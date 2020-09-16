На дворе вторая половина сентября, а «Куньлунь» до сих пор остаётся без очков.

«Куньлунь» — «Автомобилист». Прогноз: 7:0 — ещё не всё, Дацюк и Коварж добавят в Мытищах

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Куньлуня» идёт за 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» 17 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» (17.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Мытищах «Куньлунь Ред Стар» будет принимать «Автомобилист» в надежде набрать первые очки в регулярном чемпионате.

Подопечные Алексея Ковалёва потерпели пять поражений подряд в основное время. Уровень состава гораздо ближе к ВХЛ, но команда борется. Собственно, четыре игры из пяти получились если не близкими, то как минимум конкурентными. Все они завершились поражениями в одну-две шайбы.

1:2 от «Металлурга», 1:3 от «Трактора», 2:3 от «Барыса» и 4:5 от «Сибири». Единственное исключение — 0:7. И тут наступает самое интересное, поскольку дело было в Екатеринбурге. Тогда «Автомобилист» забросил две шайбы к исходу восьмой минуты, а ближе к концу второго периода соперник расклеился.

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Уральцы сейчас в порядке. Девять очков из десяти возможных — отличный результат. Четыре победы добыты в основное время (3:1 с «Трактором», 1:0 со «Спартаком» и 6:3 с «Нефтехимиком», плюс вынос «Куньлуня»), единственная неудача случилась на родном льду с «Торпедо» (3:4 Б), где нижегородцы действительно смотрелись лучше.

Качество хоккея пока довольно средненькое, но для середины сентября это абсолютно нормально. Тем более с учётом смены тренера. «Куньлунь» впервые в сезоне сыграет дома, хотя в этом словосочетании большая доля условности. Принимать оппонентов предстоит в Мытищах.

Понятно, что букмекеры считают гостей явным фаворитом. У Алексея Ковалёа и без того слабый состав, так ещё и играть приходится в три тройки и пять защитников. Возможности для ротации минимальны, зато есть травмы. Правда, к игре с «Автомобилистом» обещали возвращение легионеров, но сколько их будет и в каком состоянии — неизвестно.

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Скорее всего, им придётся набирать форму через матчи, что непременно скажется на результате. Так происходит, например, в «Амуре» и «Сибири». Потому нагрузка на Дмитрия Шикина обещает быть огромной. Соответственно шансы хозяев напрямую связаны с голкипером. Варианты появятся только в том случае, если он будет тащить.

Думается, свои три-четыре шайбы гости найдут. И этого должно хватить для победы. Проблем с физической готовностью у «Автомобилиста» возникнуть не должно — они проведут всего второй поединок за шесть суток. Потому логичнее отталкиваться от фаворита. Мы бы выбирали между ИТБ 3 шайбы «Автомобилиста» за 1.83 и победой гостей в первом периоде за 2.18.

Логика простая: уральцы наверняка постараются быстро заполучить преимущество, чтобы в дальнейшем не тратить лишние силы. А у «Куньлуня» на фоне появления легионеров и изменения сочетаний рискуют возникнуть проблемы с сыгранностью. К тому же из-за болезни игру пропустит Алексей Ковалёв.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» 17 сентября 2020 года

Разница в уровне состава большая, проблем со свежестью у гостей быть не должно. «Куньлунь» играл в три тройки и пять защитников. Теперь должны появиться легионеры, но их состояние с большой долей вероятности будет откровенно слабым. Изменения сочетаний приведут к проблемам с сыгранностью, что должно помочь уральцам быстро открыть счёт.

Ставка: победа «Автомобилиста» в первом периоде за 2.18.