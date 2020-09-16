«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка, Ландер и Ткачёв задавят Рубцова с Точицким

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Сочи» идёт за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ХК «Сочи» — «Локомотив» 17 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 15.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сочи» — «Локомотив» (17.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на добровольный карантин.

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Впрочем, первенство приостанавливать не стали, остальные клубы играют в полном объёме. График плотный, времени на отдых немного. На четверг, 17 сентября, запланированы сразу шесть матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Сочи местный одноимённый клуб сразится с «Локомотивом».

Соперники находятся в зеркальном положении. У «леопардов» одна победа и четыре поражения, у «железнодорожников» — четыре победы и одно поражение. Ярославцы пока выигрывают строго в основное время, а единственная осечка случилась в Санкт-Петербурге. Да и там жалеть особенно не о чем (2:4).

Провалили дебют и получили 0:2 после восьми минут, зато после замены вратаря дело пошло. Подопечные Андрея Скабелки сохраняли интригу до самого конца, получив четвёртую шайбу в пустые ворота за восемь секунд до сирены. Рабочее поражение от сильного соперника, да ещё и на чужом льду. Бывает.

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Во всех остальных случаях ярославцы оказывались сильнее. Размазали «Спартак» (7:2), дожали «Амур» при очень сумбурном хоккее (2:0), показали характер в гостях у московского «Динамо», а на десерт выстояли под натиском «Трактора» (2:1). Радует Илья Коновалов, уже пять очков настрелял Владимир Ткачёв, держат планку легионеры. Пока всё хорошо.

А вот у «Сочи» дела идут печально. Подопечные Александра Андриевского кусаются и царапаются изо всех сил, однако кадровые проблемы дают о себе знать. Расписание просто адское, так что три очка в пяти встречах нельзя считать таким уж плохим результатом. Единственного соперника попроще дожали (3:2 ОТ с «Трактором»).

Проигрывали исключительно серьёзным клубам — ЦСКА (1:3), «Металлургу» (0:6 и 0:1 Б), а также «Ак Барсу» (0:4). Даже в двух самых печальных с точки зрения исхода поединках смотрелись неплохо. В Магнитогорске создали достаточно, но посыпались после второй шайбы. В Казани имели преимущество в первом периоде, оставшись с пустыми руками из-за слабой реализации и Тимура Билялова.

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Спорить с линией сложно. Во-первых, у гостей банально крепче состав. Во-вторых, они забрали шесть предыдущих очных встреч. Все до единой — в основное время. И ни разу не пропустили больше двух шайб. В третьих, они имели аж на двое суток отдыха больше. Как ни крути, а шансы «леопардов» кажутся скромными.

Хозяева упрутся и сделают всё возможное, но с обороной у «железнодорожников» полный порядок, а Илья Коновалов на старте сезона хорош. Сочинцы имеют колоссальные проблемы в завершении, так что мы бы выбирали между ИТМ 1.5 шайбы «Сочи» за 2.07 и Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80. «Леопарды» зацепятся только если Йоэль Лассинанти поймает кураж.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 сентября 2020 года

«Сочи» с учётом всех имеющихся проблем выглядит достойно, но огромные проблемы в завершении мешают стабильно набирать очки. «Локомотив» сейчас хорош, имел два лишних дня на отдых и забрал шесть предыдущих очных встреч в основное время. Реальные шансы у хозяев появятся только при вдохновенной игре голкипера.

Ставка: ИТМ 1.5 шайбы «Сочи» за 2.07.