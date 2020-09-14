«Витязь» — «Динамо Мн». Прогноз: Сёмин, Малыхин и Артюхин повторят ошибки «Спартака»

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо Минск». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Динамо» идёт за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн» 15 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн» 15 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Динамо Минск» (15.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

«Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз: Сошников поможет Гранлунду усмирить нижегородцев Соперники встретятся во второй раз за сезон. Две недели назад уфимцы победили — 3:2.

Впрочем, первенство приостанавливать не стали. На вторник, 15 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Подольске местный «Витязь» сразится с минским «Динамо». Обе команды начали сезон вполне достойно, на данный момент они входят в зону плей-офф.

Подопечные Михаила Кравеца с ходу хлопнули в Казани «Ак Барс» со счётом 4:0, а вот дальше дело не пошло. Схватили два поражения подряд с одинаковым счётом 3:4, оба очень обидные. С «Нефтехимиком» отыгрались с 0:3, но только ради того, чтобы получить удаление и пропустить четвёртый гол за 70 секунд до сирены.

В Риге дважды вели, но умудрились проиграть. Дальше команда получила четыре выходных и смогла исправиться, хотя по качеству хоккея не убедила. На тоненького вырвала победу у «Северстали» (2:1 Б). Встреча выдалась странной: два гола к третьей минуте, огромное количество удалений (42 минуты штрафа), но ни одной шайбы в большинстве. В серии буллитов точнее оказались хозяева.

«Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Трямкин одолеют любимого клиента Екатеринбуржцы забрали семь предыдущих очных встреч, шесть — в основное время.

Даже удивительно, что букмекеры считают «Витязь» явным фаворитом. Дело в том, что минское «Динамо» сейчас в полнейшем порядке. Три победы в пяти поединках («Йокериту» присудили техническое поражение), шесть очков. Досталось «Барысу» (5:4 ОТ) и «Спартаку» (4:3 ОТ) — более чем крепкие соперники.

Оба поражения оказались вполне достойными — 3:4 от «Салавата Юлаева» и 4:5 от «Ак Барса». При этом с уфимцами играли на равных, а казанцев вообще превзошли во всём, кроме главного — реализации и действий вратарей. Легионеры у «зубров» замечательные, игра даётся, голы забиваются.

У клуба из Московской области сейчас явные проблемы со стабильностью и дисциплиной. Состав вроде бы хороший, вот только удалений слишком много. А большинство у минчан в порядке. На наш взгляд, шансы хозяев действительно чуть выше, но давать 1.62 на П1 — это перебор, ведь к ним приезжает не безнадёжный аутсайдер. Потому сыграем против линии.

«Вегас» — «Даллас». Прогноз на 5-й матч: Худобин возьмёт паузу, Радулов и Гурьянов добавят «Старз» ведут в серии 3-1, теперь каждый матч рискует стать последним.

Вариантов достаточно. На классические Х2 дают 2.38, вариант помягче — П2 с форой (+1.5) за 1.81. Нам больше нравится ставка «гости откроют счёт». Коэффициент просто сказочный — 2.50. «Витязь» в последнее время чудит в обороне, а вратари тащат не всегда. Шансы зацепиться у гостей точно будут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо Мн» 15 сентября 2020 года

Состав у «Витязя», конечно, хороший, да только после яркой победы в Казани результаты резко упали. Поражения от «Нефтехимика» и рижского «Динамо» в основное время, а также натужная победа над «Северсталью» по буллитам. Странно, что на П1 букмекеры дают смешной коэффициент 1.62. Минчане сейчас в порядке, проигрывали они только «СЮ» и «Ак Барсу», да и то в одну шайбу при равном качестве хоккея. Сыграем против линии.

Ставка: минское «Динамо» откроет счёт за 2.50.