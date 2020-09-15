«Лидс» — «Халл Сити». Прогноз: автор «трёшки» на «Энфилде» не заметит бывший клуб Слуцкого

16 сентября «Лидс Юнайтед» примет «Халл Сити» в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Лидс Юнайтед» — «Халл Сити»

Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Лидс Юнайтед» — «Халл Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Лидс» — «Халл» (16.09.2020)

В Английской Премьер-лиге благополучно стартовал новый сезон, успевший подарить несколько отличных матчей. Первый раунд Кубка английской лиги уже прошёл, определились участники второго. На этой стадии в борьбу вступают клубы АПЛ, не попавшие в еврокубки по итогам минувшего сезона. Среди прочих в матче второго раунда будут биться «Лидс Юнайтед» и «Халл Сити».

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Обе команды в прошлом сезоне играли в Чемпионшипе. «Лидс» сделал это триумфально: занял первое место по итогам 46 туров и красиво вернулся в АПЛ спустя аж 16 лет. Получилось даже громко пошуметь в первом туре английской Премьер-лиги.



На долю «павлинов» выпал выезд к действующему чемпиону Англии «Ливерпулю». Они проиграли со счётом 3:4, но показали крайне привлекательный футбол. Мало того, что гости отгрузили «трёшку» на «Энфилде», так они ещё и не уступили хозяевам во владении мячом.



«Халл Сити» по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе, напротив, набрал меньше всех очков и справедливо вылетел в Первую лигу Англии. В своей первой игре в новом розыгрыше третьего по силе дивизиона страны клуб выиграл со счётом 2:0 у «Галлингема». Но понятно, что уровень конкурентов здесь оставляет желать лучшего.

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«Тиграм» пришлось пройти через первый раунд Кубка лиги Англии, чтобы оказаться во втором. Тогда они встречались в гостях с несчастным «Сандерлендом», который забыл про АПЛ и уже не первый год рубится в третьем дивизионе. В основное и дополнительное время голов не дождались, пришлось бить послематчевую серию пенальти, где удачливее оказались гости.



Мы бы не стали ждать голов от «Халл Сити» и в предстоящем поединке. Причин тут несколько. Во-первых, в матче первого раунда с «чёрными котами» клуб показал далеко не самый выразительный футбол. Он нанёс за все 120 минут семь ударов по воротам, лишь один из которых пришёлся в створ.



Во-вторых, «тигры» не отличались высокой результативностью и в Чемпионшипе. По итогам сезона-2019/20 только шесть участников забили меньше, чем они. Ну а третья причина – статистика личных встреч, она тоже не оставляет аутсайдеру шансов.

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Дело в том, что «Халл Сити» забивал только в одном из шести последних очных противостояний с «Лидсом». При таких раскладах ставка гости не забьют за коэффициент 2.02 выглядит интересно. Фаворит наверняка проведёт ротацию, но даже при таком раскладе разница в классе кажется более чем заметной.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Лидс» — «Халл Сити» 16 сентября 2020 года

Против «Халл Сити» тут играет несколько факторов. Во-первых, слабая игра в последнее время: бывший клуб Леонида Слуцкого стал худшим в Чемпионшипе и провалился в третий дизизион. Во-вторых, статистика личных встреч: забить получилось лишь в одной из шести предыдущих встреч. «Лидс» сейчас хорош. На наш взгляд, они сумеют сохранить ворота нетронутыми.



Ставка: «Халл Сити» не забьёт за 2.02.