«Айлендерс» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв соберут Варламову чемодан

Накануне «островитянам» повезло, но даже без Пойнта соперник смотрелся лучше.

18 сентября в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ сыграют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч серии матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа» 18 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 6-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Тампа» (18.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

«Спартак» — СКА. Прогноз: Брагин и Бурдасов не дадут Знарку снова отомстить бывшему клубу Красно-белые остались без Лехтеря и Радила, атаке будет очень сложно.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным, все клубы в абсолютно равных условиях. «Даллас» разобрался с «Вегасом» в пяти поединках и отдыхает перед финалом, теперь черёд Восточной конференции. Здесь 18 сентября выяснять отношения продолжат «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск.

Счёт в серии 3-2 в пользу «молний», интрига жива. Подопечные Барри Тротца накануне выжили в двух овертаймах (2:1 ОТ). Победный гол состоялся аж на 93-й минуте. Не «Тампа» с «Коламбусом», конечно, но тоже неплохо. У соперника снова отсутствовал Брейден Пойнт, который продолжает залечивать травму.

Собственно, расклад максимально прост: с Пойнтом подопечные Джона Купера одержали три победы из трёх возможных. Без него, напротив, потерпели два поражения. По информации инсайдеров, лучший центральный нападающий команды всерьёз рискует пропустить шестую встречу.

«Торпедо» — «Северсталь». Прогноз: Немировски и Разин не станут жалеть вратарей в Нижнем В трёх предыдущих встречах этих соперников забивалось не менее пяти шайб.

Разумеется, это повышает шансы «островитян», хотя не всё так просто. Если в третьем матче (где Пойнт впервые не попал в заявку) фаворит очень много ошибался и выглядел хуже обычного, то накануне он показывал бодрый хоккей. Больше того — вообще-то «Тампа» смотрелась лучше и имела достаточно возможностей закрыть серию.

Тут и несколько упущенных моментов, и отменённый после запроса гол при 1:1, и неиспользованное удаление Энтони Бовиллье в самом конце третьего периода. Очень много тащил Семён Варламов, который после решающей шайбы на эмоциях сделал рыбку. Но во второй раз «Нью-Йорку» так вряд ли повезёт.

В среду они забили практически всё, что создали. Достаточно взглянуть на статистику — 24 броска в створ за 90 минут. У «Лайтнинг», для сравнения, 37. Потому создаётся ощущение, что номинальные гости смогут закончить начатое даже в случае отсутствия Пойнта. Просто потому что с созиданием у «Айлендерс» всё плохо.

«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: Скабелка, Ландер и Ткачёв задавят Рубцова с Точицким В шести предыдущих очных встречах ярославцы победили в основное время.

Серию нужно закончить максимально быстро ещё и для того, чтобы «Даллас» не получил большого преимущества в свежести за счёт дополнительных дней отдыха. Скорее всего, большого количества голов не увидим, но «Тампа» всё же выйдет в финал Кубка Стэнли. Мы бы выбирали между П2 за 2.10 и ИТМ 2 шайбы «Айлендерс» за 2.16.

Кевин Шаттенкирк накануне совершил натуральный привоз и обрезал команду. На фоне усталости вероятность таких ошибок поднимается, это нормально. «Молнии» научились при необходимости выживать в вязком хоккее и добиваться результата, что доказала серия против «Коламбуса». Пожалуй, моменты у «Айлс» будут возникать по большим праздникам.

Прогноз и ставки на 6-й матч серии «Айлендерс» — «Тампа» 18 сентября 2020 года

«Тампа» накануне имела преимущество даже без Пойнта. Слишком многое совпало: Варламов тащил, «Айлендерс» реализовали практически всё созданное, а в ключевой момент привоз совершил Кевин Шаттенкирк. Думается, «молнии» проведут работу над ошибками и дожмут колючего соперника. «Даллас» уже заждался.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Айлендерс» за 2.16.