«Витязь» — «Динамо Мн». Прогноз: Сёмин, Малыхин и Артюхин повторят ошибки «Спартака»

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо Минск». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Динамо» идёт за 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн» 15 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Динамо Минск» (15.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Подольске местный «Витязь» сразится с минским «Динамо». Обе команды начали сезон вполне достойно, на данный момент они входят в зону плей-офф.
Подопечные Михаила Кравеца с ходу хлопнули в Казани «Ак Барс» со счётом 4:0, а вот дальше дело не пошло. Схватили два поражения подряд с одинаковым счётом 3:4, оба очень обидные. С «Нефтехимиком» отыгрались с 0:3, но только ради того, чтобы получить удаление и пропустить четвёртый гол за 70 секунд до сирены.
В Риге дважды вели, но умудрились проиграть. Дальше команда получила четыре выходных и смогла исправиться, хотя по качеству хоккея не убедила. На тоненького вырвала победу у «Северстали» (2:1 Б). Встреча выдалась странной: два гола к третьей минуте, огромное количество удалений (42 минуты штрафа), но ни одной шайбы в большинстве. В серии буллитов точнее оказались хозяева.
Даже удивительно, что букмекеры считают «Витязь» явным фаворитом. Дело в том, что минское «Динамо» сейчас в полнейшем порядке. Три победы в пяти поединках («Йокериту» присудили техническое поражение), шесть очков. Досталось «Барысу» (5:4 ОТ) и «Спартаку» (4:3 ОТ) — более чем крепкие соперники.
Оба поражения оказались вполне достойными — 3:4 от «Салавата Юлаева» и 4:5 от «Ак Барса». При этом с уфимцами играли на равных, а казанцев вообще превзошли во всём, кроме главного — реализации и действий вратарей. Легионеры у «зубров» замечательные, игра даётся, голы забиваются.
У клуба из Московской области сейчас явные проблемы со стабильностью и дисциплиной. Состав вроде бы хороший, вот только удалений слишком много. А большинство у минчан в порядке. На наш взгляд, шансы хозяев действительно чуть выше, но давать 1.62 на П1 — это перебор, ведь к ним приезжает не безнадёжный аутсайдер. Потому сыграем против линии.
Вариантов достаточно. На классические Х2 дают 2.38, вариант помягче — П2 с форой (+1.5) за 1.81. Нам больше нравится ставка «гости откроют счёт». Коэффициент просто сказочный — 2.50. «Витязь» в последнее время чудит в обороне, а вратари тащат не всегда. Шансы зацепиться у гостей точно будут.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн» 15 сентября 2020 года
Состав у «Витязя», конечно, хороший, да только после яркой победы в Казани результаты резко упали. Поражения от «Нефтехимика» и рижского «Динамо» в основное время, а также натужная победа над «Северсталью» по буллитам. Странно, что на П1 букмекеры дают смешной коэффициент 1.62. Минчане сейчас в порядке, проигрывали они только «СЮ» и «Ак Барсу», да и то в одну шайбу при равном качестве хоккея. Сыграем против линии.
Ставка: минское «Динамо» откроет счёт за 2.50.
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