«Сибирь» — «Динамо». Прогноз: Шипачёв, Пуустинен и Яшкин устроят триллер в Новосибирске

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.54, успех «Динамо» идёт за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» 16 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Москва» 16 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Динамо М» (16.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. Среду, 16 сентября, вполне можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего два матча. Самый поздний из них стартует в 15:30 в Новосибирске, где местная «Сибирь» будет выяснять отношения с московским «Динамо».

Соперники движутся по общему графику: начали с поражений, однако в двух предыдущих матчах добыли трудовые победы. У «Сибири», правда, на одну игру больше — шесть против пяти. Что особенно любопытно, «снеговики» выдают исключительно триллеры — во всех случаях дело либо уходило в дополнительное время, либо завершалось с разницей в одну шайбу.

Команда постепенно добавляет. Уровень кондиций оставляет желать лучшего, зато состав приближается к оптимальному. Выездная серия обернулась провалом (три поражения в основное время), а вот на своём льду получается лучше. Зацепили одно очко с ЦСКА (1:2 Б), с горем пополам обыграли несчастный «Куньлунь» (5:4), а накануне устроили натуральный концерт.

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Подопечные Николая Заварухина проигрывали рижскому «Динамо» со счётом 0:3 к 50-й минуте и 1:3 — к 59-й. А потом дважды забили при снятом вратаре, влетели в овертайм, где вырвали победу за 13 секунд до сирены. Триумфально вернулся Юусо Пустинен — с «Куньлунем» ограничился передачей, зато тут оформил хет-трик.

Собственно, именно легионеры и сделали эту победу. У Руохомаа показатель полезности «+4», у Пустинена и Йокипакки — по «+3». Самое главное, что феноменальный камбэк команда именно что заслужила. Достаточно взглянуть на разницу бросков — 42-15. Илья Проскуряков крутился как белка в колесе, но всё же не выдержал.

Московское «Динамо» тем временем добыло две волевые победы подряд. Сперва обставило в Нур-Султане «Барыс» (5:4 ОТ), а затем прибило в Хабаровске «Амур» (4:2). Тут ситуация чертовски похожая: близкие поражения, затем вернулись легионеры (Линдберг с Пулккиненом), и результаты моментально пошли вверх.

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Вадим Шипачёв молчал на старте сезона, зато в трёх предыдущих поединках набрал пять (3+2) очков. Словом, соперники приободрились, так что битва ожидается знатная. Сразу отметим, что в пяти предыдущих очных встречах побеждали строго хозяева льда, причём в основное время.

Шансы близки к равным, что видно даже по котировкам букмекеров. Бело-голубые проведут третий гостевой поединок за пять суток, а хозяева непривычно много пропускают. Можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 4.00. В принципе, такой исход устроит обе стороны, так что при равном счёте к старту третьего периода они вряд ли станут форсировать события.

Мы же проверим ничью в первом периоде за 2.26. График у обеих команд плотный, усталость должна накопиться. Думается, хоккеистам потребуется время, чтобы раскатиться и нащупать ритм. На таком фоне вероятность равного начала и нервной концовки очень высока.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» 16 сентября 2020 года

Команды движутся примерно по одному графику: проигрывали близкие матчи в начале сезона, потом вернулись легионеры и результаты потихоньку пошли вверх. График у соперников плотный, усталость должна накопиться. Ждём равного и плотного хоккея, при котором дело вполне может добраться до овертайма.

Ставка: ничья в первом периоде за 2.26.