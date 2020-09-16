«Вулверхэмптон» — «Сток». Прогноз: Оби Микел, Батлэнд и Мартинс Инди дадут бой Моутинью

17 сентября состоится матч 2-го тура раунда Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» — «Сток Сити». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вулверхэмптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Стока» оценивается букмекерами коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Сток» 17 сентября

Эксперты считают, что матч Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» — «Сток Сити» 17 сентября не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Анализ и прогноз матча Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Сток Сити» (17.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии отыграли ещё в августе, а 12 сентября стартовала английская Премьер-лига. Пришло время Кубка лиги. Матчи второго раунда начались ещё 15 сентября. На четверг, 17 сентября, запланированы три поединка. В 21:00 мск придёт черёд «Вулверхэмптона» и «Сток Сити».



«Волки» постепенно закрепляются в статусе постоянного претендента на еврокубки. В прошлом сезоне они попробовали на вкус Лигу Европы: дошли до четвертьфинала, где проиграли только будущему победителю (разумеется, речь о «Севилье») со счётом 0:1. В дебюте не забили пенальти, а в концовке пропустили.



Правда, ближайший год они точно проведут без еврокубков. Не хватило совсем чуть-чуть: 59 очков и 7-е место. «Тоттенхэм» набрал столько же, но оказался выше по дополнительным показателям. В принципе, освободившиеся силы можно бросить именно на один из национальных Кубков.

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Подопечные Нуну Эшпириту Санту явно хорошо готовы. В первом туре они быстро и без хлопот убрали с дороги крепкий «Шеффилд Юнайтед» (2:0), причём на выезде. Игра оказалась сделана к шестой минуте, когда преимущество гостей достигло двух мячей. При их обороне это большая фора.



«Клинки» тужились и пытались что-то сделать, но, кроме бесконечных навесов, угловых и дальних ударов, ничего не придумали. Пара реальных моментов за 90 минут — этого слишком мало. Впереди у «Вулверхэмптона» сам «Манчестер Сити», но время есть. Поединок состоится 21 сентября, а главное — и в Кубке лиги и в АПЛ играть придётся дома.



А это большое подспорье. Соперник, правда, достался довольно крепкий. «Сток Сити» прочно обосновался в Чемпионшипе и занял в прошлом розыгрыше лишь 15-е место. Но тут надо учитывать динамику: старт получился жутким (два очка после десяти туров), зато в ноябре команду принял Майкл О’Нил и дело пошло.

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В субботу «гончары» скатали ничью на выезде с «Миллуоллом» (0:0), смотрелись даже интереснее. С обороной у «Сток Сити» в последнее время всё хорошо, а «Вулверхэмптон» по этому компоненту даст фору кому угодно. Хозяева не лучшим образом действуют в позиционных атаках, однако с командой Чемпионшипа им придётся это делать.



Потому ждём довольно закрытый футбол. Шансы хозяев, ясное дело, выше, но считать «Сток» явным аутсайдером точно не стоит. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 гола за 1.89 и ИТМ 1.5 гола «Вулверхэмптона» за 1.95. Лёгкой прогулки у фаворита тут точно не будет.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Вулверхэмптон» — «Сток» 17 сентября

«Сток Сити» после прихода опытного Майкла О’Нила заметно добавил. Результаты улучшились, а межсезонье получилось совершить пару интересных трансферов. «Вулверхэмптон» хорош, но тут придётся действовать первым номером, а «волки» этого не любят. На наш взгляд, «гончары» дадут фавориту бой и много не пропустят.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.89.