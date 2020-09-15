«Омония» — «Црвена Звезда». Прогноз: Канга и Родич приблизят сербов к Лиге чемпионов

16 сентября кипрская «Омония» примет сербскую «Црвену Звезду» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Омония» — «Црвена Звезда»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Омония» — «Црвена Звезда» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 3-го раунда квалификации ЛЧ «Омония» — «Црвена Звезда» (16.09.2020)

Не прошло и месяца с момента финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, а уже вовсю решаются судьбы участников следующего. 15 сентября пройдут три одноматчевых противостояния, а 16 сентября ещё пять. В результате этого определятся участники следующей стадии турнира – раунда плей-офф.

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16 сентября среди прочих сойдутся кипрская «Омония» и сербская «Црвена Звезда». Путём жребия было определено, что встреча пройдёт в Кипре на стадионе «ГСП», а начнётся в 18:00 мск. Болельщиков, конечно, на трибунах не будет, но фактор своего поля всё равно стоит учитывать.



«Омония» уже три тура как рубится в тихом чемпионате Кипра. В прошлом сезоне получилось финишировать первой, так что участие в отборочных раундах Лиги чемпионов ей было обеспечено. Сейчас же команда зависла в середине турнирной таблицы, но стартовала без поражений.



Притом зелёные ещё параллельно успели миновать уже два квалификационных раунда ЛЧ. В первом преградили дорогу армянскому «Арарату-Армения» (1:0 ДВ), а во втором побили польскую «Легию» (2:0 ДВ). В обоих случаях кипрская команда играла в гостях, по ходу встреч оставалась в большинстве и забила все свои три гола уже в дополнительное время, но сумела сохранить ворота нетронутыми.

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Впрочем, «Црвена Звезда» в своей Суперлиге Сербии играет уже полтора месяца и успела провести целых семь туров. При этом успешно поучаствовала в тех же двух отборочных раундах Лиги чемпионов. А потому проблем с тонусом здесь явно быть не может.



После семи игр в чемпионате Сербии красно-белые привычно лидируют в таблице, набрав 21 балл из 21 возможного. При этом надо сказать, что разница мячей просто сумасшедшая. Они пропустили только три гола, а забили аж 21. То есть в среднем за игру получается ровно три штуки.



В первом квалификационном раунде нового сезона Лиги чемпионов «Црвена Звезда» на своём поле уничтожила скромную «Европу» из Гибралтара (5:0). На второй раунд пришёлся выезд к албанской «Тиране» (1:0). Разгрома не случилось, но победили сербы, можно сказать, на классе.

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Вообще, красно-белые в последние несколько лет довольно уверенно выступают в еврокубках. Получается исправно выходить в групповые этапы — иногда Лиги чемпионов, иногда Лиги Европы. Правда, в последние два сезона Лиги чемпионов им, откровенно говоря, не везло с соперниками. Сначала досталась весёлая троица «ПСЖ»-«Ливерпуль»-«Наполи», а в прошлый раз «Бавария» и «Тоттенхэм» с «Олимпиакосом» в придачу.



Однако сербы продолжаются рубиться, иногда даже получается зацепить очки. Сейчас, судя по внутреннему чемпионату Сербии, команда находится в отличной форме. Порядок как в атаке, так и в обороне.



На наш взгляд, скромная кипрская «Омония» едва ли сможет предложить что-то внятное такому сопернику. Всё-таки ни «Арарат-Армения», ни «Легия» сейчас не сравнятся с красно-белыми в силе. Так что мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Омония» — «Црвена Звезда» 16 сентября

«Црвена Звезда», судя по чемпионату Сербии, находится в отличных кондициях. Порядок как в атаке, так и в обороне: семь побед в семи турах, разница голов 21:3. «Омония» здорово себя показала в первых двух квалификационных раундах ЛЧ, но остановить сербского гегемона едва ли сумеет. Разница в уровне исполнителей солидная, единственная надежда — своё поле.



Ставка: победа «Црвены Звезды» за 2.20.