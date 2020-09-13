В дерби ЦСКА — «Спартак» зашёл коэффициент 27.0, а Понсе и Влашич посрамили букмекеров

Дерби удалось на славу: три гола, волевая победа ЦСКА, дебют Александра Кокорина, первое поражение красно-белых в сезоне. Разумеется, не обошлось без вмешательства VAR. Много событий — много сыгравших ставок. Зашёл даже коэффициент 27.0! Но обо всём по порядку.
Букмекеры не ждали голов, хотя статистика говорила об обратном
Первый тайм получился очень ярким и событийным, что стало для букмекеров абсолютным сюрпризом. Они в принципе сомневались в том, что голов будет много. Всё же первые игры после международных пауз часто получаются сумбурными и скучными, но сегодня было совсем иначе.
В девяти предыдущих дерби всея Руси забивалось как минимум два мяча. Этот тренд подтвердился. ЦСКА и «Спартак» на момент возобновления клубного футбола входили в тройку наиболее результативных команд чемпионата России с 10 голами (столько же у «Зенита», остальные до двузначных показателей не добрались).
На этот раз в долгий ящик решили не откладывать. Уже на 11-й минуте гол-красавец удался Эсекьелю Понсе: красиво принял заброс от Зелимхана Бакаева, вторым касанием с разворота уложил мяч в верхний угол. Акинфеев не дотянулся. На результативный удар аргентинца давали 3.20, а на гол в стартовые 15 минут — 3.00.
ЦСКА провалил дебют, но постепенно пришёл в себя и захватил инициативу. Помог стандарт: Хёрдур Магнуссон замкнул подачу Ивана Облякова с углового ударом от газона. Любопытно, что предыдущие стандарты у «армейцев» в этом матче подавал Никола Влашич.
Центральный защитник забил в третьем из четырёх московских дерби (до этого дубль оформлял Самуэль Жиго, а в марте в Кубке России отличился Игорь Дивеев). Гол исландца оценивался букмекерами коэффициентом 12.0, то есть со ставки в 1000 рублей можно было выиграть аж 12000.
А под занавес первого тайма отличился Никола Влашич: быстрая атака, навес Марио Фернандеса, ловкая обработка и удар под перекладину. Попутно в буфет был отправлен Павел Маслов. Удивительно, что на гол хорвата букмекеры давали аж 3.60, хотя лидер ЦСКА не так давно оформлял дубль в дерби.
Зашёл коэффициент 27.0, а Сергей Карасёв подтвердил репутацию
На тотал больше 2.5 мяча в первом тайме можно было поставить с сумасшедшим коэффициентом 8.70. На голы в исполнении обеих команд до перерыва предлагали 5.00, тоже очень недурно. Точный счёт 2:1 по итогам 45 минут игры оценивался букмекерами в 27.0. Ставка в 1000 рублей принесла бы 27 тыс!
Во втором тайме нервов и эмоций было очень много, да и моменты имелись. А вот с голами не сложилось, хотя за красно-белых дебютировал Александр Кокорин. Окончательный счёт в компенсированное время установил Чидера Эджуке: принял мяч после прострела, уложил его в нижний угол, убил интригу. Так и доиграли — 3:1.
Самой популярной ставкой на дерби были классические «обе забьют»: сперва на неё давали 1.93, ближе к стартовому свистку вариант прогрузили до отметки 1.76. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.15, а победа ЦСКА — за 2.45. Поставить на успех красно-синих по итогам первого тайма и всей игры предлагалось с коэффициентом 4.00.
Точный счёт 3:1 по итогам 90 минут оценивался коэффициентом 20.50, гол в компенсированное ко второму тайме время шёл за 6.20. А на победу хозяев в каждом тайме предлагали 7.00!
Отдельно отметим работу арбитра. Сергей Карасёв давно считается одним из самых современных российских судей: старается не вмешиваться в игру, даёт бороться, свистит только в случае необходимости. Так и получилось — всего пять предупреждений. Букмекеров это удивило. Поставить на тотал меньше 5.5 жёлтых карточек предлагалось за 2.16.
Дерби удалось настолько, что наконец-то с чистой совестью можно говорить об игре и ни на что не отвлекаться.
- 13 сентября 2020
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