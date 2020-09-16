«Спартак» — СКА. Прогноз: Брагин и Бурдасов не дадут Знарку снова отомстить бывшему клубу

17 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — СКА (17.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве местный «Спартак» будет выяснять отношения со СКА из Санкт-Петербурга.
Эта игра могла бы считаться центральной, если бы не «зелёное дерби» в Казани. Но в любом случае никаких проблем с интригой тут нет. Соперники начали сезон по-разному: подопечные Валерия Брагина соответствуют изначальным ожиданиям, набрав девять очков в шести поединках. У красно-белых ситуация печальнее — всего пять баллов.
В прошлом году вне зависимости от состояния команд и места в турнирной таблице расклад повторялся. «Спартак» мог выдать несколько неудачных матчей и проиграть аутсайдеру, но из СКА он непременно выжимал все соки. Соперники пересеклись в регулярном чемпионате четыре раза, трижды Олег Знарок смог передать привет бывшему клубу.
Петербуржцы забрали только заключительную игру, да и то со скрипом (1:0). Но то было при Алексее Кудашове. Сейчас у СКА совсем другое лицо: сменился главный тренер, большие перестановки произошли в составе. Пока получается здорово — хоккей довольно весёлый, голов много. При этом видно, что хоккеисты не находятся на пике формы. Значит, есть куда прибавлять.
«Армейцы» выдали серию из трёх ярких побед (6:4 с «Торпедо», 4:2 с «Локомотивом» и 5:2 с «Нефтехимиком»), после чего обидно уступили «Авангарду» (3:4). Получили три шайбы за 15 минут, сменили вратаря, приободрились и даже сумели отыграться. Но только ради того, чтобы пропустить решающую шайбу в большинстве.
В принципе, дело житейское. По качеству хоккея СКА оставил приятное впечатление, уступив сильному сопернику в равном матче. В третьем периоде вообще висел на воротах Эмиля Гарипова (21 бросок за 20 минут), однако тот действовал выше всяких похвал. И вот что получается.
Петербуржцы едут в гости злыми и мотивированными. Беречь силы им уже незачем — потом будут два полноценных выходных и домашняя серия. А «Спартак» откровенно захандрил, уступив на своём льду минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:2), который остался без заболевшего Анвара Гатиятулина.
У красно-белых солидные кадровые потери — выпали Лехтеря и Радил. Именно первое звено до этого приносило команде очки, показывая хорошее взаимодействие и обеспечивая солидный КПД. Без лидеров созидание даётся с колоссальным трудом, а изменение сочетаний снижает уровень сыгранности.
Собственно, челябинцев так и не получилось пробить в равных составах, единственную шайбу забросили в большинстве. Потому основная надежда подопечных Олега Знарка — дисциплина и Юлиус Гудачек. Даже при всех проблемах СКА в обороне забросить больше двух шайб будет очень сложно.
Мы бы выбирали между ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.76 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.06. Москвичи соперника просто так не отпустят и будут упираться всеми силами, но отсутствие лидеров наверняка сыграет ключевую роль.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — СКА 17 сентября 2020 года
СКА накануне потерпел обиднейшее поражение от «Авангарда», пропустив решающую шайбу в большинстве. И будет очень зол. А «Спартак» потерял двух ключевых форвардов, от которых многое зависело в атаке. Думается, созидание будет даваться красно-белым с большим трудом, так что больше двух шайб они вряд ли сообразят.
Ставка: ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.76.
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