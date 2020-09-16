«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка, Ландер и Ткачёв задавят Рубцова с Точицким

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Сочи» идёт за 4.30.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 сентября
Букмекеры уверены, что матч КХЛ ХК «Сочи» — «Локомотив» 17 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 15.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Сочи» — «Локомотив» (17.09.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.
Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Сочи местный одноимённый клуб сразится с «Локомотивом».
Соперники находятся в зеркальном положении. У «леопардов» одна победа и четыре поражения, у «железнодорожников» — четыре победы и одно поражение. Ярославцы пока выигрывают строго в основное время, а единственная осечка случилась в Санкт-Петербурге. Да и там жалеть особенно не о чем (2:4).
Провалили дебют и получили 0:2 после восьми минут, зато после замены вратаря дело пошло. Подопечные Андрея Скабелки сохраняли интригу до самого конца, получив четвёртую шайбу в пустые ворота за восемь секунд до сирены. Рабочее поражение от сильного соперника, да ещё и на чужом льду. Бывает.
Во всех остальных случаях ярославцы оказывались сильнее. Размазали «Спартак» (7:2), дожали «Амур» при очень сумбурном хоккее (2:0), показали характер в гостях у московского «Динамо», а на десерт выстояли под натиском «Трактора» (2:1). Радует Илья Коновалов, уже пять очков настрелял Владимир Ткачёв, держат планку легионеры. Пока всё хорошо.
А вот у «Сочи» дела идут печально. Подопечные Александра Андриевского кусаются и царапаются изо всех сил, однако кадровые проблемы дают о себе знать. Расписание просто адское, так что три очка в пяти встречах нельзя считать таким уж плохим результатом. Единственного соперника попроще дожали (3:2 ОТ с «Трактором»).
Проигрывали исключительно серьёзным клубам — ЦСКА (1:3), «Металлургу» (0:6 и 0:1 Б), а также «Ак Барсу» (0:4). Даже в двух самых печальных с точки зрения исхода поединках смотрелись неплохо. В Магнитогорске создали достаточно, но посыпались после второй шайбы. В Казани имели преимущество в первом периоде, оставшись с пустыми руками из-за слабой реализации и Тимура Билялова.
Спорить с линией сложно. Во-первых, у гостей банально крепче состав. Во-вторых, они забрали шесть предыдущих очных встреч. Все до единой — в основное время. И ни разу не пропустили больше двух шайб. В третьих, они имели аж на двое суток отдыха больше. Как ни крути, а шансы «леопардов» кажутся скромными.
Хозяева упрутся и сделают всё возможное, но с обороной у «железнодорожников» полный порядок, а Илья Коновалов на старте сезона хорош. Сочинцы имеют колоссальные проблемы в завершении, так что мы бы выбирали между ИТМ 1.5 шайбы «Сочи» за 2.07 и Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80. «Леопарды» зацепятся только если Йоэль Лассинанти поймает кураж.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 сентября 2020 года
«Сочи» с учётом всех имеющихся проблем выглядит достойно, но огромные проблемы в завершении мешают стабильно набирать очки. «Локомотив» сейчас хорош, имел два лишних дня на отдых и забрал шесть предыдущих очных встреч в основное время. Реальные шансы у хозяев появятся только при вдохновенной игре голкипера.
Ставка: ИТМ 1.5 шайбы «Сочи» за 2.07.
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