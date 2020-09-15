«Маккаби» — «Динамо Бр». Прогноз: Милевский, Хачериди и Кисляк удивят букмекеров в Израиле

16 сентября «Маккаби Тель-Авив» примет «Динамо-Брест» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Маккаби Т-А» — «Динамо-Брест»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Маккаби Тель-Авив» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз матча 3-го раунда квалификации ЛЧ «Маккаби» — «Динамо Бр» (16.09.2020)

Новый сезон Лиги чемпионов продолжает уверенно набирать обороты. На носу уже третий квалификационный раунд. По итогам восьми одноматчевых поединков определятся восемь финальных участников раунда плей-офф. А там и до группового этапа недалеко.

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16 сентября среди прочих сразятся израильский «Маккаби Т-А» и белорусское «Динамо» из Бреста. Путём жребия было определено, что встреча пройдёт на территории клуба из Тель-Авива – стадионе «Блюмфильд», а начнётся в 20:00 мск. Болельщиков на трибунах не будет, но фактор своего поля исключать всё же не стоит.



Проблем у израильтян с физической подготовкой быть не должно. Играют они с начала августа, причём весьма успешно. Помимо выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов за месяц получилось добыть два трофея.



Сперва по сумме двух матчей «жёлтые дьяволы» обыграли «Хапоэль Беэр-Шева» в Суперкубке Израиля (4:0), а затем уверенно победили «Бней-Сахнин» в финале Кубка Тото Премьер-лиги страны (2:0). Вопросы могут быть разве что по внутреннему чемпионату. После двух туров они находятся на 10-й строчке, но делать какие-то серьёзные выводы пока преждевременно.

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В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Маккаби Т-А» принимал латвийскую «Ригу» и победил со счётом 2:0. Однако стоит заметить, что оба мяча были забиты с пенальти, а подопечные Олега Кононова смотрелись здорово. На второй раунд пришёлся выезд к литовской «Судуве», пошло повеселее. Гости уверенно выиграли со счётом 3:0, забив на этот раз всё с игры.



У брестского «Динамо» в родном чемпионате Беларуси дела идут не лучшим образом. За 21 тур действующий чемпион сумел набрать только 32 очка. Есть, правда, ещё две игры в запасе, но отставание от тройки лидеров составляет целых девять пунктов.



На пути к третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов брестчанам пришлось постараться. Уже на первой стадии соперником выступила грозная «Астана», в последние годы ставшая заметной фигурой на европейской арене. Бело-синие справились, обыграв казахский клуб с удивительным счётом 6:3.

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В следующем раунде пришлось биться с чемпионом боснийской Премьер-лиги «Сараево». Снова на своём поле. Хозяева тогда забили уже на третьей минуте встречи, что помогло им успокоиться и придало уверенности. В итоге победили со счётом 2:1.



Вообще, с результативностью у «Динамо-Брест» сейчас порядок. Немного непонятно, почему букмекеры дают за гол клуба в предстоящем поединке коэффициент 1.71. Да, играть вдали от дома всегда тяжело, но свой гол забить он наверняка сумеет.



Восемь мячей за два матча в ЛЧ и 37 мячей за 21 игру в чемпионате Беларуси – результат, мягко говоря, неплохой. К слову, больше брестского «Динамо» в Высшей лиге на данный момент забили только два клуба. А в прошлой игре чемпионата брестчане отгрузили четыре мяча минскому «Динамо», которое обладает одной из лучших линий обороны в лиге.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Маккаби Т-А» — «Динамо-Брест» 16 сентября

«Маккаби Т-А» — один из сильнейших клубов Израиля, на своём поле он вполне логично идёт у букмекеров фаворитом. Однако, на наш взгляд, коэффициент 1.71 на гол гостей в предстоящем поединке несколько завышен. У «Динамо-Брест» в последнее время с результативностью полный порядок. Вероятно, свой гол затолкать команда наверняка сумеет. А вот хватит ли этого хотя бы для дополнительного времени — вопрос.



Ставка: гол «Динамо-Брест» за 1.71.