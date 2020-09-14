«Спартак» — «Трактор». Прогноз: Кравцов и Калинин удивят Знарка с Широковым в Москве

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Трактора» идёт за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 15 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.77. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Трактор» (15.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный «Спартак» будет принимать челябинский «Трактор». Начало регулярного чемпионата получается для обеих команд непростым.

Красно-белые стартовали с жутких 2:7 в Ярославле, но затем взяли себя в руки. Они выдали четыре более-менее равных матча, в которых удалось набрать пять очков. Проиграли «Автомобилисту» со счётом 0:1 (смотрелись не хуже, много выручал Коварж), одержали волевую победу над московским «Динамо» (3:1), а затем перестреляли заканчивавший выездную серию «Салават» (5:3).

Накануне, правда, уступили на своём льду минскому «Динамо» (3:4 ОТ). Сказались кадровые потери — Радил и Лехтеря заболели, пришлось перетряхивать сочетания. Это повлияло на игру в равных составах. Две шайбы из трёх состоялись в большинстве, в формате «5-на-5» отличились лишь однажды. Да и там всё сделал Сергей Широков.

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«Трактор» остался без Анвара Гатиятулина, которому рекомендован полный покой из-за перенесённого ОРВИ. Выездную серию придётся провести без главного тренера. Команда продолжает показывать бодрый хоккей и много создавать, но с набором очков дело категорически не ладится.

С «Автомобилистом» (1:3) сыграла разница в классе вратарей, с «Сочи» (2:3 ОТ) и «Локомотивом» (1:2) банально не хватило реализации. Единственная победа одержана над скромным «Куньлунем» (3:1), а это никуда не годится. Накануне в Ярославле проспали первый период, получив дефицит в две шайбы.

Потом задвигались, завладели территориальным преимущество и отквитали один гол в большинстве. А сравнять так и не смогли. Несколько раз выручил Илья Коновалов, а в паре ситуаций «мишки» начудили сами. Итог — всего три очка и восьмое место в Восточной конференции. Надо добавлять.

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Букмекеры отдают заметное преимущество москвичам, но тут многое будет зависеть от состояния легионеров. Если Радил и Лехтеря не вернутся, шансы челябинцев смотрятся никак не ниже. В оптимальном составе первое звено у красно-белых великолепное, без него созидание даётся гораздо тяжелее.

Пожалуй, Х2 за 1.75 смотрится неплохо. Можно даже рассмотреть комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.01. Челябинцам пока упорно не везёт, а у «Спартака» довольно часто случаются сбои в обороне.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Трактор» 15 сентября 2020 года

«Трактор» показывает симпатичный хоккей, но постоянно недобирает очки из-за слабой реализации. У «Спартака» прошлый матч пропустил Радил и Лехтеря: если они не вернутся, шансы гостей смотрятся ничуть не хуже. Красно-белые сильно зависят от первого звена, в противном случае созидание даётся им с трудом. Ждём вязкого хоккея, в котором гости пропустят не больше двух шайб и наберут очки.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.75.