«Куньлунь» — «Автомобилист». Прогноз: 7:0 — ещё не всё, Дацюк и Коварж добавят в Мытищах

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Куньлуня» идёт за 5.85.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» 17 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» (17.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Мытищах «Куньлунь Ред Стар» будет принимать «Автомобилист» в надежде набрать первые очки в регулярном чемпионате.
Подопечные Алексея Ковалёва потерпели пять поражений подряд в основное время. Уровень состава гораздо ближе к ВХЛ, но команда борется. Собственно, четыре игры из пяти получились если не близкими, то как минимум конкурентными. Все они завершились поражениями в одну-две шайбы.
1:2 от «Металлурга», 1:3 от «Трактора», 2:3 от «Барыса» и 4:5 от «Сибири». Единственное исключение — 0:7. И тут наступает самое интересное, поскольку дело было в Екатеринбурге. Тогда «Автомобилист» забросил две шайбы к исходу восьмой минуты, а ближе к концу второго периода соперник расклеился.
Уральцы сейчас в порядке. Девять очков из десяти возможных — отличный результат. Четыре победы добыты в основное время (3:1 с «Трактором», 1:0 со «Спартаком» и 6:3 с «Нефтехимиком», плюс вынос «Куньлуня»), единственная неудача случилась на родном льду с «Торпедо» (3:4 Б), где нижегородцы действительно смотрелись лучше.
Качество хоккея пока довольно средненькое, но для середины сентября это абсолютно нормально. Тем более с учётом смены тренера. «Куньлунь» впервые в сезоне сыграет дома, хотя в этом словосочетании большая доля условности. Принимать оппонентов предстоит в Мытищах.
Понятно, что букмекеры считают гостей явным фаворитом. У Алексея Ковалёа и без того слабый состав, так ещё и играть приходится в три тройки и пять защитников. Возможности для ротации минимальны, зато есть травмы. Правда, к игре с «Автомобилистом» обещали возвращение легионеров, но сколько их будет и в каком состоянии — неизвестно.
Скорее всего, им придётся набирать форму через матчи, что непременно скажется на результате. Так происходит, например, в «Амуре» и «Сибири». Потому нагрузка на Дмитрия Шикина обещает быть огромной. Соответственно шансы хозяев напрямую связаны с голкипером. Варианты появятся только в том случае, если он будет тащить.
Думается, свои три-четыре шайбы гости найдут. И этого должно хватить для победы. Проблем с физической готовностью у «Автомобилиста» возникнуть не должно — они проведут всего второй поединок за шесть суток. Потому логичнее отталкиваться от фаворита. Мы бы выбирали между ИТБ 3 шайбы «Автомобилиста» за 1.83 и победой гостей в первом периоде за 2.18.
Логика простая: уральцы наверняка постараются быстро заполучить преимущество, чтобы в дальнейшем не тратить лишние силы. А у «Куньлуня» на фоне появления легионеров и изменения сочетаний рискуют возникнуть проблемы с сыгранностью. К тому же из-за болезни игру пропустит Алексей Ковалёв.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист» 17 сентября 2020 года
Разница в уровне состава большая, проблем со свежестью у гостей быть не должно. «Куньлунь» играл в три тройки и пять защитников. Теперь должны появиться легионеры, но их состояние с большой долей вероятности будет откровенно слабым. Изменения сочетаний приведут к проблемам с сыгранностью, что должно помочь уральцам быстро открыть счёт.
Ставка: победа «Автомобилиста» в первом периоде за 2.18.
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