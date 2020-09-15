«Сибирь» — «Динамо». Прогноз: Шипачёв, Пуустинен и Яшкин устроят триллер в Новосибирске

16 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Динамо». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.54, успех «Динамо» идёт за 2.50.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» 16 сентября
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Москва» 16 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Динамо М» (16.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. Среду, 16 сентября, вполне можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего два матча. Самый поздний из них стартует в 15:30 в Новосибирске, где местная «Сибирь» будет выяснять отношения с московским «Динамо».
Соперники движутся по общему графику: начали с поражений, однако в двух предыдущих матчах добыли трудовые победы. У «Сибири», правда, на одну игру больше — шесть против пяти. Что особенно любопытно, «снеговики» выдают исключительно триллеры — во всех случаях дело либо уходило в дополнительное время, либо завершалось с разницей в одну шайбу.
Команда постепенно добавляет. Уровень кондиций оставляет желать лучшего, зато состав приближается к оптимальному. Выездная серия обернулась провалом (три поражения в основное время), а вот на своём льду получается лучше. Зацепили одно очко с ЦСКА (1:2 Б), с горем пополам обыграли несчастный «Куньлунь» (5:4), а накануне устроили натуральный концерт.
Подопечные Николая Заварухина проигрывали рижскому «Динамо» со счётом 0:3 к 50-й минуте и 1:3 — к 59-й. А потом дважды забили при снятом вратаре, влетели в овертайм, где вырвали победу за 13 секунд до сирены. Триумфально вернулся Юусо Пустинен — с «Куньлунем» ограничился передачей, зато тут оформил хет-трик.
Собственно, именно легионеры и сделали эту победу. У Руохомаа показатель полезности «+4», у Пустинена и Йокипакки — по «+3». Самое главное, что феноменальный камбэк команда именно что заслужила. Достаточно взглянуть на разницу бросков — 42-15. Илья Проскуряков крутился как белка в колесе, но всё же не выдержал.
Московское «Динамо» тем временем добыло две волевые победы подряд. Сперва обставило в Нур-Султане «Барыс» (5:4 ОТ), а затем прибило в Хабаровске «Амур» (4:2). Тут ситуация чертовски похожая: близкие поражения, затем вернулись легионеры (Линдберг с Пулккиненом), и результаты моментально пошли вверх.
Вадим Шипачёв молчал на старте сезона, зато в трёх предыдущих поединках набрал пять (3+2) очков. Словом, соперники приободрились, так что битва ожидается знатная. Сразу отметим, что в пяти предыдущих очных встречах побеждали строго хозяева льда, причём в основное время.
Шансы близки к равным, что видно даже по котировкам букмекеров. Бело-голубые проведут третий гостевой поединок за пять суток, а хозяева непривычно много пропускают. Можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 4.00. В принципе, такой исход устроит обе стороны, так что при равном счёте к старту третьего периода они вряд ли станут форсировать события.
Мы же проверим ничью в первом периоде за 2.26. График у обеих команд плотный, усталость должна накопиться. Думается, хоккеистам потребуется время, чтобы раскатиться и нащупать ритм. На таком фоне вероятность равного начала и нервной концовки очень высока.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо» 16 сентября 2020 года
Команды движутся примерно по одному графику: проигрывали близкие матчи в начале сезона, потом вернулись легионеры и результаты потихоньку пошли вверх. График у соперников плотный, усталость должна накопиться. Ждём равного и плотного хоккея, при котором дело вполне может добраться до овертайма.
Ставка: ничья в первом периоде за 2.26.
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