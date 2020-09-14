«Сочи» — «Металлург». Прогноз: Мозякин, Кошечкин и Прохоркин разберутся с «леопардами»

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Сочи» идёт за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 15 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сочи» — «Металлург» (15.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

«Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз: Сошников поможет Гранлунду усмирить нижегородцев Соперники встретятся во второй раз за сезон. Две недели назад уфимцы победили — 3:2.

Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Сочи местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Металлургом». Начало сезона сложилось для соперников противоположным образом.

У хозяев всё грустно. В четырёх матчах добыта всего одна победа, да и та в овертайме над «Трактором» (3:2 ОТ). С соперниками посерьёзнее зацепиться не удалось, а главное — за 180 минут отличились лишь однажды. 1:3 от ЦСКА, 0:6 от «Металлурга» и 0:4 от «Ак Барса». Итог — последнее место на Западе.

С казанцами получился бодрый первый период, по ходу которого Тимур Билялов совершил несколько классных спасений. Дальше фаворит добавил и быстро получил преимущество. Уже к 30-й минуте «барсы» вели с разницей в две шайбы, а в третьем периоде ещё дважды пробили Максима Третьяка.

«Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин одолеют любимого клиента Екатеринбуржцы забрали семь предыдущих очных встреч, шесть — в основное время.

У «Металлурга» результаты выше всяких похвал, вот только качество хоккея оставляет желать лучшего. И это напрягает. Во-первых, все предыдущие поединки проходили в Магнитогорске. Во-вторых, обыгрывали исключительно середняков и аутсайдеров. Причём в основном на тоненького, единственным исключением оказались как раз «леопарды».

«Куньлунь» победили со счётом 2:1, «Амур» — 3:1, «Торпедо» — тоже 3:1. Отдельно стоит выделить вратарей, которые пока действуют очень здорово. Правда, единственный матч с топовым соперником «лисы» проиграли по всем статьям. Получили от «Авангарда» 0:4, и это ещё Юхо Олкинуора достаточно выручал.

На своём льду «Сочи» определённо создаст больше проблем, но зацепиться за очки будет сложно. Кадровые проблемы сохраняются, а вот у ММг сильнейшие готовы. Даже Сергей Мозякин накануне вернулся в строй, отыграв чуть больше 12 минут против нижегородцев. Шансы гостей заметно выше.

«Вегас» — «Даллас». Прогноз на 5-й матч: Худобин возьмёт паузу, Радулов и Гурьянов добавят «Старз» ведут в серии 3-1, теперь каждый матч рискует стать последним.

Статистика очных встреч также полностью на стороне магнитогорцев. В пяти предыдущих случаях они оказались сильнее, причём четырежды управились в основное время. П2 за 1.88 смотрится нормально, можно даже подумать о П2 с форой (-1). Там коэффициент совсем хороший, 2.29.

Альтернативная ставка — ИТМ 1.5 гола «Сочи» за 2.14. С атакой у «леопардов» колоссальные проблемы, а больше одной шайбы «Металлургу» они забили лишь в одном из пяти последних матчей. Думается, игра получится закрытой, что-то вроде 1:3 или 1:4 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 15 сентября 2020 года

У «Сочи» больше проблемы в атаке, в трёх матчах с сильными соперниками они забросили лишь однажды. «Металлург» не блещет, но очки с уступающими в классе командами набирает исправно. Пять предыдущих очных встреч завершились победами «лис», причём «леопарды» лишь однажды забили больше гола. Возьмём индивидуальный низ хозяев.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Сочи» за 2.14.