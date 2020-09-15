«Черноморец» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий увязнет в Новороссийске без Хвичи Кварацхелии

16 сентября «Черноморец» и «Рубин» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Черноморцы» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Черноморец» — «Рубин» 16 сентября

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Черноморец» — «Рубин» 16 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Черноморец» — «Рубин» (16.09.2020)

В российском футболе набирает ход новый сезон. В ФНЛ сыграли уже девять туров, в РПЛ позади семь. Пришло время Кубка России, где с середины сентября в дело вступает целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне непривычный, так что на нём остановимся поподробнее.

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Вместо привычных стадий 1/64 и 1/32 финала Кубка России введён групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

«Рубин» попал в компанию к «Черноморцу» и «СКА-Хабаровску», так что полетать придётся вдоволь. 16 сентября предстоит выезд в Новороссийск, а через пять недель — визит на Дальний Восток. График у казанцев непростой: ещё 13-го числа бились в Москве с «Динамо», а уже 20-го будут принимать «Спартак».

Подопечные Леонида Слуцкого постепенно добавляют. Старт сезона получился тяжёлым, зато в четырёх последних турах РПЛ набрано 10 из 12 возможных очков. Они забивают на протяжении шести туров, причём в четырёх случаях делали это как минимум дважды. Впечатляет.

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Разумеется, в матче Кубка России казанцы проведут ротацию. Похоже, в стартовом составе не будет Хвичи Кварацхелии: молодой полузащитник получил сотрясение мозга в битве с «Динамо» и повредил нос. Серьёзной травмы нет, но рисковать ключевым футболистом в такой игре смысла нет.

А созидание «Рубина» во многом завязано именно на Кварацхелии, что обещает определённые проблемы. «Черноморец» выступает в ПФЛ достойно, но без блеска: 10 очков в пяти матчах. Интереснее другое — все игры получились низовыми, причём лишь однажды зрители увидели больше одного гола (1:1 с «Кубань Холдинг»).

Естественно, казанцы будут владеть территорией, но града голов мы не ждём, поскольку клуб из Новороссийска много не пропускает. Гости вряд ли будут жертвовать Кубком России, ведь в еврокубках они не выступают и график получается не самым плотным. Даже полуторным составом разница в классе будет заметной, что позволяет рассчитывать как минимум на ничью в основное время.

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Мы бы выбирали между П2 за 1.70 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.96. Вариант посмелее — П2 всухую, на него букмекеры дают прекрасный коэффициент 2.55. Голы даются «Черноморцу» с большим трудом даже на уровне ПФЛ, а тут соперник посерьёзнее будет.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Черноморец» — «Рубин» 16 сентября 2020 года

Казанцы почти наверняка обойдутся без Кварацхелии, который получил сотрясение мозга в матче с «Динамо». Рисковать ключевым полузащитником перед игрой со «Спартаком» смысла нет. Без грузина созидание даётся «Рубину» с большим трудом, а «Черноморец» в ПФЛ выдал шесть низовых игр из шести возможных. И лишь однажды преодолел планку в один мяч. Возьмём Х2 через общий низ, коэффициент в районе двойки.

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.