«Айлендерс» — «Тампа». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв соберут Варламову чемодан

18 сентября в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ сыграют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.50.
Коэффициенты букмекеров на 6-й матч серии матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа» 18 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Анализ и прогноз 6-го матча полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Тампа» (18.09.2020)
Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным, все клубы в абсолютно равных условиях. «Даллас» разобрался с «Вегасом» в пяти поединках и отдыхает перед финалом, теперь черёд Восточной конференции. Здесь 18 сентября выяснять отношения продолжат «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск.
Счёт в серии 3-2 в пользу «молний», интрига жива. Подопечные Барри Тротца накануне выжили в двух овертаймах (2:1 ОТ). Победный гол состоялся аж на 93-й минуте. Не «Тампа» с «Коламбусом», конечно, но тоже неплохо. У соперника снова отсутствовал Брейден Пойнт, который продолжает залечивать травму.
Собственно, расклад максимально прост: с Пойнтом подопечные Джона Купера одержали три победы из трёх возможных. Без него, напротив, потерпели два поражения. По информации инсайдеров, лучший центральный нападающий команды всерьёз рискует пропустить шестую встречу.
Разумеется, это повышает шансы «островитян», хотя не всё так просто. Если в третьем матче (где Пойнт впервые не попал в заявку) фаворит очень много ошибался и выглядел хуже обычного, то накануне он показывал бодрый хоккей. Больше того — вообще-то «Тампа» смотрелась лучше и имела достаточно возможностей закрыть серию.
Тут и несколько упущенных моментов, и отменённый после запроса гол при 1:1, и неиспользованное удаление Энтони Бовиллье в самом конце третьего периода. Очень много тащил Семён Варламов, который после решающей шайбы на эмоциях сделал рыбку. Но во второй раз «Нью-Йорку» так вряд ли повезёт.
В среду они забили практически всё, что создали. Достаточно взглянуть на статистику — 24 броска в створ за 90 минут. У «Лайтнинг», для сравнения, 37. Потому создаётся ощущение, что номинальные гости смогут закончить начатое даже в случае отсутствия Пойнта. Просто потому что с созиданием у «Айлендерс» всё плохо.
Серию нужно закончить максимально быстро ещё и для того, чтобы «Даллас» не получил большого преимущества в свежести за счёт дополнительных дней отдыха. Скорее всего, большого количества голов не увидим, но «Тампа» всё же выйдет в финал Кубка Стэнли. Мы бы выбирали между П2 за 2.10 и ИТМ 2 шайбы «Айлендерс» за 2.16.
Кевин Шаттенкирк накануне совершил натуральный привоз и обрезал команду. На фоне усталости вероятность таких ошибок поднимается, это нормально. «Молнии» научились при необходимости выживать в вязком хоккее и добиваться результата, что доказала серия против «Коламбуса». Пожалуй, моменты у «Айлс» будут возникать по большим праздникам.
Прогноз и ставки на 6-й матч серии «Айлендерс» — «Тампа» 18 сентября 2020 года
«Тампа» накануне имела преимущество даже без Пойнта. Слишком многое совпало: Варламов тащил, «Айлендерс» реализовали практически всё созданное, а в ключевой момент привоз совершил Кевин Шаттенкирк. Думается, «молнии» проведут работу над ошибками и дожмут колючего соперника. «Даллас» уже заждался.
Ставка: ИТМ 2 шайбы «Айлендерс» за 2.16.
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