«Сочи» — «Металлург». Прогноз: Мозякин, Кошечкин и Прохоркин разберутся с «леопардами»

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Сочи» идёт за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 15 сентября
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Сочи» — «Металлург» (15.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Сочи местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Металлургом». Начало сезона сложилось для соперников противоположным образом.
У хозяев всё грустно. В четырёх матчах добыта всего одна победа, да и та в овертайме над «Трактором» (3:2 ОТ). С соперниками посерьёзнее зацепиться не удалось, а главное — за 180 минут отличились лишь однажды. 1:3 от ЦСКА, 0:6 от «Металлурга» и 0:4 от «Ак Барса». Итог — последнее место на Западе.
С казанцами получился бодрый первый период, по ходу которого Тимур Билялов совершил несколько классных спасений. Дальше фаворит добавил и быстро получил преимущество. Уже к 30-й минуте «барсы» вели с разницей в две шайбы, а в третьем периоде ещё дважды пробили Максима Третьяка.
У «Металлурга» результаты выше всяких похвал, вот только качество хоккея оставляет желать лучшего. И это напрягает. Во-первых, все предыдущие поединки проходили в Магнитогорске. Во-вторых, обыгрывали исключительно середняков и аутсайдеров. Причём в основном на тоненького, единственным исключением оказались как раз «леопарды».
«Куньлунь» победили со счётом 2:1, «Амур» — 3:1, «Торпедо» — тоже 3:1. Отдельно стоит выделить вратарей, которые пока действуют очень здорово. Правда, единственный матч с топовым соперником «лисы» проиграли по всем статьям. Получили от «Авангарда» 0:4, и это ещё Юхо Олкинуора достаточно выручал.
На своём льду «Сочи» определённо создаст больше проблем, но зацепиться за очки будет сложно. Кадровые проблемы сохраняются, а вот у ММг сильнейшие готовы. Даже Сергей Мозякин накануне вернулся в строй, отыграв чуть больше 12 минут против нижегородцев. Шансы гостей заметно выше.
Статистика очных встреч также полностью на стороне магнитогорцев. В пяти предыдущих случаях они оказались сильнее, причём четырежды управились в основное время. П2 за 1.88 смотрится нормально, можно даже подумать о П2 с форой (-1). Там коэффициент совсем хороший, 2.29.
Альтернативная ставка — ИТМ 1.5 гола «Сочи» за 2.14. С атакой у «леопардов» колоссальные проблемы, а больше одной шайбы «Металлургу» они забили лишь в одном из пяти последних матчей. Думается, игра получится закрытой, что-то вроде 1:3 или 1:4 тут весьма вероятно.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 15 сентября 2020 года
У «Сочи» больше проблемы в атаке, в трёх матчах с сильными соперниками они забросили лишь однажды. «Металлург» не блещет, но очки с уступающими в классе командами набирает исправно. Пять предыдущих очных встреч завершились победами «лис», причём «леопарды» лишь однажды забили больше гола. Возьмём индивидуальный низ хозяев.
Ставка: ИТМ 1.5 гола «Сочи» за 2.14.
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