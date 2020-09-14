«Монпелье» — «Лион». Прогноз: Мемфис Депай, Корне и Экамби задавят «паладинов»

15 сентября «Монпелье» примет «Лион» в матче перенесенного 1-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.56.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Монпелье» — «Лион»

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Монпелье» — «Лион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Лион» (15.09.2020)

Новый сезон чемпионата Франции успешно стартовал и начинает набирать обороты. Без казусов, конечно, не обошлось, но на носу уже четвёртый тур. Главная неприятность – перенос нескольких игр из-за коронавируса.

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А вот игра 1-го тура между «Монпелье» и «Лионом» оказалась перенесена по более приятной причине — гости дошли до полуфинала Лиги чемпионов и получили дополнительный отдых. Начнётся она в 22:00 мск и пройдёт на стодионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Благо, и те, и другие успели провести по два матча, а потому проблем с тонусом возникнуть не должно.



«Монпелье» в матче первого тура гостил у «Ренна», который в прошлом усеченном сезоне выступил крайне уверенно. И уступил со счётом 1:2. Собственно, у гостей там шансов было мало, поскольку они остались в меньшинстве уже к исходу первого тайма. Вдесятером зацепиться не вышло.



Зато в прошлой игре «паладины» принимали на своём поле крепкую «Ниццу» и сумели победить (3:1). Тут надо сказать, что результат абсолютно закономерен. Гости владели мячом, но выжать из этого ничего не смогли. А хозяева нанесли 20 ударов по воротам соперника, 13 из которых пришлись в створ. Потрясающие цифры.

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«Лион» стартовал чуть лучше. В двух играх получилось набрать четыре из шести возможных очков. Это позволяет находиться рядом с группой лидеров в турнирной таблице. Сначала «ткачи» на своём поле разбили скромный «Дижон» (4:1), а затем не смогли взломать оборону «Бордо», скатав нулевую ничью. Правда, возможностей было предостаточно. Жирондинцы сумели нанести по воротам «Лиона» только пять ударов, все мимо. А «Лион» ответил двадцатью, три из которых попали в створ.



Понятно, почему букмекеры считают гостей фаворитом. Группа атаки и её лидер Мемфис Депай сейчас в порядке. Про разницу в классе тоже забывать не стоит, всё-таки она ощущается. Тем более «львы» после яркого выступления в Лиге чемпионов на высоте.



Вполне вероятно, что они постараются сыграть первым номером, забрать мяч под свой контроль и осадить ворота соперника. Сейчас им необходимо набрать очки, пока у заклятого конкурента «ПСЖ» серьёзные кадровые проблемы, дисквалификации и заметный спад.

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В предыдущих двух турах «Лион» заработал аж 18 корнеров. На наш взгляд, в игре с «Монпелье» тоже стоит ожидать навала в исполнении лионцев. При таких раскладах П2 по угловым с форой (-1) за коэффициент 1.90 смотрится шикарно.



Также при желании можно проверить ставку обе забьют за 1.88. С обороной у подопечных Руди Гарсии не всё так гладко, как с атакой. А «паладины» в двух играх с весьма крепкими соперниками успели отгрузить четыре мяча.



Статистика личных встреч, кстати, не против. В шести из восьми последних очных игр такой вариант заходил.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монпелье» — «Лион» 15 сентября

«Лиону» необходимо набирать очки, пока у главного конкурента «ПСЖ» проблемы. С атакой у «ткачей» порядок, а потому, вероятно, стоит ждать от них навала. При таких раскладах П2 по угловым с форой выглядит интересно. Однако ответить «Монпелье» непременно может, благо что оборона у гостей часто допускает ошибки. Голы в обе стороны вполне вероятны.



Ставка 1: победа «Лиона» по угловым с форой (-1) за 1.90.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.88.