«Спартак» — СКА. Прогноз: Брагин и Бурдасов не дадут Знарку снова отомстить бывшему клубу

Красно-белые остались без Лехтеря и Радила, атаке будет очень сложно.

17 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — СКА (17.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный «Спартак» будет выяснять отношения со СКА из Санкт-Петербурга.

Эта игра могла бы считаться центральной, если бы не «зелёное дерби» в Казани. Но в любом случае никаких проблем с интригой тут нет. Соперники начали сезон по-разному: подопечные Валерия Брагина соответствуют изначальным ожиданиям, набрав девять очков в шести поединках. У красно-белых ситуация печальнее — всего пять баллов.

В прошлом году вне зависимости от состояния команд и места в турнирной таблице расклад повторялся. «Спартак» мог выдать несколько неудачных матчей и проиграть аутсайдеру, но из СКА он непременно выжимал все соки. Соперники пересеклись в регулярном чемпионате четыре раза, трижды Олег Знарок смог передать привет бывшему клубу.

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Петербуржцы забрали только заключительную игру, да и то со скрипом (1:0). Но то было при Алексее Кудашове. Сейчас у СКА совсем другое лицо: сменился главный тренер, большие перестановки произошли в составе. Пока получается здорово — хоккей довольно весёлый, голов много. При этом видно, что хоккеисты не находятся на пике формы. Значит, есть куда прибавлять.

«Армейцы» выдали серию из трёх ярких побед (6:4 с «Торпедо», 4:2 с «Локомотивом» и 5:2 с «Нефтехимиком»), после чего обидно уступили «Авангарду» (3:4). Получили три шайбы за 15 минут, сменили вратаря, приободрились и даже сумели отыграться. Но только ради того, чтобы пропустить решающую шайбу в большинстве.

В принципе, дело житейское. По качеству хоккея СКА оставил приятное впечатление, уступив сильному сопернику в равном матче. В третьем периоде вообще висел на воротах Эмиля Гарипова (21 бросок за 20 минут), однако тот действовал выше всяких похвал. И вот что получается.

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Петербуржцы едут в гости злыми и мотивированными. Беречь силы им уже незачем — потом будут два полноценных выходных и домашняя серия. А «Спартак» откровенно захандрил, уступив на своём льду минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:2), который остался без заболевшего Анвара Гатиятулина.

У красно-белых солидные кадровые потери — выпали Лехтеря и Радил. Именно первое звено до этого приносило команде очки, показывая хорошее взаимодействие и обеспечивая солидный КПД. Без лидеров созидание даётся с колоссальным трудом, а изменение сочетаний снижает уровень сыгранности.

Собственно, челябинцев так и не получилось пробить в равных составах, единственную шайбу забросили в большинстве. Потому основная надежда подопечных Олега Знарка — дисциплина и Юлиус Гудачек. Даже при всех проблемах СКА в обороне забросить больше двух шайб будет очень сложно.

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Мы бы выбирали между ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.76 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.06. Москвичи соперника просто так не отпустят и будут упираться всеми силами, но отсутствие лидеров наверняка сыграет ключевую роль.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября 2020 года

СКА накануне потерпел обиднейшее поражение от «Авангарда», пропустив решающую шайбу в большинстве. И будет очень зол. А «Спартак» потерял двух ключевых форвардов, от которых многое зависело в атаке. Думается, созидание будет даваться красно-белым с большим трудом, так что больше двух шайб они вряд ли сообразят.

Ставка: ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.76.