прошлом сезоне, а в этом забить никак не удаётся.

Нацеленность на ворота сумасшедшая. С «Авангардом» накануне он 12 раз тревожил Эмиля Гарипова! При таком настрое и большом айстайме первый гол — дело времени. Благо что соперник подходящий: «Торпедо» играет само и даёт играть другим, а вратари не отличаются надёжностью.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо» 15 сентября 2020 года

Возьмём гол Никиты Сошникова. В прошлом сезоне он забивал много, а вот в этом за пять матчей нет ни одной шайбы. Накануне он нанёс 12 бросков по воротам «Авангарда». С такой нацеленностью гол — вопрос времени. Благо что оборона у нижегородцев не блещет, а вратари отличаются нестабильностью.

Ставка №1: «Торпедо» забьёт в первом периоде за 2.22.

Ставка №2: гол Никиты Сошникова за 3.20.