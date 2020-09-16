«Локомотив Тб» — «Динамо». Прогноз: Шунин, Новиков и Каборе не полезут на рожон в Грузии

«Динамо» играет в еврокубках впервые за пять лет, а возможности исправиться в Москве не будет.

17 сентября «Локомотив Тбилиси» примет «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех клуба из Грузии оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Локомотив Тб» — «Динамо»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Локомотив Тб» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Локомотив Тбилиси» — «Динамо» (17.09.2020)

Вместе с новым сезоном Лиги чемпионов стартовала и Лига Европы. Первый квалификационный раунд уже сыграли, на носу второй. Разумеется, для российских любителей футбола он в первую очередь интересен участием московского «Динамо».

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Бело-голубые в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги замкнули топ-6 в турнирной таблице, но попали в квалификацию, потому что ставший чемпионом «Зенит» выиграл Кубок России. Теперь столичному клубу предстоит одноматчевое противостояние с грузинским «Локомотивом» в Тбилиси. Встреча начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Михаил Месхи».



Грузинцы уже играли в текущем розыгрыше Лиге Европы, а именно в первом квалификационном раунде. Тогда они принимали румынскую «Университатю» и одержали победу со счётом 2:1. Получилось весьма неплохо: забили два мяча во втором тайме, а пропустили уже на четвёртой добавленной минуте. То есть даже не успели испугаться.



«Железнодорожники» уже проводят внутренний чемпионат, а потому в целом проблем с тонусом у них быть не должно. Однако понятно, почему российская команда идёт явным фаворитом в предстоящем поединке. Всё же уровни первенств стран заметно разнятся, разница в исполнительском мастерстве вопросов не вызывает.

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«Динамо», к слову, тоже уже вовсю рубится в чемпионате России. Пока получается довольно неплохо. Правда, скорее по результатам, чем по качеству футбола, которое вызывает серьёзные вопросы. После седьмого тура у команды пятое место и 11 баллов в копилке. Дистанция до лидеров не более пяти пунктов.



При этом стоит отметить выдающуюся оборону, которую выстроил команде главный тренер Кирилл Новиков. Москвичи пропустили всего четыре гола за семь игр – меньше в РПЛ в текущем сезоне пока никто не пропускал. А потому и без того скромному «Локомотиву» из Тбилиси будет очень тяжело, даже на своём поле. При таких раскладах вполне можно подумать над ставкой хозяева не забьют за коэффициент 2.00.



Однако ожидать града голов от гостей мы бы тоже не стали. Бело-голубые что в прошлом, что в нынешнем сезоне довольно скупы на голы. Теперь вот они имеют шесть забитых за семь игр. Причём во всех этих случаях заходила ставка тотал меньше 2.5 мяча.

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Вероятно, и сейчас будет нечто похожее. Понятно, что они превосходят своего предстоящего соперника в классе. В то же время разница эта заметна, но не колоссальна. Для «Динамо» это первое участие в еврокубках за пять лет, вылететь в первом же матче по неосторожности будет крайне неприятно. А потому подопечные Кирилла Новикова, скорее всего, будут действовать аккуратно. Тем более что играть предстоит на чужой территории.



Стоит также отметить, что у москвичей заметные проблемы с позиционным нападением. Вот только клуб из Тбилиси едва ли станет форсировать ситуацию и действовать первым номером. Если бело-голубым удалось обыграть в РПЛ мощный «Зенит» вторым номером, то с вечно закрытой «Уфой» или скромным «Ротором» пришлось довольствоваться лишь ничьей. А в игре в казанцами в минувшем туре с игры толком ничего и не создали.



Гол-два бело-голубые вполне могут оформить за счёт индивидуального мастерства лидеров или стандартных положений, но на большее мы бы не стали рассчитывать. Проверим тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры дают на него уверенный коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Локомотив Тбилиси» — «Динамо» 17 сентября

Понятно, что московское «Динамо» превосходит грузинский «Локомотив» в классе. Однако это первое участие бело-голубых в еврокубках за пять сезонов, вылететь в первом же матче было бы неприятно. Гол-два от гостей мы, вероятно, сможем увидеть, но на большее рассчитывать, на наш взгляд, не стоит. Действовать придётся осторожно, всё же играть будут на чужой территории. Хозяева не станут раскрываться, а с позиционным нападением у подопечных Кирилла Новикова внушительные проблемы.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 2.02.



Ставка 2: «Динамо» не пропустит за 2.00.