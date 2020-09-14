«Спартак» — «Трактор». Прогноз: Кравцов и Калинин удивят Знарка с Широковым в Москве

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Трактора» идёт за 3.15.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 15 сентября
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Трактор» (15.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный «Спартак» будет принимать челябинский «Трактор». Начало регулярного чемпионата получается для обеих команд непростым.
Красно-белые стартовали с жутких 2:7 в Ярославле, но затем взяли себя в руки. Они выдали четыре более-менее равных матча, в которых удалось набрать пять очков. Проиграли «Автомобилисту» со счётом 0:1 (смотрелись не хуже, много выручал Коварж), одержали волевую победу над московским «Динамо» (3:1), а затем перестреляли заканчивавший выездную серию «Салават» (5:3).
Накануне, правда, уступили на своём льду минскому «Динамо» (3:4 ОТ). Сказались кадровые потери — Радил и Лехтеря заболели, пришлось перетряхивать сочетания. Это повлияло на игру в равных составах. Две шайбы из трёх состоялись в большинстве, в формате «5-на-5» отличились лишь однажды. Да и там всё сделал Сергей Широков.
«Трактор» остался без Анвара Гатиятулина, которому рекомендован полный покой из-за перенесённого ОРВИ. Выездную серию придётся провести без главного тренера. Команда продолжает показывать бодрый хоккей и много создавать, но с набором очков дело категорически не ладится.
С «Автомобилистом» (1:3) сыграла разница в классе вратарей, с «Сочи» (2:3 ОТ) и «Локомотивом» (1:2) банально не хватило реализации. Единственная победа одержана над скромным «Куньлунем» (3:1), а это никуда не годится. Накануне в Ярославле проспали первый период, получив дефицит в две шайбы.
Потом задвигались, завладели территориальным преимущество и отквитали один гол в большинстве. А сравнять так и не смогли. Несколько раз выручил Илья Коновалов, а в паре ситуаций «мишки» начудили сами. Итог — всего три очка и восьмое место в Восточной конференции. Надо добавлять.
Букмекеры отдают заметное преимущество москвичам, но тут многое будет зависеть от состояния легионеров. Если Радил и Лехтеря не вернутся, шансы челябинцев смотрятся никак не ниже. В оптимальном составе первое звено у красно-белых великолепное, без него созидание даётся гораздо тяжелее.
Пожалуй, Х2 за 1.75 смотрится неплохо. Можно даже рассмотреть комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.01. Челябинцам пока упорно не везёт, а у «Спартака» довольно часто случаются сбои в обороне.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 15 сентября 2020 года
«Трактор» показывает симпатичный хоккей, но постоянно недобирает очки из-за слабой реализации. У «Спартака» прошлый матч пропустил Радил и Лехтеря: если они не вернутся, шансы гостей смотрятся ничуть не хуже. Красно-белые сильно зависят от первого звена, в противном случае созидание даётся им с трудом. Ждём вязкого хоккея, в котором гости пропустят не больше двух шайб и наберут очки.
Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.75.
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